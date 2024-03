¿Hasta qué año tienen contrato los pilotos de MotoGP?

El mercado de fichajes de MotoGP apunta a ser una locura en 2024. La inmensa mayoría de los pilotos de la categoría reina terminarán contrato este año, después de un 2023 que tuvo una movida e inesperada 'silly season'. Así, analizamos cómo están los equipos para esta campaña y cuándo terminan los contratos.

Duración del contrato de los pilotos de MotoGP: ¿cuándo terminan?

Ducati - contratos de Pecco Bagnaia y Enea Bastianini

Pecco Bagnaia renovó con Ducati antes de empezar la temporada y tiene contrato hasta 2026

Enea Bastianini tiene contrato con Ducati hasta finales de 2024

El equipo de fábrica de los de Borgo Panigale tiene asegurada su dupla de pilotos titular hasta el final de la temporada 2024, y no necesitan mucho más cuando tienen una moto que está arrasando en la categoría. Ducati cuenta con el vigente bicampeón del mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, al que de hecho han renovado antes de empezar la temporada 2024 por dos años más, hasta 2026. Por su parte, Enea Bastianini consiguió salvar el asiento sobre Jorge Martín con su buen final de año 2023 y aprovechando que el español no fue campeón, pero tendrá que ganarse la renovación para 2025, con muchos candidatos para ese puesto.

Yamaha - contratos de Fabio Quartararo y Alex Rins

Fabio Quartararo acaba contrato con Yamaha finales de 2024

Alex Rins fichó por Yamaha para 2024 y solo firmó por un año

En la marca de los tres diapasones no están pasando por un buen momento, lo que provocó que ficharan a Alex Rins para acompañar a un molesto Fabio Quartararo para la temporada 2024 en la categoría reina. El español se unió a Yamaha después de una sola campaña en LCR en donde pudo comprobar lo complicada que es la situación en Honda, pero tampoco lo tendrá sencillo con los de Iwata si siguen con aquello que explicó el francés de que no cumplen con lo que prometen. De momento, el catalán ha firmado por un año, hasta final de 2024. Por su parte, el 'Diablo' ya avisó a la casa de Iwata de que tienen muy poco tiempo para convencerle y que no se vaya de cara a 2025. Incluso llegó a confirmar que ya había tenido algunos primeros contactos con otras fábricas de MotoGP.

Honda - contratos de Joan Mir y Luca Marini

Joan Mir acaba contrato con Honda a finales de 2024

Luca Marini llegó en 2024 a Honda y tiene contrato hasta finales de 2025

Finalmente, se cumplieron los malos presagios para Honda y en 2024 no pudo continuar con Marc Márquez en sus filas, tras 11 temporadas doradas, pero de un complicado final. El ocho veces campeón del mundo, cansado de luchar contra la RC213V, puso rumbo a Ducati y a Gresini para volver a ganar, y sin su equipo técnico de confianza a excepción de Javi Ortiz. Así, ha sido Joan Mir quien ha heredado los galones en HRC, con una moto que apunta más alto para el año que viene, aunque aún queda trabajo en ella.

En el otro lado del box está Luca Marini, que cumple así su deseo de ser piloto oficial en MotoGP... y con un contrato de dos años, en lugar de uno, como inicialmente ofrecía la marca nipona. De esta forma, la 'sangre' de Valentino Rossi vuelve a la casa dorada, y el #10 es uno de los pocos pilotos con contrato más allá de 2024. Mir, por su parte, está a la espera de ver las sensaciones que le transmite la nueva RC213V.

KTM - contratos de Brad Binder y Jack Miller

Brad Binder tiene contrato con KTM hasta la temporada 2026 incluida

Jack Miller acaba contrato con KTM a finales de 2024

Los austriacos también tienen una gran seguridad para su proyecto a largo plazo, puesto que tienen a uno de sus pilotos atado hasta 2026. Brad Binder será su estrella en los próximos años, mientras que Jack Miller tiene su lugar asegurado para este 2024, aunque no será de extrañar que se viva una auténtica competición por ese segundo asiento con el ascenso a MotoGP de Pedro Acosta.

Aprilia - contratos de Aleix Espargaró y Maverick Viñales

Aleix Espargaró tiene contrato con Aprilia hasta finales de 2024

Maverick Viñales acaba contrato con Aprilia también a finales de 2024

En la firma italiana parecen progresar, aunque todavía tienen que seguir trabajando para alcanzar a la mejor moto de la parrilla. La dupla formada por Aleix Espargaró y Maverick Viñales continúa en 2024 para intentar hacer que los de Noale por fin sean candidatos serios al título mundial, aunque lo tendrán complicado viendo el nivel de los de Borgo Panigale durante el invierno. Hay que recordar, sin embargo, que tanto ellos como KTM recibirán concesiones esta campaña, aunque menos que las fábricas japonesas.

Pramac Racing - contratos de Jorge Martín y Franco Morbidelli

Jorge Martín acaba contrato con Pramac Ducati a finales de 2024

Franco Morbidelli solo tiene contrato con Pramac Ducati para 2024

El equipo satélite de Ducati es un lugar de confianza para pescar y subir al conjunto de fábrica, y Jorge Martín estuvo a punto de hacerlo en 2023, aunque es algo que se truncó en favor de Bastianini tras no ganar el título. Así, el madrileño repetirá con los de Paolo Campinoti en 2024, buscando ganar su primer Mundial de MotoGP y, en definitiva, acompañar a Bagnaia en el futuro. El de San Sebastián de los Reyes ya ha recordado que su objetivo es ese, ser piloto de fábrica, y se espera que así sea en 2025, en Ducati o fuera, donde no le faltarán opciones. Martín se ha reafirmado en que tiene claras sus prioridades, aunque no piensa en el mercado.

Lo cierto es que Pramac ya parece estar moviéndose para una posible marcha del español, siga o no en Borgo Panigale. Más allá de Franco Morbidelli, que ha llegado a la escudería italiana para sustituir a Johann Zarco, hay que tener en cuenta que Fermín Aldeguer, estrella de Moto2, se ha comprometido con Pramac para subir a MotoGP con ellos en la temporada 2025.

VR46 - contratos de Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio

Marco Bezzecchi renovó por un año y acaba contrato a final de 2024

Fabio di Giannantonio llegó al equipo en 2024 y solo tiene contrato de un año

El equipo de Valentino Rossi tiene a su dupla confirmada para 2024. Tras ser tercero en la general de 2023, Marco Bezzecchi seguirá tras renovar por un año, a la espera de ver cómo se moverá el árbol, para tratar de buscar un asiento oficial. Se esperaba que fuera Luca Marini quien acompañara a su compatriota, pero el italiano puso rumbo a Honda para conseguir ese objetivo de ser un hombre de fábrica. Así, la escuadra del #46 finalmente se hizo con los servicios de Di Giannantonio, después de convencer en el final de la pasada campaña tras su salida forzada de Gresini.

Gresini - contratos de Marc Márquez y Alex Márquez

Marc Márquez firmó un contrato de un año con Gresini, para 2024

Alex Márquez termina contrato con Gresini a finales de 2024

El equipo Gresini Racing es uno de los más interesantes de cara al mercado de MotoGP 2024. Y es que la escudería comandada por Nadia Padovani tiene a uno de los pilotos más valorados de la parrilla, a Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo ha encontrado con el equipo satélite de Ducati su escapatoria perfecta para el calvario de Honda, un proyecto para recuperar la sonrisa, pero donde solo tiene contrato por un año, a falta de ver las opciones que le pueden salir para 2025. Junto a él estará Alex Márquez, su hermano, que también tiene 2024 como fecha tope con la estructura fundada por Fausto Gresini, al menos por el momento.

Marc Márquez

LCR - contratos de Takaaki Nakagami y Johann Zarco

Nakagami tiene contrato con LCR Honda hasta finales de 2024

Johann Zarco firmó con Honda con un contrato multianual, hasta mínimo finales de 2025

Honda no lo está pasando bien, y el hecho de ver cómo un piloto de marcha a un rival directo como ha pasado con Alex Rins es el indicativo que lo corrobora. Takaaki Nakagami seguirá este año, a pesar de todo, en un LCR que tratará de ayudar más al equipo Repsol, por la llegada de concesiones para HRC. Junto al nipón estará Johann Zarco, que llega con un contrato multianual, como mínimo hasta 2025, tras salir de Pramac, donde Ducati quería ofrecerle un año antes de pasar, presumiblemente, al Mundial de Superbikes.

GasGas Tech3 Racing Team - contratos de Pedro Acosta y Augusto Fernández

Pedro Acosta tiene contrato con GASGAS KTM hasta finales de 2026

Augusto Fernández tiene contrato con GasGas hasta finales de 2024

El Tech3 GasGas no lo tuvo nada fácil para escoger a sus pilotos de cara a 2024. Y no precisamente por falta de opciones. Tras su buena temporada de 'rookie', Augusto Fernández renovó para este año, pero quien también tenía contrato era Pol Espargaró. Sin embargo, había que hacer sitio a Pedro Acosta, y el catalán finalmente dio un paso al lado para desbloquear la situación y convertirse en piloto de pruebas de la casa de Mattighofen. Muchos ojos estarán puestos en Acosta, y KTM tiene ambiciosos planes para el futuro del murciano en MotoGP.

Trackouse Racing - contratos de Miguel Oliveira y Raúl Fernández

Miguel Oliveira tiene contrato con Trackhouse hasta finales de 2024

Raúl Fernández tiene contrato con Trackhouse hasta finales de 2024

En el conjunto satélite de Aprilia, que este año es Trackhouse tras la marcha del RNF, ambos pilotos tienen asegurado su asiento para la próxima campaña de MotoGP, con lo que Miguel Oliveira y Raúl Fernández permanecen en 2024 en su lugar. La llegada del equipo de la NASCAR ha hecho que se estrechen los lazos con la casa de Noale, algo que hará que el portugués empiece con una RS-GP de este año, y que el español la reciba a lo largo de la temporada.

