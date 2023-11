Quartararo tampoco quiso causar problemas a Martín en Qatar

Al igual que en Tailandia y Malasia, Fabio Quartararo acumuló un total de 11 puntos en las dos carreras del fin de semana en Qatar. El séptimo puesto en la prueba larga del domingo podría haber sido un quinto, ya que el francés acabó siguiendo los pasos de Brad Binder y Alex Márquez.

Pero finalmente el piloto de Yamaha cruzó la línea de meta a casi 8 segundos de Fabio Di Giannantonio, el ganador del día, terminando por delante de cuatro de las ocho Ducati. Fue un resultado bastante positivo para el 'Diablo', que sin embargo también lamentó no haber podido entrar en acción más rápidamente en las primeras vueltas de la carrera para recuperar posiciones, ya que se vio obligado a remontar desde la undécima plaza y a superar ciertos 'atascos' en el pelotón, como el de Johann Zarco, empeñado en proteger a Jorge Martín.

"Ha sido positivo. Es obvio que, con el ritmo que tenía, esperaba algo mejor, pero todo el mundo ha dado un paso adelante hoy [por el domingo]", comentó a Canal+ Francia. "Pero estoy bien, satisfecho con mi carrera. Hemos hecho una buena remontada. Nos hemos conformado con el ritmo que hemos tenido todo el fin de semana. Acabamos séptimos, pero hubiera preferido terminar un poco mejor".

El de Niza hace una lectura sencilla de la carrera, en la que el ritmo no fue realmente un problema. "Los demás pueden utilizar mucha más potencia en las tres o cuatro primeras vueltas, sobre todo en las aceleraciones desde la penúltima hasta la primera curva, donde se pierde mucho. Eso es lo que nos falta, mucha potencia, sobre todo al principio de la carrera", señaló.

"He conseguido un buen resultado con un buen ritmo, pero he perdido tiempo con Marco Bezzecchi, al que no he podido adelantar a pesar de ser más rápido. Aun así ha sido una carrera positiva, pero necesitamos encontrar esa potencia y utilizarla en el 'time attack' y en el inicio de la carrera".

Durante su encuentro con los periodistas, Quartararo confesó que había "disfrutado" aunque un "mejor resultado" estaba probablemente a su alcance: "Esperaba algo mejor pero, desafortunadamente, así son las cosas". Y es que su 13ª posición en parrilla le condicionó: "Hice una muy buena salida. Es sólo que cuando tienes tantos pilotos delante, no puedes frenar súper tarde, tienes que aceptar lo que hace el de delante. Pero no pasa nada, creo que hemos hecho una buena carrera. Para ser una [carrera de] gira asiática, hemos conseguido buenos resultados".

Más allá de su actuación, a Quartararo le sorprendió, como a otros muchos, ver a Jorge Martín luchando en mitad del pelotón y sin poder cambiar su situación después de haberse mostrado tan incisivo y consistente en la carrera al sprint del sábado. El piloto español, que salía quinto, cayó hasta la octava posición tras un problema en la salida y finalizó décimo tras sufrir con una goma trasera defectuosa.

Como también dijo Marc Márquez al bajarse de la moto, Quartararo no quería interferir en la lucha por el título, y estuvo especialmente atento a la hora de acercarse al de San Sebastián de los Reyes, al que sin embargo tuvo que adelantar.

"No podía pilotar como el sábado", dijo el galo de Yamaha Factory Racing. "No sé qué problema tenía, pero no era el mismo Jorge. Está claro que tenía un gran problema, de lo contrario no estaría haciendo una carrera como esa, tan diferente 24 horas después. Quería adelantarle limpiamente y no causar ningún caos. Por su forma de pilotar, yo era más rápido que él".

Después de la prueba de Losail, Quartararo es noveno de la general con 167 puntos. Alex Márquez y Jack Miller tienen 165 y 163 puntos respectivamente de cara al Gran Premio de Valencia.