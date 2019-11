Puig: “Ganar el título de equipos en estas circunstancias sería increíble”

El expiloto y ahora ejecutivo le pidió al mallorquín, una vez que Márquez se proclamó en Tailandia campeón del mundo de pilotos, que le ayudara a lograr los dos restantes que completarían el pleno, la triple corona.

Sin embargo, el mal momento que atraviesa Lorenzo ha sido un obstáculo demasiado alto como para que el #99 ni siquiera haya sido capaz de sumar un solo punto, ni en Japón, donde Honda se adjudicó el Mundial de constructores, ni tampoco en Australia. Allí, en Phillip Island, los 25 puntos de la victoria de Márquez dejan al Repsol Honda a un solo punto de la escudería oficial Ducati en la estadística de equipos.

El acierto de Márquez este curso, calificado por él mismo como el mejor de su etapa en MotoGP, le puede llevar a hacerse con la ansiada triple corona prácticamente él solito.

De los 408 puntos que acumula el equipo Repsol Honda en la tabla, suyos son el 92% (375 puntos), mientras que el 8% restante se lo reparten entre Lorenzo (5,6%) y Stefan Bradl (2,4%), sustituto del balear en tres de las cuatro citas que se perdió por lesión.

Esa proporción varía mucho al compararla con la repartición de los 409 puntos que acumula la estructura de fábrica de Ducati. Andrea Dovizioso es el titular del 58,6% del total (240 puntos) y Danilo Petrucci, del 41,4% restante (169 puntos), una relación mucho más compensada.

Preguntado acerca de la posibilidad de celebrar los tres títulos, Puig no pasa por alto el esfuerzo y la entrega de Márquez, que sin duda alguna contrastan con la actitud de Lorenzo en estas últimas semanas.

“Estaría muy bien hacernos con la triple corona. Marc está intentándolo con mucho esfuerzo, y ganar ese título de equipos en las circunstancias actuales sería increíble”, cuenta Puig, camino de Sepang, donde este fin de semana se cierra el triplete asiático.

“El punto negativo en Phillip Island es la situación y el resultado obtenido por Jorge Lorenzo”, añade Puig.

El responsable de HRC, uno de los artífices de la llegada de Lorenzo a Honda este curso, ha repetido por activa y por pasiva que la marca del ala dorada no bajará a su piloto de la moto. Eso, sin embargo, no quiere decir que el fabricante nipón no espere que sea el propio mallorquín quien solicite poner fin a la relación que les vincula una vez el ejercicio termine.