Verstappen: "Quien disfrute de esto no entiende de qué va el automovilismo"

Al inicio del Gran Premio de China, la principal incógnita era si Max Verstappen podría evitar que se repitiera la dramática salida de la carrera sprint. La respuesta llegó rápidamente: el holandés volvió a tener una mala salida y cayó de la octava a la 16ª posición.

Sin embargo, gracias al caos de la primera vuelta —y al hecho de que los dos McLaren ni tan siquiera pudieron empezar la carrera—, Verstappen pudo volver rápidamente al top 10. Al haber salido con neumáticos blandos, tuvo que hacer una parada en boxes muy pronto y el momento no le ayudó. Una vuelta más tarde, salió el coche de seguridad a la pista, Verstappen cayó hasta la 14ª posición y tuvo que volver a iniciar una remontada que le llevó a la sexta posición, detrás del Haas de Oliver Bearman.

Sin embargo, no pudo alcanzar al británico y parecía que tendría que conformarse con el sexto puesto, pero ni siquiera eso fue posible. Verstappen tuvo problemas con el coche y rápidamente recibió la orden del ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase de llevar su RB22 a boxes para abandonar.

"Esto no es correr"

Al salir de Shanghái de vacío, Verstappen baja del sexto al octavo puesto en el mundial. Sin embargo, esa era la menor de las preocupaciones de Verstappen, quien, en declaraciones a Motorsport.com y otros medios, centró sus críticas principalmente en los coches de Fórmula 1 de 2026.

"Quien disfrute con esto no entiende de qué va el automovilismo", empezaba diciendo Verstappen. "No es nada divertido. Es como jugar al Mario Kart. Esto no es automovilismo".

"Estábamos luchando duramente con Haas y Alpine. Y, por supuesto, con algunos otros coches, sí. Pero fíjate en cómo se corre: adelantas a alguien con el turbo, en la siguiente recta se te agota la batería y entonces él te adelanta de nuevo. No tiene ningún sentido", explicaba.

Max Verstappen volvió a arremeter contra los nuevos coches de F1 de 2026. Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Preocupación por el futuro de la F1

Tras señalar que sí hay muchos duelos en la pista, incluso por la victoria, Verstappen añade: "¿No son siempre Andrea Kimi Antonelli o George Russell los que ganan? No es realmente un intercambio de posiciones. Están a años luz del resto", afirma.

"A veces, Ferrari simplemente hace buenas salidas, lo que les permite ponerse en cabeza por un momento, pero luego tardan unas vueltas en volver a situarse en su sitio. Como ya he dicho: esto no tiene nada que ver con las carreras".

"Lo diría incluso si yo mismo ganara, porque me importa el producto que es el automovilismo", subraya Verstappen. "No se trata de que esté enfadado por dónde corro, porque, de hecho, ahora lucho aún más. Eso te hace comprender aún mejor lo que hay que hacer y de qué va todo. Pero para mí esto es ridículo".

¿Se pueden salvar el actual reglamento de alguna manera? "Se puede remediar un poco, pero en el fondo, simplemente no cuadra", cree Verstappen, quien sí ve los motores V8 como una buena solución cuando se plantea esa idea. "Pero no veo que eso vaya a suceder el año que viene. Es doloroso".