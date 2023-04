Alex Márquez: "¿Por qué no ganar en Austin? Pero no es nuestro objetivo"

Cargar el reproductor de audio

Alex Márquez fue uno de los nombres propios del pasado Gran Premio de Argentina de MotoGP. El piloto español consiguió en la clasificación del sábado su primera pole en la categoría reina después de una sesión caótica, para después ser quinto en la prueba al sprint y subirse al podio con una tercera posición en la carrera larga del domingo.

Así, el #73 llega a Austin como uno de los hombres a vigilar, después de un inicio de año que ha superado sus expectativas y que le han colocado muy cerca de nombres propios del campeonato como el propio Pecco Bagnaia, el vigente campeón del mundo. Sin embargo, Márquez reconoció este jueves en la rueda de prensa de pilotos del Gran Premio de las Américas que, aunque está feliz con el inicio de año, aún le queda camino por recorrer.

"La verdad es que estoy muy contento con el nivel que estamos mostrando, y es mucho mejor de lo que podía imaginarme antes de la temporada con Ducati y con Gresini, pero tenemos que ser realistas. No estamos al mejor nivel, al de los mejores pilotos de Ducati en seco, así que estamos en una progresión constante, subiendo y eso es positivo, pero tenemos que ir paso a paso", comentó el español.

"Arrancar así es algo muy positivo para mí porque vengo de dos años difíciles, sobre todo el anterior, así que arrancar la temporada así a nivel de confianza y motivación es algo muy positivo. Tenemos que seguir haciendo lo que hasta ahora: tratar de sacar puntos, tratar de estar ahí en el campeonato... Aún tenemos muchas carreras por delante, con las sprint incluidas, y tenemos que centrarnos en este punto, y no anotar ceros", añadió, pensando en mantenerse en la pomada.

Posteriormente, Márquez comentó la baja de su hermano Marc, que aún tendrá que seguir rehabilitándose de su lesión en casa: "Si Marc viene a Austin, ya sabes que tienes el 50 por ciento de posibilidades de ganar. No está aquí, así que a lo mejor tenemos un 85 por ciento de posibilidades, lo cual es algo positivo de cara a encarar este fin de semana. Es un nuevo circuito para mí con esta moto, así que no sé qué me deparará. Tenemos las ideas muy claras, que queremos mejorar, así que vamos a tratar de hacer un fin de semana sólido", continuó.

Por último, el piloto de Cervera también comentó la opción de una posible victoria. No se cierra puertas, aunque es consciente de que ese no sería su posición real: "Ganar, ¿por qué no? Pero no es nuestro objetivo. Nuestra posición es estar entre cuartos y séptimos, tenemos que estar ahí. Pero si tenemos la oportunidad de conseguir el podio o de ganar lo intentaremos, sin duda", finalizó.