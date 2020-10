Mir: “Me parecería muy injusto que ahora le dieran órdenes de equipo a Rins’

Suzuki tiene en su mano volver a ganar el Mundial de MotoGP 20 años después de que Kenny Roberts se proclamase campeón, entonces en 500cc. Joan Mir dispone de 14 puntos de ventaja cuando quedan tres grandes premios y 75 puntos en juego.

El balear está siendo el más regular en este atípico 2020 con 6 podios en 11 carreras. Sin embargo, de momento continúa sin conseguir su primera victoria en la categoría reina.

Mir es el principal favorito a llevarse el título en este momento, aunque no sea el único aspirante. Del primero al sexto hay 32 puntos y a falta de tres carreras 14 pilotos todavía conservan opciones matemáticas, por remotas que sean, de ser campeones.

Precisamente el sexto que figura en la tabla es el compañero de Mir, Alex Rins, quien no tira la toalla y sí sabe lo que es ganar carreras en MotoGP. En las dos últimas ha quedado por delante de él, restándole unos puntos que a la larga podrían llegar a resultar decisivos.

Desde hace varias carreras se empieza a hablar de la posibilidad de que los equipos y marcas involucradas en el título impongan órdenes entre sus pilotos y se decanten por un candidato, pero de momento todos rechazan esa posibilidad.

Para Suzuki este título tendría valor doble. La marca de Hamamatsu celebra este año su 60 aniversario en el Mundial y solo ha ganado 6 mundiales en toda su historia.

Tras el Gran Premio de Teruel, Mir reconoció lo importante que es para Suzuki acabar el año en todo lo alto, aunque no quiere que Rins reciba ninguna orden mientras conserve opciones de ser campeón.

"Me pongo en la piel de él y no me gustaría que me dieran órdenes de equipo", dijo Mir. "No lo vería justo para Rins porque tiene opciones. Todos sabemos el valor que tiene para Suzuki ganar el Mundial. No hacer nada ya sabemos el riesgo que tiene. Es un riesgo que creo que hay que tomar".

"Si después de Valencia está más decidido y Rins está a 24 o 25 puntos aunque tenga posibilidades, ahí ya se plantea la cosa de otra manera. Hablamos de otro tema. Ahora a mí me parecería muy injusto", remachó.

