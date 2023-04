Martín: "Estoy con fiebre y muy débil, espero recuperarme para el fin de semana"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Pramac-Ducati cayó presa de los aires acondicionados a toda marcha habituales en los Estados Unidos. "El miércoles comencé a tener dolor de garganta, tuve anginas y, por la noche, me subió la fiebre. Estoy bastante débil, pero tomando antibióticos y espero estar recuperado para el fin de semana", explicó el jueves en su comparecencia ante los medios en Austin, donde este viernes arranca el Gran Premio de las Américas de MotoGP.

Desde que empezó la temporada, Jorge Martín no ha podido tener un fin de semana 'limpio' de alguna dolencia, incluido un fuerte golpe en el pie derecho que le propinó Marc Márquez en la carrera de Portimao y un boquete en la mano derecha que arrastra desde la pretemporada.

El corredor español espera poder estar bien este fin de semana en una pista en la que el aspecto físico cuenta mucho, sobre todo por la exigencia de las fuertes frenas a izquierdas que demandan los dos primeros sectores revirados del trazado americano.

"Es una pista complicada, muy física. Con la Ducati se puede ir muy rápido, pero en los cambios de dirección es una moto un poco lenta, hay que trabajar mucho la puesta a punto. Pero no es fácil, porque si trabajas para hacerla ágil, te penaliza en los baches", explica.

"Hay que encontrar un balance, o escoges una cosa o la otra. O una moto ágil y manejable que puedas hacer rápido los cambios de dirección, o una moto estable que absorba bien los baches, lo que la hace más física", añade.

"El año pasado no elegimos ninguna de las dos (risas), tenía una moto muy estable, pero era muy lenta en los movimientos, además perdía mucho en la recta, no sé el motivo, y a las diez vueltas de carrera ya no pudimos mantener el ritmo".

"Este año estoy trabajando sin tocas demasiado la moto, pero en Argentina ya empecé a plantearme hacer una puesta a punto diferente, una para la clasificación y otra para la carrera, porque cambia mucho y se te hace muy larga".

"La clasificación ahora mismo es muy importante, así que hay que estar atentos a esa posibilidad", en referencia a tener una moto para cada situación.

A nivel de exigencia, todos los pilotos señalan el trazado de Austin como de máxima dureza.

"A nivel muscular es la peor carrera, al final solo es el brazo izquierdo, pero sufre muchísimo, todas las frenadas son a izquierda, así que el viernes y el sábado por la mañana habrá que guardar un poco de energía".

Por lo que se ha visto esta temporada, sobre todo en las carreras sprint del sábado, la salida y las primeras curvas pueden ser escenario de toques por la agresividad de los pilotos, algo que en la zona serpenteante del trazado, al inicio, puede ser peligroso.

"Da igual las curvas, depende de la actitud de los pilotos, estamos siendo todos muy agresivos, como decía Luca Marini (en realidad lo dijo Fabio Quartararo), se está convirtiendo un poco en una jungla y si te meten la moto, tu tienes que hacer lo mismo. Recuerdo que cuando llegué a Moto2 noté que todo el mundo iba muy tranquilo en las primeras vueltas, y yo era más agresivo para tratar de aprovechar ese momento y ganar posiciones. Luego todo el mundo empezó a serlo y ahora todos aquellos pilotos estamos aquí, en MotoGP, ahora todos van a aprovechar los incidíos de carrera para adelantar, y esto está generando este show que estamos viviendo", zanjó el de San Sebastian de los Reyes.

