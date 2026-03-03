La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está muy cerca de empezar con el Gran Premio de Australia, una carrera que todos los aficionados, expertos e incluso equipos están deseando ver para poder sacar la primera conclusión sobre los rendimientos de los nuevos monoplazas y las nuevas unidades de potencia con un reparto de 50/50 entre el motor de combustión y la parte eléctrica.

Sin embargo, el director de Ferrari, Frederic Vasseur, no cree que lo que se vea en Melbourne este fin de semana vaya a ser representativo de lo que ocurra en las siguientes carreras, ya que el desarrollo de los nuevos coches va a ser muy diferente al visto por ejemplo en 2025.

"Si nos fijamos en el rendimiento del año pasado, es evidente que la diferencia con McLaren se mantuvo constante durante toda la temporada: evolucionamos al mismo ritmo, y estamos hablando de décimas de segundo. Este año, el escenario será muy diferente".

Y añadió: "Ganar en Melbourne no significa tener el mejor coche después de cuatro o cinco carreras; por el contrario, ser tercero en Australia no significa que no tengas la posibilidad de conseguir la victoria después de unas cuantas carreras".

Pese a todo, Ferrari llega al GP de Australia en Albert Park como uno de los favoritos y el propio Vasseur reconoce que sería mucho mejor empezar la temporada ganando, aunque si no lo consiguen está convencido de que podrían darle la vuelta a la situación gracias a un buen plan de desarrollo.

"El marco inicial, obviamente, siempre es importante; es mejor empezar la temporada ganando la primera carrera que quedarse atrás, pero el aspecto crucial será el desarrollo. Creo que esta temporada, cada mejora que llevemos a la pista supondrá un paso adelante que superará la mejora general de 2025".

En cuanto a objetivos, en Ferrari aseguran que arrancarán la temporada 2026 sin metas a corto plazo.

"Por el momento, es imposible [fijarse un objetivo]. Nadie puede tener una idea clara de las cifras en la parrilla; hay demasiadas variables que considerar para obtener el rendimiento real. Hasta las últimas horas de pruebas en Bahrein, vimos tres o cuatro coches muy cerca, pero desconocemos cosas como el consumo de combustible, que puede darte o quitarte medio segundo, o las diferentes configuraciones de los motores. Intentamos hacernos una idea mediante simulaciones de carrera, pero aún estamos lejos de obtener resultados precisos", concluyó Frederic Vasseur, director del equipo Ferrari en la Fórmula 1.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images