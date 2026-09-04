WSBK en Magny-Cours - Bulega vuelve a mandar en la FP2; caída de Lecuona - Resultados y resumen

Tras un largo parón veraniego, el Mundial de Superbikes vuelve a la acción este fin de semana, del 4 al 6 de septiembre, con la novena ronda de las doce previstas en la temporada 2026, la de Francia en el circuito de Nevers Magny-Cours. Y aunque queden aún tres citas por delante (Cremona, Estoril y Jerez), lo cierto es que esta prueba puede ser importante, ya que Nicolò Bulega tiene ante sí su primera oportunidad para proclamarse campeón de WSBK.

El italiano de Ducati llega a Francia con una ventaja de 133 puntos sobre su compañero de equipo, el español Iker Lecuona. Si acaba el fin de semana con un margen de 186, será campeón. Se antoja complicado, habida cuenta de que si Lecuona logra 10 puntos, retrasará el alirón. Pero, con todo, el líder de la general tiene ante sí la oportunidad de dejarlo todo perfectamente encarrilado para terminar de asegurar la corona mundialista en casa, ante su gente.

Así, mo te pierdas en este artículo el resumen y los resultados de cada entrenamiento, Superpole y carrera, y los horarios de cada sesión de WSBK 2026 en Magny-Cours.

FP2 de WSBK en Magny-Cours

Nicolo Bulega cerró el viernes de WorldSBK en Magny-Cours al frente de la clasificación después de liderar tanto la FP1 como la FP2. Su 1:35.556 de la mañana fue suficiente para acabar primero en la combinada, con 0.284s sobre Sam Lowes y 0.433s sobre Iker Lecuona, que mantuvo la tercera posición pese a sufrir una caída en la curva 11 durante la sesión de la tarde.

También destacó Xavi Vierge, cuarto en la combinada y mejor Yamaha tras quedarse a 0.479s de Bulega, mientras Yari Montella y Lorenzo Baldassarri completaron el top 6. La FP2 dejó además una fuerte caída de Bahattin Sofuoglu, declarado no apto por una conmoción cerebral, y problemas técnicos para Andrea Locatelli, que apenas pudo rodar y terminó 20º.

Resultados de la FP2 de WSBK en Magny-Cours

FP1 de WSBK en Magny-Cours

Nicolò Bulega lideró este viernes la tabla de tiempos de los Libres 1 en Magny-Cours pese a que un problema eléctrico le costó algo de tiempo al inicio de la sesión. El italiano llevó lentamente su Panigale V4 R de vuelta al pitlane en los primeros cinco minutos del ensayo tras sufrir problemas, pero su equipo pudo solucionar el problema rápidamente, mientras que una bandera roja hizo que solo perdiera unas pocas vueltas en comparación con sus rivales.

El líder de la general marcó un tiempo de 1:35.556 para asegurarse la primera posición, terminando por delante de Sam Lowes. El #14 pasó mucho tiempo al frente de la clasificación, pero tuvo que conformarse con la segunda posición, a 0.284 segundos de Bulega. Iker Lecuona terminó tercero, con un 1:35.989.

Xavi Vierge hizo una buena vuelta al final para terminar cuarto, a solo medio segundo de Bulega, usando un neumático SCX nuevo para escalar posiciones. Álvaro Bautista finalizó 17º. Bahattin Sofuoglu sufrió una caída en las curvas 1 y 2 en los primeros seis minutos de la sesión, lo que provocó brevemente la aparición de las banderas rojas para permitir retirar la grava de la pista.

Resultados de la FP1 de WSBK en Magny-Cours

FP3 de WSBK en Magny-Cours

El último entrenamiento del fin de semana, la FP3 de WSBK en Magny-Cours, abrirá la jornada del sábado para la categoría reina, de 09:40 a 10:00 de la mañana.

Resultados de la FP3 de WSBK en Magny-Cours

No se ha disputado.

Superpole de WSBK en Magny-Cours

La Superpole de WSBK decidirá la parrilla de salida para la Carrera 1 y para la Carrera Superpole. Tendrá 15 minutos de duración, como siempre, y empezará a las 11:15 horas de la mañana en Magny-Cours.

Resultados de la Superpole de WSBK en Magny-Cours

No se ha disputado.

Carrera 1 de WSBK en Magny-Cours

La Carrera 1 de la ronda de Francia de WorldSBK 2026 tendrá lugar este sábado, 5 de septiembre, a partir de las 15:30 horas de la tarde para España, siendo la última sesión del día. Será a un total de 21 vueltas a Magny-Cours.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK en Magny-Cours

No se ha disputado.

Carrera Superpole de WSBK en Magny-Cours

La Superpole Race de WSBK en Magny-Cours será la carrera corta del fin de semana, este domingo 6 de septiembre a partir de las 11:10 de la mañana. Como estipula el reglamento, se completarán 10 vueltas.

Resultados de la Carrera Superpole de WSBK en Magny-Cours

No se ha disputado.

Carrera 2 de WSBK en Magny-Cours

La Carrera 2 de WorldSBK en Magny-Cours será la última carrera del fin de semana para la categoría reina del campeonato. Tendrá lugar este domingo, 6 de septiembre, a las 14:00 horas para nuestro país. Su parrilla se conformará con los resultados de la Carrera Superpole, y se disputarán 21 vueltas.

Resultados de la Carrera 2 de WSBK en Magny-Cours

No se ha disputado.