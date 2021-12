Mir: "Si alguien dice que hice la peor defensa del título, me importa una mierda"

El piloto de Suzuki no ganó ninguna carrera en 2021 y sólo sumó seis podios en su camino hacia el tercer puesto en la clasificación, a 70 puntos del campeón Fabio Quartararo.

Mir se vio perjudicado por el poco desarrollo de la GSX-RR de 2021 respecto a la de un año antes, que ganó el campeonato.

Hablando sobre su temporada 2021, Mir insistió en que extrajo todo lo que pudo de la Suzuki, pero no pudo hacer más este año.

"Es cierto que no gané, pero lo que nadie puede decir es que no di el 100% de la moto", dijo Mir. "Esto está claro, y además dentro de mí estoy muy decepcionado".

"Pero dormiré bien porque durante todo el año no he podido hacerlo mejor. Si alguien me cree, me parece bien. Si alguien dice que he hecho la peor defensa del título de la historia, bienvenido sea. Pero tienen vivir todo para entender la situación y saber un poco más antes de hacer esos comentarios. A mí me importa una mierda esa gente, sinceramente".

Davide Brivio y Joan Mir, Team Suzuki

La temporada de Suzuki se vio afectada por los cambios internos que se llevaron a cabo tras la salida de Davide Brivio, director del equipo desde la vuelta de la marca de MotoGP, a principios de 2021.

Suzuki optó por no fichar un sustituto de Brivio y repartió sus funciones entre el resto del personal, pero el equipo perdió parte de la unidad que tenía hasta entonces.

Sin embargo, Mir cree que Suzuki "será más fuerte" en el futuro tras lo aprendido esta temporada.

"Si tienes dentro de tu equipo a un ganador, también es difícil gestionar", comentó. "Toda esta presión que me puse durante toda la temporada fue enorme.

"Además, creo que con esta situación que hemos vivido, que Suzuki ha vivido este año, seremos más fuertes en el futuro porque este año hemos aprendido muchas cosas sobre lo difícil que es ganar en MotoGP".

"No basta con hacer lo que hay que hacer, hay que hacer más para ganar el título. Y no sólo el piloto: toda la gente dentro del equipo".

