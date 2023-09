Bezzecchi no descarta medicarse para afrontar el GP de San Marino

El gran protagonista del pasado GP de Catalunya fue sin duda Pecco Bagnaia, que salió únicamente con contusiones y con un hematoma de su espantosa caída en la salida de la carrera larga. Sin embargo, cien metros antes, otros cinco pilotos acabaron en el suelo, entre ellos Marco Bezzecchi. El piloto del Team VR46 se presentó este jueves en Misano con un vendaje en el antebrazo izquierdo, consecuencia de aquel incidente.

Ya dolorido tras la carrera, el italiano continuó sintiéndose mal en los últimos días, dedicando tiempo a la fisioterapia para afrontar este fin de semana, el de casa, de la mejor manera posible. Su propio público será una inyección de energía nada desdeñable, pero no descartó tomar analgésicos para poder salir a pista con menos dolor.

"Me dolía mucho el domingo, así que cuando llegué a casa decidimos hacer algunas comprobaciones, afortunadamente no es nada grave", comentó Bezzecchi al respecto en la rueda de prensa. "Pero los músculos del antebrazo están muy agarrotados y me cuesta sujetar bien el manillar de la moto. Con la fisioterapia hemos trabajado mucho y hoy [por el jueves] hemos dado un paso adelante respecto a ayer, así que soy positivo de cara a mañana e intentar sentirme mejor encima de la moto".

"Espero que no me moleste en carrera, la concentración y la adrenalina serán una medicina natural. Si lo necesito, y creo que lo necesitaré, me tomaré un analgésico. Ahora tengo algunas molestias sin hacer nada. Antes he intentado subirme a la moto y me duele un poco la parte del pulgar. No será fácil, quizás con una posición un poco diferente intentaremos superarlo", continuó.

Ahora le espera la cita local, en una pista como Misano que de por sí presenta dificultades al ser bastante exigente físicamente: "Es una pista física incluso cuando te sientes bien, en general lo estoy, más allá de mi mano. Me siento preparado para luchar. ¿Los puntos más agotadores? Todas las frenadas. No es una pista óptima para estas condiciones".

El Gran Premio de San Marino es una nueva oportunidad para reivindicar su posición en el campeonato, pero también será un fin de semana emotivo, en el que se encuentra 'al otro lado', después de haber presenciado durante tantos años como niño las hazañas de los que eran sus favoritos.

"Seguro que estará la afición para apoyarme, más gran premio en casa que éste es difícil porque vivo justo al lado. Sin duda será un estímulo extra. He venido muchos años con mi padre a ver las carreras aquí, desde 2009 casi siempre. Tengo grandes recuerdos, incluso vi la fantástica victoria de Valentino Rossi aquí en 2014. ¡Maravilloso! Ahora correr en esta pista con mi grada, con todas las banderas con mi número 72, es precioso. Estoy muy contento de estar aquí".

Sin duda, como en cualquier otra carrera, la salida será crucial. Lo será aún más para Bezzecchi, que a la luz de lo sucedido en las últimas carreras intentará cambiar su planteamiento: "Por lo que a mí respecta, me comportaré de forma diferente. Me colocaré en el interior para evitar que me tiren", finalizó.