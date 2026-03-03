Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

Fórmula 1
GP de Australia
La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

Carlos Sainz ya tiene nuevo copiloto: quién es Dani Oliveras

Dakar
Carlos Sainz ya tiene nuevo copiloto: quién es Dani Oliveras

Sofuoglu apuesta por la continuidad de Razgatlioglu "al 99%" en Pramac para 2027

MotoGP
Sofuoglu apuesta por la continuidad de Razgatlioglu "al 99%" en Pramac para 2027

Cuando Alonso no pudo completar ni una vuelta por el motor Honda F1

Fórmula 1
Cuando Alonso no pudo completar ni una vuelta por el motor Honda F1

Drive to Survive: por qué a Netflix le daba completamente igual el campeón de F1

Fórmula 1
Drive to Survive: por qué a Netflix le daba completamente igual el campeón de F1

Vídeo: Norris probó el coche Toyota WRC en hielo con Petter y Oliver Solberg

WRC
Rally de Kenya
Vídeo: Norris probó el coche Toyota WRC en hielo con Petter y Oliver Solberg

Por qué Yamaha debe estar más preocupada de lo que aparenta

MotoGP
Por qué Yamaha debe estar más preocupada de lo que aparenta

Horarios de la F2 y F3 en Australia 2026 y cómo ver: ¡arranca la temporada!

FIA F2
Albert Park
Horarios de la F2 y F3 en Australia 2026 y cómo ver: ¡arranca la temporada!
Fórmula 1 GP de Australia

La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

Ferrari llega como uno de los favoritos al GP de Australia, pero Fred Vasseur avisa: lo que ocurra en Albert Park no reflejará la jerarquía de la F1 2026.

Juanjo Sáez Roberto Chinchero
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está muy cerca de empezar con el Gran Premio de Australia, una carrera que todos los aficionados, expertos e incluso equipos están deseando ver para poder sacar la primera conclusión sobre los rendimientos de los nuevos monoplazas y las nuevas unidades de potencia con un reparto de 50/50 entre el motor de combustión y la parte eléctrica.

Sin embargo, el director de Ferrari, Frederic Vasseur, no cree que lo que se vea en Melbourne este fin de semana vaya a ser representativo de lo que ocurra en las siguientes carreras, ya que el desarrollo de los nuevos coches va a ser muy diferente al visto por ejemplo en 2025.

"Si nos fijamos en el rendimiento del año pasado, es evidente que la diferencia con McLaren se mantuvo constante durante toda la temporada: evolucionamos al mismo ritmo, y estamos hablando de décimas de segundo. Este año, el escenario será muy diferente".

Y añadió: "Ganar en Melbourne no significa tener el mejor coche después de cuatro o cinco carreras; por el contrario, ser tercero en Australia no significa que no tengas la posibilidad de conseguir la victoria después de unas cuantas carreras".

Pese a todo, Ferrari llega al GP de Australia en Albert Park como uno de los favoritos y el propio Vasseur reconoce que sería mucho mejor empezar la temporada ganando, aunque si no lo consiguen está convencido de que podrían darle la vuelta a la situación gracias a un buen plan de desarrollo.

"El marco inicial, obviamente, siempre es importante; es mejor empezar la temporada ganando la primera carrera que quedarse atrás, pero el aspecto crucial será el desarrollo. Creo que esta temporada, cada mejora que llevemos a la pista supondrá un paso adelante que superará la mejora general de 2025".

En cuanto a objetivos, en Ferrari aseguran que arrancarán la temporada 2026 sin metas a corto plazo.

"Por el momento, es imposible [fijarse un objetivo]. Nadie puede tener una idea clara de las cifras en la parrilla; hay demasiadas variables que considerar para obtener el rendimiento real. Hasta las últimas horas de pruebas en Bahrein, vimos tres o cuatro coches muy cerca, pero desconocemos cosas como el consumo de combustible, que puede darte o quitarte medio segundo, o las diferentes configuraciones de los motores. Intentamos hacernos una idea mediante simulaciones de carrera, pero aún estamos lejos de obtener resultados precisos", concluyó Frederic Vasseur, director del equipo Ferrari en la Fórmula 1.

Más sobre el GP de Australia:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Cuando Alonso no pudo completar ni una vuelta por el motor Honda F1

Mejores comentarios

Más de
Juanjo Sáez

En McLaren jugarán "a la defensiva" en el inicio de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
En McLaren jugarán "a la defensiva" en el inicio de la F1 2026

Carlos Sainz explica la clave de su fama como "piloto de equipo" en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Carlos Sainz explica la clave de su fama como "piloto de equipo" en F1

Hadjar ya elogia a Verstappen como compañero: "Es muy abierto conmigo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Hadjar ya elogia a Verstappen como compañero: "Es muy abierto conmigo"

Últimas noticias

La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

Fórmula 1
GP de Australia
La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

Carlos Sainz ya tiene nuevo copiloto: quién es Dani Oliveras

Dakar
Carlos Sainz ya tiene nuevo copiloto: quién es Dani Oliveras

Sofuoglu apuesta por la continuidad de Razgatlioglu "al 99%" en Pramac para 2027

MotoGP
Sofuoglu apuesta por la continuidad de Razgatlioglu "al 99%" en Pramac para 2027

Cuando Alonso no pudo completar ni una vuelta por el motor Honda F1

Fórmula 1
Cuando Alonso no pudo completar ni una vuelta por el motor Honda F1