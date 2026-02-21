La sospecha aún más grande que hay sobre el motor Honda de Aston Martin

La pretemporada de Aston Martin en 2026 ha sido una auténtico odisea, en gran parte debido a los problemas de la unidad de potencia Honda, que carece tanto de fiabilidad y como de rendimiento en comparación con los motores de los demás fabricantes, algo que han reconocido ellos mismos.

Hasta ahora, no se sabía nada sobre los números en referencia a la desventaja del motorista japonés, pero la BBC ha desvelado unas palabras que supuestamente dijo Adrian Newey en la última reunión de la Comisión de la Fórmula 1 llevada a cabo en Bahrein, las cuales han añadido todavía más dudas sobre la unidad de potencia de Honda.

En un principio se temía que los japoneses estuviesen retrasados en cuanto al motor de combustión interna, pero ahora parece que la parte eléctrica de la unidad de potencia tampoco está a la altura.

La BBC Sport ha señalado que ha recibido información privilegiada procedente de varias fuentes del paddock que aseguran que Adrian Newey dijo en la reunión del miércoles de la Comisión de F1 que la unidad de potencia de Honda ni siquiera podía recuperar energía en el límite rebajado de 250 kW, y mucho menos obviamente si había que hacerlo con el límite superior de 350 kW, que este año puede entrar en vigor en determinadas circunstancias si las reglas así lo requieren.

En definitiva, los problemas de Honda no solo erradican en la fiabilidad que tanto tiempo de acción en la pista costó a Fernando Alonso y Lance Stroll en estas dos semanas de test en Bahrein, sino que tiene mayores problemas a nivel de rendimiento que, en caso de poder atar la fiabilidad, tampoco les permitiría competir de tú a tú con el resto de equipos y fabricantes de motores.

Sin embargo, Honda y Aston Martin todavía pueden confiar en la recuperación, ya que a diferencia de los últimos años estas nuevas unidades de potencia no están congeladas y la Fórmula 1 ha instaurado un nuevo sistema llamado ADUO, que ofrece oportunidades extra de desarrollo y actualizaciones a todos los fabricantes de motores que tengan de 2% a 4% menos de potencia que la unidad de potencia de referencia. Unas mediciones que se realizarán en evaluaciones periódicas (cada 6 carreras).

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images