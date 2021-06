KTM anuncia la promoción de Gardner al equipo Tech3 de MotoGP

El australiano Remy Gardner, de 23 años, dará el salto a MotoGP la próxima temporada al manillar de una RC16 del equipo Tech3 KTM Factory Racing, anunció este miércoles el fabricante con sede en Mattighofen.

Gardner, líder del campeonato de Moto2, se impuso en la última vuelta en el Gran Premio de Italia de Moto2, sumando el quinto podio en seis carreras para el equipo Red Bull KTM Ajo.

El australiano ha firmado un contrato para debutar en MotoGP el próximo año en la estructura satélite de KTM, en la que ahora mismo compiten Danilo Petrucci, al que no se ha renovado para 2022, y el español Iker Lecuona.

Gardner debutará en 2022 en la clase reina del Mundial, casi tres décadas después de que su padre, el gran Wayner Gardner, se retirara en 1992 de los grandes premios.

“Estoy muy contento de que KTM me haya dado esta oportunidad. Es un sueño hecho realidad para mí y para lo que hemos trabajado hasta este momento. Es una oportunidad increíble y no puedo esperar para subir a la moto. Solo quiero dar las gracias a KTM por creer en mí. Ahora mismo tenemos que centrarnos en terminar el 2021 de una manera fuerte. Quiero dar las gracias también a todos los que me han apoyado para llegar a MotoGP. Apenas estamos empezando”, expresó el piloto por medio de un comunicado.

KTM, que el martes anunció la renovación por tres años de Brad Binder para el equipo de fábrica, no aclara a qué piloto de la actual alineación de Tech3 reemplazará Gardner, aunque todo apunta a que ni Petrucci ni Lecuona seguirán en 2022 y que, se especula, con que el español Raúl Fernández, segundo del Mundial de Moto2 y compañero del australiano en KTM-Ajo, le acompañe el próximo año en la formación francesa.

