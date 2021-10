Alonso: "Venimos a América y hacemos el... No hemos dado buena imagen"

Fernando Alonso protagonizó la gran polémica de la carrera del GP de Estados Unidos, cuando una doble decisión de los comisarios pusieron de manifiesto la falta de consistencia que siempre ha cuestionado el asturiano.

Con medios, ganó cuatro posiciones en la primera vuelta adelantando a los Haas F1 Team, y a Nicholas Latifi y Lance Stroll, que se habían tocado. Luego, sumaría otra más con su compañero Esteban Ocon cuando el francés paró a cambiar alerón.

En la vuelta 8 y tras haber comenzado un duelo con el Aston Martin de Vettel, entró a boxes a montar duros. Su estrategia era ir largo y poco a poco recuperar terreno mientras el resto hacían sus pitstops, y en la vuelta 16 tuvo un duelo con un Kimi Raikkonen que le adelantó por fuera de pista y al que no hicieron devolver la posición.

Algo que sí que tuvo que hacer Fernando Alonso luego cuando, también usando las escapatorias, adelantó a Antonio Giovinazzi, lo que provocó quejas por radio tanto del piloto asturiano como de Alpine, cuyo team manager habló directamente con el directo de carrera, Michael Masi.

Ante los medios, y después de haber abandonado, a Alonso no se le pasó el enfado, y en palabras a DAZN F1 se le vio muy molesto. "No, no hace falta", contestó cuando le preguntaron si había tenido que ir a ver a los comisarios. "Por desgracia venimos a América a darles un buen espectáculo para abrir la Fórmula 1 en este país y creo que hemos hecho un poco el... nah, no hemos dado una buena imagen".

"Creo que Kimi me pasó por fuera en la curva 1, yo pasé por fuera a Giovinazzi y le tuve que devolver la posición, como es lógico. Giovinazzi me pasó por fuera en el último adelantamiento que le hice y tuvo que devolverme la posición, como es lógico. Así que fueron tres incidentes exactamente iguales. Dos [los decidieron] de una manera y otro de otra. Y claro, perdí creo 10 segundos, y con esos 10 segundos habría sido fácilmente noveno".

"Pero bueno, al final se habría roto el alerón, así que no cambia nada".

Mira lo ocurrido Vídeos: los comisarios encienden a Alonso, que se la devuelve

Ahí no acabó la protesta de Alonso, que se refirió a cómo tomaron algunos pilotos la curva 1 en el inicio de la carrera, recordando a lo sonada que fue su maniobra en el pasado GP de Rusia (vuelve a verla aquí). "Pero bueno, es así, en la primera vuelta también vimos que en la salida de la primera curva ya no hay los problemas de Sochi".

"O bueno, supongo que en México preguntarán a todo el mundo qué pasó en la primera curva, por qué se fueron por fuera. Porque yo lo hice en Sochi y hubo un drama en la siguiente carrera, en Turquía, así que espero que en México haya muchas preguntas a quien lo hizo esta vez".

Y cuando la periodista le expresó el deseo de que a partir de ahora se unifiquen los criterios, Alonso remató: "No creo. Este deporte es así, para bien o para mal. Nos gusta y lo amamos porque es así, pero sabemos que no va a ser justo para todos siempre".

(Mira las mejores fotos de Alonso en el GP de Estados Unidos antes de seguir leyendo)

Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 3 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, en el pit lane 4 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, en la grava 5 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, en la grava 6 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, vuelve al garaje 7 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, vuelve al garaje 8 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, vuelve al garaje 9 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mecánicos en el pit lane con Fernando Alonso, Alpine A521 10 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Fernando Alonso, Alpine A521 11 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, en boxes 12 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 13 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 14 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 en el pitlane 15 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Marcin Budkowski, Fernando Alonso 16 / 31 Foto de: XPB / James Moy Photography Ltd Fernando Alonso, Alpine A521 17 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 18 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, pasa a Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 19 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Mick Schumacher, Haas VF-21, Fernando Alonso, Alpine A521 20 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Charles Leclerc, Ferrari SF21 21 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 22 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 23 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 24 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, y George Russell, Williams FW43B 25 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Mick Schumacher, Haas VF-21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, y Nikita Mazepin, Haas VF-21 26 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari, y Fernando Alonso, Alpine F1 27 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, con Fernando Alonso, Alpine F1 28 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas y Fernando Alonso, Alpine 29 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521 30 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 31 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Después de la polémica, Alonso paró dos veces más, en la vuelta 30 y en la 41. Pero en la 51, cuando se acercaba a la zona de puntos, pidió abandonar después de que se le rompiera el alerón trasero. Su compañero Esteban Ocon también había sufrido un KO, lo que hace salir a Alpine de Austin con los bolsillos vacíos.

"Se rompió el alerón trasero, se quedó mirando hacia arriba, así que casi hago un trompo en la curva rápida antes de entrar en boxes", explicó Alonso. "Miré el retrovisor y vi que el alerón estaba roto, y afortunadamente pude llegar al pitstop, me llega a pasar en el primer sector y hubiese sido peligroso con las curvas rápidas".

"Así que bueno, nos tuvimos que retirar, una pena. Habríamos estado en la lucha por los puntos, creo, ya Raikkonen hizo un trompo y eso me habría permitido ser 10º, así que lo intentaremos a la próxima".

La siguiente parada, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México, en dos semanas.

Atento a cómo está el campeonato 2021 a falta de cinco carreras Así queda el mundial 2021 tras el GP de Estados Unidos