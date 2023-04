Oliveira: "Márquez me pidió disculpas y para mí el tema está cerrado"

Cargar el reproductor de audio

El portugués fue el principal damnificado por el incidente protagonizado por Marc Márquez en la carrera del Gran Premio de Portugal, cuando el de Honda perdió el control de su moto, impactó con Jorge Martín y se llevó por delante a Miguel Oliveira.

Inicialmente, los médicos, en el circuito, no detectaron ninguna lesión seria para el piloto de RNF-Aprilia, pero una posterior exploración descubrió daños en los tendones de la pierna derecha que dejaron al corredor en tierra con vistas a la carrera de Termas de Río Hondo.

"La lesión fue en unos tendones en la zona de la cadera. El problema es que no podía desplegar la pierna y subirla a la moto sin sentir mucho dolor. El viaje a Argentina era muy largo y los tres días después de la caída sentía mucho dolor, así que tuve que tomar la decisión de no ir, aunque fue muy duro para mi no hacerlo. Es una pena que las dos primeras carreras fueran consecutivas, con una semana de margen hubiera estado recuperado", valoró Oliveira.

La del accidente de Márquez es, seguramente, la imagen más vista y repetida de lo que llevamos de temporada, un accidente feo que hubiera podido tener funestas consecuencias.

"Con todo lo que pasó, estoy muy agradecido de no tener una lesión grave", dijo Miguel ya en Austin, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de las Américas, para el que ha sido declarado apto por los médicos del certamen.

La maniobra de Márquez, además de las lesiones producidas a Oliveira y Martín, aunque el de Pramac-Ducati no se ha perdido ninguna carrera, generó también un castigo por parte del panel de comisarios de la FIM, una doble vuelta larga que, de momento, ha quedado suspendida después de que Honda apelara la sanción.

Pese a que RNF emitió un duro comunicado exigiendo firmeza por parte de los comisarios para este tipo de acciones, Oliveira no ha querido, en ningún momento, poner al piloto de Honda en el centro de sus lamentos, al contrario, espera que Márquez se recupere pronto de la lesión que le mantiene ya dos grandes premios de baja.

"Marc y yo aclaramos todo el domingo después de la carrera. Vino a verme al centro médico, me explicó lo que había sucedido, me pidió disculpas y para mi el caso está cerrado. Desde entonces no le he prestado atención. Sólo espero que vuelva pronto a la competición, en Jerez, y que se recupere totalmente para estar allí", cerró el de Pragal.

