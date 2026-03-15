Vídeo: la emoción de Kimi Antonelli tras hacer historia en Fórmula 1

Ha hecho historia. Así se puede resumir el fin de semana del GP de China de F1 de Andrea Kimi Antonelli. El sábado, hizo la pole position más joven de la historia, y el domingo la convirtió en su primer triunfo en la categoría reina, solo superado en edad por el que logró Max Verstappen incluso antes de cumplir la mayoría de edad, en 2016.

Con 19 años y seis meses, Antonelli no pudo contener la emoción tras colarse en la lista de solo 116 pilotos que han ganado en la historia de la Fórmula 1, y en las entrevistas inmediatamente después de la carrera, no logró detener las lágrimas que mojaron su joven rostro.

"Estoy sin palabras. La verdad es que estoy a punto de llorar, pero bueno, muchísimas gracias a mi equipo porque me ayudaron a lograr este sueño", arrancó antes de, efectivamente, emocionarse al micrófono de David Coulthard. "Estoy súper feliz. Ayer dije que quería que Italia volviera a lo más alto y hoy lo conseguimos. Aunque casi me da un infarto al final con un fallo en el motor, fue una buena carrera".

Acto seguido, George Russell felicitó a su compañero, porque "siempre es muy especial ganar la primera carrera y, obviamente, ha estado pilotando de forma increíble este año y, sobre todo, este fin de semana". Cuando le tocó a Lewis Hamilton resumir su carrera, también tuvo palabras hacia el joven ganador: "Bueno, primero que nada, quiero felicitar enormemente a Kimi. Estoy muy feliz por ti, amigo, y me siento muy honrado de poder compartir este momento con él".

"Obviamente, él ocupó mi lugar en este gran equipo, así que muchas felicidades a Mercedes".

Cuando Coulthard volvió a Antonelli, preguntándole si ya era consciente de lo que había logrado, el de Mercedes contestó: "Sí, bueno, estamos al principio. Seguimos esforzándonos. George es un piloto increíble, es muy fuerte en todos los aspectos, así que va a ser muy difícil vencerlo, pero también es una gran oportunidad trabajar con él porque he aprendido mucho. Ahora estoy deseando que llegue el resto de la temporada. Siempre me concentro en cada carrera y luego veremos dónde terminamos al final del año".

Antonelli ya había mostrado su lógica emoción en el coche tras cruzar la bandera a cuadros, gritando 'WE DID IT!" antes de explicar "gracias a todos, me habéis hecho cumplir uno de mis sueños", y tampoco pudo ocultarlo en el podio, especialmente cuando volvió a sonar el himno italiano por una victoria de un piloto de ese país. Si te lo preguntas, el anterior había sido Giancarlo Fisichella hace 20 años, en el GP de Malasia 2006 con Renault F1.