¿Cuántos puntos perdieron Norris, Verstappen y Piastri por errores propios o ajenos?

Un vistazo a la clasificación final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 muestra que fue la lucha por el título más reñida desde 2008, con Lando Norris ganando el campeonato de pilotos por sólo dos puntos de diferencia respecto a Max Verstappen.

Pero Norris y Verstappen no fueron los únicos en la lucha por el título hasta el final. Oscar Piastri, que acabó tercero en el campeonato, también se quedó al final a sólo 13 puntos del campeonato. Una cosa está clara: con una temporada perfecta, los tres pilotos podrían haber sido campeones del mundo. Pero, ¿quién perdió más puntos a lo largo del curso y por qué motivos?

Hemos analizado en detalle todas las carreras de la temporada 2025, calculado todos los puntos perdidos por Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri y los hemos dividido en diferentes categorías. ¿A quién defraudó el equipo? ¿Y quién regaló el título por sus propios errores?

Norris, campeón pese a perder la mayor cantidad de puntos

Si se suman todos los puntos perdidos a lo largo de la temporada, surge una imagen sorprendente: el campeón, Lando Norris, de entre todos, dejó sin aprovechar el mayor potencial de puntos a su alcance. En total, sus puntos perdidos -por errores propios o del equipo- suman 132 puntos.

Su compañero Oscar Piastri le sigue de cerca. En una temporada perfecta, el australiano podría haber sumado 123 puntos más y también se habría coronado campeón del mundo.

Max Verstappen está muy por debajo de él en esta clasificación. Junto a su equipo, el holandés dejó de sumar 72 puntos, bastantes menos que los pilotos de McLaren, pero aun así una cifra considerable. El holandés también se habría proclamado campeón del mundo con una temporada perfecta, pero se quedó muy cerca del máximo teórico.

Piastri perdió el título principalmente por sus propios errores

Si se desglosan los puntos perdidos por errores propios, queda claro dónde se le escapó el título a Óscar Piastri. De los 123 puntos que perdió en total, 80 fueron por su propia culpa.

Los errores de conducción y los accidentes representaron la mayor parte. Entre ellos, el trompo en Australia que le costó el segundo puesto, el accidente en la carrera sprint de Austin, el accidente en la sprint de Brasil y los dos accidentes de Bakú. Los errores de pilotaje y los accidentes suman un total de 46 puntos perdidos.

En comparación: Lando Norris solo perdió 23 puntos en este sentido y Max Verstappen 14. Sin embargo, en vista de lo extremadamente reñido que está el campeonato, también se critica al equipo McLaren: Piastri perdió 28 puntos, más que cualquier otro aspirante al título, por errores de estrategia.

En Hungría y Qatar, una victoria habría sido posible con una estrategia mejor, y en Brasil, también, se podría haber logrado algo más que el quinto puesto. Norris y Verstappen, en cambio, perdieron 10 y 16 puntos respectivamente por los errores de estrategia.

Miami, España y Austria: ¿qué le costó el título a Verstappen?

A Max Verstappen se le escapó el título mundial por solo dos puntos. En consecuencia, casi todas las oportunidades perdidas podrían haber sido decisivas. Pero, ¿qué pesa más?

En el caso de Verstappen, en realidad también fueron los errores de estrategia del equipo: un total de 16 puntos se perdieron como resultado. En Hungría, el quinto puesto en lugar del noveno habría sido realista, en Brasil se regaló un segundo puesto que estaba asegurado, y en España la elección de neumáticos duros al final de la carrera resultó ser un grave error.

El propio Verstappen también cometió errores. Su choque contra George Russell en España le costó nueve puntos y entra en la categoría de errores de pilotaje y accidentes. A esto hay que añadir un trompo detrás del coche de seguridad en Silverstone, que probablemente le costó un tercer puesto: cinco puntos más perdidos.

No obstante, una cosa es cierta: con un total de solo 14 puntos perdidos por errores de conducción y accidentes, Verstappen fue el menos propenso a cometer errores de los tres candidatos al título. Piastri perdió 46 puntos y Norris 23.

¿Tuvo Verstappen la peor suerte en carrera?

Sin embargo, Max Verstappen lidera en varias otras categorías - y cada una de ellas tuvo una influencia matemática en su pérdida del título. En Austria, fue sacado de pista en la primera vuelta debido a una colisión provocada por Andrea Kimi Antonelli, convirtiendo un probable quinto puesto en un total de cero puntos.

En Miami, Verstappen perdió seis puntos seguros en la carrera al sprint. Tras un cambio en el tiempo, el equipo Red Bull cometió un error durante la parada en boxes, lo que le supuso una penalización de 10 segundos por una salida insegura. En lugar del tercer puesto, se llevaron cero puntos.

El domingo, también hubo un momento desfavorable del coche de seguridad que le costó a Verstappen el tercer puesto ante George Russell. En total, perdió seis puntos en 2025 debido a incidentes con el coche de seguridad - esta categoría no afectó a los dos pilotos de McLaren.

El balance final para Verstappen es de 34 puntos perdidos por su propia culpa y 38 puntos regalados por el equipo. Piloto y equipo contribuyeron por igual a la pérdida del título - aunque Red Bull estuvo más cerca del máximo teórico que McLaren.

Norris es el que más puntos pierde por influencias externas

A pesar de su título mundial, Lando Norris es el piloto más desafortunado de la temporada. Un total de 56 de sus puntos perdidos no se deben a su propia culpa - ningún otro candidato al título perdió más puntos debido a circunstancias externas -.

La razón principal es el fallo del motor en Zandvoort, que le costó a Norris 18 puntos. Ni Verstappen ni Piastri sufrieron una avería técnico en 2025. A esto hay que añadir la descalificación en Las Vegas, que también le costó a Norris 18 puntos -aquí también es líder-.

Por otro lado, Norris lidera dos categorías por culpa suya. A pesar de una clara mejora en comparación con 2024, sus débiles salidas aún le costaron 17 puntos. Piastri perdió 11 puntos ahí, mientras que Verstappen se mantuvo impoluto y no perdió ni un solo punto en las salidas.

Otra área problemática: la clasificación. Especialmente al principio de la temporada, Norris a menudo no lograba juntar sus mejores sectores en la Q3. Esto le costó un total de 33 puntos debido a peores posiciones en parrilla respecto a las que debería haber conseguido.

Verstappen y Piastri tampoco tuvieron siempre vueltas de clasificación perfectas, pero "sólo" perdieron 13 y 16 puntos respectivamente en este sentido. Las cifras subrayan el problema: en las 24 sesiones de clasificación, Norris podría haber sido 0,097 segundos más rápido de media. Sólo Nico Hul kenberg (+0.103) y Lewis Hamilton (+0.114) aprovecharon aún menos su potencial.

¿Quién habría merecido más el título de campeón del mundo en la F1 2025?

La gran pregunta sigue siendo: ¿quién habría sido el campeón del mundo con más "mérito" en 2025? La respuesta depende en gran medida de la perspectiva.

Lando Norris fue el piloto que más puntos perdió a pesar de ganar el título y, por tanto, el que tenía un mayor potencial sin explotar. Al mismo tiempo, fue el que más sufrió por errores o problemas ajenos, al ser el único aspirante al título con una avería técnica. Desde ese punto de vista, Norris es un campeón del mundo muy meritorio que se impuso a pesar de los grandes infortunios.

La otra lectura: ¿quién aprovechó al máximo sus oportunidades? Con solo 34 puntos perdidos por culpa suya, Max Verstappen fue el piloto más regular de los tres. Red Bull también cedió 38 puntos menos que McLaren. También está la cuestión del ritmo puro.

Verstappen dijo después de Abu Dhabi que no se arrepentía de haber perdido el título, ya que Red Bull nunca estuvo realmente en posición de luchar por él, ya que el McLaren era simplemente demasiado rápido. Y los datos le dan la razón.

De media, el McLaren fue 0,19 segundos más rápido que el Red Bull en clasificación y hasta 0,31 segundos por vuelta en carrera. McLaren tenía claramente el coche más rápido en 2025. Como estas cifras no están ajustadas al piloto, reflejan exactamente lo que se vio en la pista.

Si Max Verstappen también fue el piloto más rápido de los tres aspirantes al título, esto significaría que el McLaren fue aún más rápido en 2025: El McLaren fue todavía más dominante en 2025 de lo que realmente muestran las ya claras cifras de ritmo.

Eso hace que Oscar Piastri probablemente habría sido el campeón del mundo más inmerecido según los datos. El australiano no sólo regaló la mayoría de los puntos perdidos por sus propios errores, sino que también fue el piloto de McLaren más lento de media, aunque estuvo cerca de Lando Norris.