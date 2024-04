¿Cómo puede la F1 recuperar las decoraciones y rellenar el carbono?

Mientras que en el pasado, la parrilla de Fórmula 1 estaba llena de decoraciones que destacaban por sus colores, la última reglamentación técnica provocó que los equipos intentasen reducir la cantidad de pintura en la carrocería al mínimo posible. ¿El objetivo de dejar toda esa fibra de carbono al descubierto ? Ahorrar peso en unos coches que ya son demasiado pesados de por sí.

Esa tendencia no tiene visos de remitir, como se demostró en el inicio de la temporada 2024. El Alpine A524 es casi negro por completo, hasta el punto de suscitar debates sobre si los responsables del Gran Circo deberían intervenir y hacer algo al respecto. Sin embargo, es divertido ver que una de las noticias que más se comentaron durante el invierno se refería a la decoración verde de Stake, a pesar de que el monoplaza es uno de los que tienen más negro.

¿Se debería introducir una norma que obligue a los equipos a pintar todo su coche para asegurar que la parrilla está llena de monoplazas diferentes y llamativos? Puede parecer una buena idea sobre el papel, pero, como siempre en la Fórmula 1, las milésimas están en los detalles y sería muy, muy difícil elaborar una regla que obligara a las escuderías a pintar sus coches.

Repasa las decoraciones de todos los coches de Fórmula 1 actuales: Fórmula 1 Fotos: así son todos los coches de la F1 2024 (todas las decoraciones)

La pintura y la decoración en la F1, difícil de regular

El primer problema es simple. Los coches de Fórmula 1 no tienen un estándar en términos de aerodinámica, lo que significa que no puede haber algo obligatorio que debe estar pintado. Uno de los principales expertos en pintura de la máxima categoría cree que es difícil contemplar una medida de ese tipo, ya que consideró que la regulación en ese ámbito daría lugar a un sinfín de complicaciones.

Mark Turner ayudó a fundar Silverstone Paint Technology en 2008, y la empresa trabaja ahora con la mayoría de los equipos, aunque no puede especificar con qué escuderías. Cuando Motorsport.com le preguntó si un cambio de reglas es la forma correcta de resolver el problema dijo: "No sé cómo se pueden cambiar las reglas. No sé cómo se podría regular fácilmente ese aspecto, porque la superficie y la elección del diseño de la decoración, [como] dónde se pinta y dónde no, si se regula, podría dificultar la estandarización en todos los coches".

La razón es sencilla. Cada conjunto tiene diseños diferentes y, por tanto, superficies diferentes en sus monoplazas, y eso es muy importante, en un momento en el que los pontones y las regiones de admisión de refrigeración evolucionan a pasos agigantados.

¿Hacia el fin de la pintura en la F1?

Puede que obligar a los equipos a pintar sus coches no sea una opción, pero eso no significa que la Fórmula 1 esté ahora bloqueada en monoplaza solo de carbono. Mark Turner está convencido de que se trata de un problema exclusivo de la actual generación, que debería desaparecer a partir de 2026.

¿Cómo serán los coches de Fórmula 1 de 2026?: Fórmula 1 ¡Así serán los coches de F1 en 2026! La FIA detalla sus planes

En su opinión, es importante entender que el problema de la pintura no solo se debe a que los equipos sufren por acercarse al límite mínimo de peso. También se debe a que, como los coches de Fórmula 1 se han hecho mucho más grandes, pintarlos requiere mucha más pintura, lo que empieza a convertirse en un factor de rendimiento.

"La masa de la pintura siempre ha estado en el orden del día, pero nunca ha sido una prioridad", aseguró. "Curiosamente, creo que quizá ha evolucionado con el tiempo, porque el tamaño de los coches ha aumentado mucho. La superficie es mucho mayor que a principios de la década de 2000, cuando había motores atmosféricos".

"Por lo tanto, la superficie tiene un efecto directo en el coste global de la pintura y la decoración. No podemos hablar de ningún equipo en particular, pero quizá hace tres años teníamos algunas de las decoraciones más pesadas, con unos tres kilos de pintura y patrocinadores", explicó el experto en el tema.

Si tenemos en cuenta que diez kilos equivalen aproximadamente a tres décimas de segundo por vuelta, la masa total de pintura de un coche de Fórmula 1 puede influir en su rendimiento en casi una décima por giro, o entre cinco y siete segundos en una carrera.

La ventaja comercial de permanecer identificable en F1

Desde que este aspecto se convirtió en una preocupación real para los equipos, la tecnología de la pintura evolucionó considerablemente, al igual que la de los monos de los pilotos, por ejemplo, y el peso de una decoración completa se redujo a poco más de un kilo. Aunque los planes de la Fórmula 1 para 2026 incluyen coches más ligeros que podrían ayudar a resolver el problema, Mark Turner cree que un mayor progreso y una relación más estrecha con las escuderías traerán de vuelta las gloriosas pinturas que vimos en el pasado.

"Creo que al final habrá innovación", indicó. "A veces se trata de trabajar con los equipos de ingenieros para entender dónde hay potencial de desarrollo. Hay una especie de ventaja técnica si puedes innovar en pintura y revestimientos para producir un acabado general más ligero con el que el equipo comercial esté contento."

"De eso se trata la Fórmula 1, de innovar y superar los límites. A veces es bueno ser recompensado por la innovación en lugar de ser un estándar, así que es una cuestión de presión y atractivo, pero, de nuevo, si queremos decoraciones icónicas que los aficionados puedan identificar y reconocer en una carrera, eso es importante", explicó. "Creo que también se obtendrán beneficios marginales trabajando más de cerca con el equipo de diseño técnico y el de diseño comercial, y eso, en última instancia, devolverá algo de color".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!