Rossi: "Con la Honda quizá hubiera batido el récord de Agostini"

Valentino Rossi cumplió el pasado domingo en Australia su carrera número 400 en el Mundial de Motociclismo, un demostración de su longevidad tras 24 años en activo al máximo nivel.

Para conmemorar esa efemérides, varios medios italianos, entre ellos La Gazzetta dello Sport, entrevistaron al piloto italiano, que hizo un repaso a los mejores momentos de su carrera, lo que fue y lo que pudo ser.

“El punto álgido de mi carrera fue, sin duda, la primera victoria con Yamaha en Sudáfrica 2004. Ese día explotó el mito Valentino Rossi. Dejé la Honda, que era una moto realmente superior a todas las demás, mucho más que ahora, y me fui a Yamaha, que estaba pasando por su peor momento, fue una verdadera locura”, recuerda ‘il dottore’.

Pese a lo arriesgado de la maniobra, el italiano no se arrepiente en absoluto.

“Por supuesto que volvería a hacerlo, ese fue el paso más importante de mi carrera”, dice sin pensar. Aunque, tras unos segundos de reflexión, añade: “Es cierto que, en algunos momentos, me arrepiento porque pienso que quién sabe todo lo que habría ganado de haber seguido con Honda otros cinco años. Quizá habría batido los récords de Giacomo Agostini (15 Mundiales y 122 victorias)”.

“En Yamaha he ganado menos, pero han sido los mejores años de mi vida”, zanja el tema.

Uno de los momentos más delicados de la carrera de Valentino fue en 2006 y 2007, cuando perdió dos Mundiales a manos de Nicky Hayden (Honda) y Casey Stoner (Ducati).

“No gané dos años y, por lo general, cuando ya no ganas estás muerto. Dijeron que estaba acabado. Sin embargo, mis dos años favoritos fueron 2008 y 2009. Todos decían que Stoner era el nuevo Rossi porque me había ganado con Ducati. Hice una apuesta a todo o nada, quise los Bridgestone y me la jugué con él en Laguna Seca, ahí es donde gané el Mundial”, rememora el famoso adelantamiento por la escapatoria en California.

Tras ganar el Mundial a Stoner en 2008, el año siguiente llegaría su novena corona, esta vez luchando con las mismas armas que su rival, Jorge Lorenzo.

“En 2009 dijeron que Lorenzo era el nuevo Valentino Rossi y en Barcelona tuvimos un enfrentamiento que terminó con mi adelantamiento en la última curva”, una maniobra que forma parte de la historia del motociclismo.

En 2010, sin embargo, Rossi no pudo con Lorenzo y decidió irse a Ducati, donde fracasó. Una vez más, parecía que había llegado el final para ‘il dottore’, pero Valentino volvió a sacarse un as de la manga.

“En 2013, para muchos, con 33 años ya había llegado mi final. Tuve que suplicar a Yamaha para poder volver, porque tras marcharme bruscamente a Ducati ya no me querían de regreso. Pero me las arreglé (aceptó una ficha muy baja) y volví”, recuerda.

“Sinceramente, si no me hubieran devuelto mi M1, me habría retirado, hubiera dejado de correr. [Lin] Jarvis fue bueno conmigo, hablamos y llegamos a un acuerdo. Ese mismo año [2013] logré la victoria en Assen, un triunfo que recuerdo como uno de los momentos más importantes de mi carrera”.

Valentino, que no gana el Mundial de MotoGP desde 2009, cumplió el domingo 44 carreras consecutivas sin hacerlo, su peor racha como piloto mundialista. Pese a ello, el italiano está meditando ampliar su contrato con Yamaha para la temporada 2021.