El 2023 para olvidar de Oliveira en MotoGP: "Horrible; ha habido de todo"

Empujado hacia su salida de la marca por KTM, que sólo le ofreció bajar al Tech3 a pesar de que sigue siendo el piloto de MotoGP más laureado de la casa de Mattighofen, Miguel Oliveira se embarcó este año en un nuevo reto, en la Aprilia satélite del equipo RNF. Las primeras señales fueron prometedoras, clasificándose en segunda fila en su carrera de casa, en Portimao. En la carrera principal, llegó a liderar la primera vuelta de la temporada. Pero el portugués pronto se desilusionó.

Tras ser golpeado por Marc Márquez, el piloto de Pragal sufrió una lesión en la pierna derecha que le obligó a no disputar el Gran Premio de Argentina. Eso fue un presagio de lo que le esperaba a Oliveira esta temporada, ya que volvió a verse involucrado en caídas ajenas a su voluntad en Jerez y Losail. En España se vio envuelto en un accidente en la salida y sufrió una fractura de húmero, mientras que en Qatar Aleix Espargaró le derribó en la primera vuelta de la sprint, dejándole con una fractura de omóplato. No pudo estar en Le Mans, ni en la carrera principal de Losail ni en Valencia.

Entre estos periodos de lesiones e incidentes, Oliveira únicamente consiguió cinco Top 10 y tres Top 5, lastrado también por problemas de fiabilidad con su Aprilia en Países Bajos, Austria y Tailandia. Cuando un periodista le preguntó por su "espantosa" temporada, el piloto de 28 años se hizo eco del término, esperando haber concentrado todas las dificultades en esta campaña para poder empezar con buen pie en 2024.

"Fue horrible", resumió el hombre que vestirá los colores del nuevo equipo Trackhouse la próxima temporada. "He terminado ocho carreras y no era lo que esperaba, eso está claro. Ha habido un poco de todo este año: mala suerte, colisiones con otros pilotos, incidentes, problemas técnicos con la moto... He tenido un poco de mala suerte, pero creo que también me ha dado fuerza de carácter para la próxima temporada. Estoy encantado de haberlo vivido todo este año, así que espero que la próxima sea mejor".

Mientras que Aprilia solo contaba con dos motos desde su regreso a MotoGP en 2015, este año la marca de Noale contaba con las dos máquinas adicionales del RNF, y con la experiencia de Miguel Oliveira para trabajar con mayor eficacia. Sin embargo, con el piloto ibérico terminando menos de la mitad de las carreras, su contribución final fue bastante pequeña.

"Estamos encantados de tener este equipo privado con nosotros porque desde el principio nos ha ayudado", señaló el team manager de Aprilia, Paolo Bonora, a la web oficial de MotoGP. "Hemos podido entender mucho mejor el comportamiento de la moto con diferentes estilos de pilotaje, pero hemos sufrido demasiado por las lesiones de Oliveira. Esto afectó mucho a su temporada. Tiene mucho talento y un gran potencial, pero no nos ha demostrado, ni a nosotros ni a nadie, lo que puede hacer con esta moto. Esperamos que la próxima temporada tenga mucha más suerte".

Antes de pensar en la temporada 2024, Oliveira tendrá que perfeccionar su condición física durante este parón invernal, que llegó en el momento justo tras su fractura de escápula. No le queda mucho para recuperar la forma, pero mantiene el ánimo alto, creyendo en su capacidad para volver a empezar de cero en febrero.

"Así son las cosas. Necesito recuperarme, pero no me desanima acabar la temporada así. Por supuesto que me hubiera gustado terminar en Valencia con buenas sensaciones, hacer el test y tener esas sensaciones para el invierno, pero el año pasado llegué al invierno con victorias y terminé tercero o cuarto en el test de Cheste, así que creo que ese 'feeling' se desvanece cuando empiezas otra vez de cero y te marcas nuevos objetivos para la temporada. Sólo quiero estar al 100 por 100 para los tests de invierno en Sepang, y partir de ahí", finalizó.