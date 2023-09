Márquez flirtea con su posible desembarco en Gresini

Aquello que en las últimas semanas se etiquetaba como rumor, estos últimos días cogió cuerpo y muchísimo volumen en Misano, donde este jueves incluso los hubo que se atrevieron a asegurar que el español ya ha tomado la decisión de abandonar la marca del ala dorada un año antes de lo que está estipulado en su acuerdo.

Speedweek, una publicación propiedad de Red Bull, afirmó que Marc Márquez se reunirá en Gresini con su hermano, Alex Márquez, de compañero de escudería, y con la marca de bebidas energéticas como uno de los principales patrocinadores.

La posibilidad de Márquez termine enfundado en el mono de la escudería de Faenza es real, y eso no es nuevo. Sin embargo, Motorsport.com entiende que es mucho más complicado que la operación esté cerrada. Ni Repsol ni Estrella Galicia, las otras dos marcas que le acompañan, tienen pactadas cláusulas de escape con Honda.

El #93 le ha pedido al fabricante japonés que le presente un plan de contrataciones de técnicos especialistas en las áreas clave de las motos de hoy (aerodinámica, electrónica), y en esas se encuentra Alberto Puig. El excorredor tiene una semana de margen para convencer a quienes crea que son las mejores incorporaciones, y una formada la lista, se la presentará a Márquez.

Ni el muchacho de Cervera (Lleida), ni los mismos responsables de HRC, confían en que el prototipo de RC213 que el catalán probará el lunes, y que es la base del prototipo de 2024, suponga el cambio de concepto que lleva tiempo reclamando. De hecho, el propulsor que incorporará esa moto en sí no será distinto al que han empleado las motos durante lo que llevamos de curso. Esa misma moto de 2024 es la que llevará Stefan Bradl, el probador de la marca, ya desde este viernes.

Preguntado directamente por la posibilidad de romper el acuerdo con HRC, el multicampeón siguió flirteando con sus alternativas de futuro, pero sin mojarse. "No he tocado este tema con Honda. Pienso que no seria bueno para el proyecto ahora mismo", respondió, subrayando "el proyecto" en varias ocasiones, pero sin afirmar si formará parte de él.

"Mi mentalidad con Honda es constructiva, buscar lo mejor para el proyecto y lo mejor ahora es seguir unidos, trabajando. Y creo que ellos lo interpretan de la misma manera porque a no me han dicho nada", añadió el corredor, a quien después se le pidió que ofreciera su punto de vista sobre Gresini.

"Es una escudería con mucha historia; con unas motos que van muy bien, en la que mi hermano ha encontrado su sitio perfecto", opinó Marc sobre Alex.

El menor de los Márquez, por su parte, cree que su hermano sería muy competitivo con una Desmosedici, aunque, lógicamente, precisaría de un tiempo de adaptación.

"Seguro que será rápido si se sube a una Ducati. Es Marc, es ocho veces campeón del mundo y no ha perdido la velocidad, eso lo vimos en la Q1 de Montmeló. Pero necesitará tiempo para adaptarse", apostilló Alex en declaraciones a Motorsport.com.

