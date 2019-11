Bagnaia: "Mis pasos adelante no se ven tanto, pero están ahí"

Pecco Bagnaia se estrenaba este año en MotoGP y muchas miradas estaban fijas sobre él. Ducati había depositado muchas expectativas al ficharle para 2019 y 2020 con contrato de fábrica antes de empezar la temporada en la que se coronaría campeón de Moto2.

La sorprendente irrupción de Fabio Quartararo este año ha eclipsado al resto de rookies. El francés se ha coronado como el mejor debutante e incluso ha luchado por varias victorias, mientras que los demás ni siquiera han subido al podio.

Sin embargo, en Australia fueron otros dos de los novatos los que acapararon la atención. Bagnaia y Joan Mir cruzaron la meta cuarto y quinto respectivamente, en lo que es el mejor resultado de ambos en MotoGP. Mientras que al de Suzuki ya se le habían visto algunos destellos, el de Turín apenas había acabado dos carreras en el top 10.

"Solo puedo estar feliz, porque fue el primer fin de semana sólido desde el principio hasta el final y fui la segunda Ducati, que siempre es importante. Hicimos pocos cambios en la moto e inmediatamente lo hicimos bien. Hemos trabajado muy bien este fin de semana", comenta Bagnaia.

El italiano se clasificó 15º en la parrilla y se vio molestado en la salida, pero hizo una gran remontada que le dejó a 55 milésimas del tercer escalón del podio, que ocupó su compañero, Jack Miller.

Crónica del GP de Australia: Márquez lleva al error a Viñales

"Tanto en el FP2 como en el warm up tuvimos un buen ritmo con neumáticos de carrera. En la clasificación no pude hacer la vuelta perfecta porque Rabat no me vio y me molestó. En la primera curva, Kallio me golpeó y me hizo perder algo de tiempo, pero no creo que las cosas hubieran cambiado. Parece una tontería, pero estas 55 milésimas me cabrean. Estaba ahí, pero no hice muy fuerte la curva 10. El cuarto puesto sigue siendo importante y llegaremos a Malasia con otra mentalidad. Esta carrera nos ha quitado un peso de encima", explicó.

Los abandonos han lastrado al piloto del Pramac, que no ha podido mostrar su progresión y marcha 15º en el campeonato.

"Ha habido demasiadas caídas y algunas dificultades. En las anteriores carreras nos estábamos acercando. Nuestros pasos hacia adelante puede que no se vean tanto, pero están ahí", remachó.