Alonso, la ética y la máscara necesaria para ser un líder en la F1

Aunque los equipos de F1 tienen propietarios y también directores, y el nuevo de Aston Martin es nada menos que Adrian Newey, hay personas que son líderes en sí, y es el caso de Fernando Alonso. El asturiano empezará en 2026 su 23ª temporada, y es el piloto referente de una escudería que busca la gloria.

Cuando en una entrevista en el canal de Youtube de Aston Martin le preguntaron cómo crea un piloto junto a sus compañeros el equipo perfecto, Alonso explicó: "En primer lugar, hay que respetar el trabajo de todos. Somos 900 o 1.000 personas en Aston Martin, y todos en el equipo tienen un papel clave, en el rendimiento del coche. Y al mismo tiempo, creo que hay que predicar con el ejemplo. Tienes que dedicar las horas necesarias para rendir al máximo, tienes que dar el resultado los domingos cuando sea posible".

Para ser líder, admite el bicampeón, conviene incluso ocultar cuando no son los mejores días. "Tienes que estar atento, en forma, motivado durante toda la temporada para hacer el trabajo todos los días, a pesar de tener días mejores y días peores. Ya sabes, tienes que ponerte esa máscara cuando llegas al trabajo, , y la Fórmula 1 es brutal en ese sentido".

"Es el ambiente más competitivo de cualquier deporte. No hay días de descanso aquí, cada día es clave para el éxito. Después de un buen o un mal resultado, yo siempre soy el mismo, y espero que todo el mundo esté al 100% también cuando vienen a la fábrica".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Foto de: Erik Junius

Ahondando más en cómo debe mantenerse ante las miradas de los demás, continuó: "No puedes mostrar ninguna debilidad en este deporte. Como deportista, somos 20 pilotos en el mundo, así que hay muchos ojos puestos en nosotros, hay mucha atención en todo lo que hacemos. Las cosas buenas y malas son exageradas, a veces para bien, a veces para mal. Y, obviamente, hay que tener mucha confianza en uno mismo, pero al mismo tiempo, no hay que mostrar debilidades en el estilo de conducción, no hay que mostrar debilidades en la aparición ante los medios, en los rumores que puedan surgir. Tienes que estar siempre muy, muy tranquilo al respecto. Tienes que ponerte una máscara cuando entras en el paddock".

Tras esa respuesta llegó otra pregunta lógica. ¿Y no es agotador tener que siempre parecer muy confiado? "Es muy exigente", admite el #14. "No todos los días te sientes al 100% y preparado para cumplir los compromisos que tienes que asumir. Es exigente, pero creo que todos los trabajos lo son si los haces a la perfección. Incluso el trabajo más sencillo, si lo haces a la perfección y quieres ser el mejor en lo que haces, es exigente. Y hay que aceptarlo y disfrutar del proceso de búsqueda de la perfección, digamos".

Por último, cuando le pidieron explicar lo relacionados que están el trabajo duro y la grandeza, declaró: "Son parte la una de la otra. No conseguirás una sin la otra, pero el trabajo duro y el proceso de ganar y conseguir algo especial ya es una victoria. Ya es un éxito".

"Cuando yo participo en un campeonato o en una carrera, creo que soy el mejor preparado. Ese tipo de preparación, ese tipo de conocimiento sobre toda la situación de la carrera me convierte en ganador antes de empezar la carrera. Y no ganaré la carrera, entiendo cuál es la limitación del paquete y la velocidad que tenemos, pero voy a la carrera lleno de optimismo, confianza y determinación para lograr el mejor resultado ese domingo. A veces es séptimo, a veces es noveno, a veces el podio..."

"Y si el podio está al alcance, no terminaré octavo. Estoy seguro de ello".