Cómo un debrief con Alonso ayudó a Mari Boya a dar un salto clave

Mari Boya encara uno de los mayores retos de su carrera con una mochila cargada de talento… y consejos de Fernando Alonso. El subcampeón de la Fórmula 3 en 2025 y nuevo piloto de PREMA en Fórmula 2 desveló cómo el bicampeón del mundo fue clave en su aprendizaje durante un fin de semana con Aston Martin en la Fórmula 1, mientras empieza a construir un ilusionante proyecto de futuro que apunta incluso a un posible estreno en unos libres de F1.

El nombre de Mari Boya lleva tiempo subrayado en rojo dentro del automovilismo español. Tras un brillante 2025 en la Fórmula 3, culminado con el subcampeonato, el piloto catalán dará el salto a la Fórmula 2 en 2026 de la mano de PREMA, uno de los equipos de referencia de la categoría.

Pero su crecimiento no se limita al paddock de F2: Boya es también piloto reserva de Aston Martin, un rol que ya le permitió vivir desde dentro un Gran Premio de Fórmula 1… y aprender directamente de Fernando Alonso. "Un momento que recuerdo muy bien fue con Fernando", explicó Boya en una entrevista publicada en la web del equipo británico.

"Estuve sentado en algunos debriefs después de las sesiones y él se sentó a mi lado para explicarme todo lo que no entendía y responder a mis preguntas. Me ayudó muchísimo". Una experiencia que, según reconoce, marcó un antes y un después en su evolución como piloto: "Siento que crecí mucho como piloto ese fin de semana".

Aquella visita al Gran Premio de México no solo le permitió empaparse del ambiente de la Fórmula 1, sino también comprobar de primera mano cómo trabajan dos pilotos de F1 en activo como Alonso y Lance Stroll. "Ambos fueron muy amables y me dieron muchos consejos", añade Boya, agradecido por el trato recibido dentro de Aston Martin.

Los objetivos de Mari Boya en la F2 2026

Mientras tanto, el foco competitivo de Mari Boya ya está puesto en la Fórmula 2. El español completó recientemente sus primeros test con el monoplaza de la categoría en Abu Dhabi, con sensaciones muy positivas. Tras una preparación previa en el simulador, Boya se mostró cómodo desde el primer momento y firmó un test sólido, rodando de forma constante dentro del top 10 y mostrando un ritmo que refuerza el optimismo de cara a su debut.

"Disfruté mucho la experiencia de pilotar el coche. Es obviamente más rápido y potente que el de F3, y eso es emocionante", explicó. Además, el primer contacto con PREMA fue fluido: "Creo que nos adaptamos rápido el uno al otro. Trabajar con ellos fue muy positivo".

Esa capacidad de adaptación es, precisamente, uno de los grandes argumentos a favor de Boya. El español ya dejó una muestra clara de ello en Macao, donde logró una sorprendente segunda posición con un coche muy diferente al que estaba acostumbrado, demostrando que puede rendir incluso fuera de su zona de confort. Un factor clave en una Fórmula 2 donde el año de debut suele ser especialmente exigente.

Así quedó en Macao: General FR | Carrera Macao 2025: Mari Boya roza la victoria y Nael se la arrebata al final

Con la vista puesta en 2026, Boya se muestra realista pero ambicioso. "La F2 es una categoría muy difícil, especialmente en el primer año, pero si me adapto bien al coche, creo que podemos hacer cosas interesantes", apunta. Su objetivo principal, eso sí, no pasa solo por los resultados: "Quiero disfrutar de la temporada. Si disfrutas, eres rápido, y los resultados acaban llegando".

Boya, sobre ser reserva de Aston F1

El vínculo con Aston Martin abre además una puerta ilusionante. La normativa de la Fórmula 1 obliga a los equipos a ceder sus coches en dos sesiones de entrenamientos libres a pilotos rookies, y Boya aparece como un candidato natural para aprovechar esa oportunidad. Él mismo ya ha dado sus primeras vueltas en el simulador del AMR Technology Campus, una experiencia que describe como "increíble": "Pilotar un F1 en el simulador fue como mi primer contacto real con ese sueño".

A sus 20 años, Mari Boya se siente en el mejor momento de su carrera. Con PREMA, con Aston Martin y con Fernando Alonso como inesperado mentor, el español afronta 2026 con la convicción de que lo más importante todavía está por llegar.