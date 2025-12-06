El regalo del Amigo Invisible a Fernando Alonso que se volvió viral

Llega la Navidad y como siempre, el GP de Abu Dhabi 2025 servirá para revelar lo que los pilotos de F1 se regalan entre sí en el tradicional juego del Secret Santa o Amigo Invisible, en el que alguien hace un regalo a otra persona que no sabe la identidad de quien le ha regalado.

Cada año deja imágenes para el recuerdo y regalos muy divertidos, aunque esta temporada se sorteó a quién regalaría cada piloto durante el GP de Sao Paulo principios de noviembre y se ha perdido el factor sorpresa. ¡Con lo divertido que es cuando los pilotos tratan de adivinar quién ha sido!

Pronto veremos el vídeo completo de los pilotos con el gorro de Navidad en un soleado y caluroso Abu Dhabi (que contrasta con las frías navidades europeas), pero ya se ha filtrado el regalo que recibirá Fernando Alonso... de parte de Nico Hulkenberg.

El alemán decidió regalarle a Alonso... ¡un bastón! Una clara broma en referencia a la edad del bicampeón, que durante el curso 2026 cumplirá (el 29 de julio), 45 años. No es la primera vez que alguien hace referencia a la edad de Fernando, pero lo gracioso es que viene justo de otro de los pilotos veteranos de la parrilla.

Hulkenberg tiene 38 años, solo seis menos que Alonso y solo superado por el español y por Lewis Hamilton, que tiene 40. De hecho, ellos tres son los que suben mucho la media de edad de la parrilla, ya que después de Hulkenberg, el siguiente de más edad es Carlos Sainz, con 30 años, mientras que Hulkenberg saca al menos una década a 13 de los 20 pilotos de la parrilla.

La broma de Hulkenberg tiene más gracia al tratarse de otro piloto veterano, y de hecho el único junto a Max Verstappen que tiene hijos en la parrilla actual, y quizás habría sido un poco más irrespetuosa de haberla hecho un novato.

Aun así, como dijo un usuario en redes sociales, "ese palo probablemente cuesta cientos de dólares, por eso es tan gracioso".