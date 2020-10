El piloto de Honda se fue al suelo en la vuelta 14 al paso por la curva 2 cuando marchaba cuarto tras haber remontado desde la décima posición en la parrilla de salida.

Márquez fue el único piloto que montó el neumático delantero duro el domingo, pero rechazó que esa fuera la razón de su caída y que simplemente fue un error por su parte.

Esta caída supuso su primer abandono de la temporada, aunque acabó animado por su rendimiento hasta ese momento.

"El neumático delantero duro no fue la razón de la caída, porque en el lado derecho era exactamente el mismo compuesto que el medio y sólo era diferente en el izquierdo, que era un poco más duro", explicó Márquez cuando Motorsport.com le preguntó si su elección de neumáticos tuvo algo que ver con la caída.

"Cometí un error. No fue una caída por una razón especial. Iba un poco más rápido, con un poco más de gas y se me cerró de delante. No lo he comprobado en los datos porque para mí está claro el error".

"Es cierto que es mi primer error real en una carrera y es mejor cometer un error luchando por el podio que por los puntos. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta experiencia para el futuro".

"Creo que hemos hecho tres fines de semana seguidos muy buenos. Estábamos de nuevo luchando por el podio viniendo del 10º. Por lo tanto, podemos estar orgullosos, felices, motivados para que en Valencia continúe de esta manera y no cambie nuestra mentalidad".

"Nuestro objetivo es el mismo, estar entre los 10 primeros y continuar el trabajo que hicimos aquí".

Cuando Márquez se cayó, estaba a solo 1,4 segundos de la Suzuki de Joan Mir, que iba tercero. El catalán cree era realista poder luchar por su tercer podio consecutivo con el líder del campeonato, aunque admite que intentar ir a por la victoria como en la primera carrera de Aragón era poco probable.

"Salir 10º siempre es difícil. Además, en este momento no estamos usando el dispositivo de salida y estamos un poco penalizados en eso. La confianza y el ritmo eran muy buenos, iba paso a paso y adelantando bien".

"Fui bien desde el principio. Sólo traté de controlar, porque sabía que era muy difícil atrapar a [Alex] Rins y [Franco] Morbidelli porque su ritmo era muy bueno".

"Siendo realista, creo que era capaz de luchar con Mir por el podio. Pero ellos eran mejores que yo, no cometieron ningún error y yo cometí uno. Tenemos que aprender de estos errores", zanjó.

