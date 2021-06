Quartararo cree que ahora Yamaha sí tiene una moto completa

El francés logró la pole position para la carrera de Mugello y se defendió de Johann Zarco tras la caída en la segunda vuelta del líder en ese momento, Pecco Bagnaia, para dominar y hacerse con su tercera victoria del año.

Lo hizo a pesar de la considerable desventaja de velocidad punta que está teniendo Yamaha en 2021, pero es la segunda vez, tras Losail, que el equipo se impone en una pista con una larga recta donde se esperaba que reinara Ducati.

Una actualización clave para Yamaha en Mugello fue la introducción de su dispositivo holeshot, lo que permitió que Quartararo, que ahora encabeza el campeonato por 24 puntos, solo perdiera una posición al comienzo de la carrera del pasado domingo.

Cuando Motorsport.com le preguntó si sentía que Yamaha ahora tiene un paquete completo, dijo: "Sí, creo que tenemos un paquete completo".

"Creo que, está bien, la velocidad punta no es la mejor, pero hemos ganado en dos pistas que en realidad eran de Ducati".

"Todos decían que la Ducati sería dominante en Qatar, la Ducati sería dominante aquí. Pero en realidad, creo que nadie esperara tener una Yamaha, una KTM y una Suzuki en el podio".

"Creo que lo que echábamos de menos era el dispositivo de salida, porque nuestras arrancadas eran terribles y mejoramos mucho".

"Así que creo que a una vuelta, en primer lugar, la velocidad máxima no es tan importante y creo que para la carrera he tenido la confianza de que incluso si no teníamos la mayor velocidad punta, podía pilotar sin ello".

"Pero nuestra moto va muy bien, tengo muy buenas sensaciones delante. Y al final no hay muchas pistas en las que haya una recta larga, así que veremos en Barcelona, donde yo también estuve muy bien".

Su compañero de equipo Maverick Vinales sufrió una dura carrera desde el puesto 13º en la parrilla tras una polémica clasificación con Márquez.

Se recuperó hasta el octavo lugar en la carrera, y culpó de sus problemas a su elección del neumático delantero medio.

"Realmente pensé que el resultado sería totalmente diferente porque es una pista que me gusta, una pista en la que me siento bien", dijo Viñales.

"De alguna manera, después del FP1 perdí feeling. Lo único que cambié del FP1 al FP2 es el neumático delantero, simplemente puse el medio y entonces empezaron los problemas".

"No sé por qué no probamos el delantero blando de nuevo. Creo que no le prestamos suficiente atención a eso porque en el FP1, el primer toque fue fantástico, hice 1:47.1s en solo seis vueltas".

"Así que, básicamente parece que perdí muchos giros. Por lo tanto, tenemos que comprobarlo, tenemos que analizar".

"En cierto modo es difícil porque logro un mal resultado, pero de otra forma es positivo porque tenemos datos del FP1 para entender por qué".

"Eso es lo más importante. Tenemos los datos para analizar y tenemos a un piloto en nuestro equipo que está ganando", concluyó el #12.

