Pedrosa: "En Jerez corría en casa; aquí estamos en territorio Ducati"

Cuando Dani Pedrosa se bajó de la Honda en Valencia 2018, después de haber anunciado su retirada a mitad de temporada, lo niveles de respeto y admiración por el menudo piloto vallesano estaban en uno de los momentos más bajos de su carrera.

Pero desde su posición de piloto de desarrollo del proyecto KTM, Pedrosa no solo ha visto multiplicado su reconocimiento y prestigio, sino que se ha ganado el respeto general de todo el mundo, dentro y fuera de los circuitos, y una admiración que va más allá de su figura como piloto.

"No sé si tengo más o menos reconocimiento ahora o cuando era piloto en activo", dijo Dani cuando Motorsport.com le preguntó sobre esa cuestión.

"Lo que sí he notado es que, en general, tanto de parte de los aficionados como de los pilotos, me siento muy respetado. Incluso los más jóvenes ahora vienen a pedirme a ver si me puedo cambiar el caso con ellos, algo que antes no me pasaba tanto", dijo con una sonrisa de orgullo.

Aunque Dani siempre mantuvo que no quería volver a competir, hace dos años KTM logró hacerle correr en el GP de Austria, y este año lleva ya dos presencias, en Jerez, donde asombró por su rapidez, y este fin de semana en Misano, donde hace unas semanas hizo test y, por tanto, tendrá una buena puesta a punto y será competitivo.

"Este circuito es uno de los que usamos para entrenar. La idea es confirmar aquello que ya hemos probado y colocarlo en condiciones de carrera", es el argumento que esgrime Dani para convencerse de los beneficios de competir, algo que siempre es un espectáculo y que los fans esperan con ansias, y más ahora tras anunciarse su renovación.

"Es cierto que he renovado, pero no hemos hablado de más wild card el año que viene. Primero, a ver cómo sale este", prefiere mantener la calma.

Aunque Dani ha dado muchas vueltas en Misano y sabe las posibilidades de la moto en esta pista, advierte de que "las Ducati también se entrenan aquí y van rápido. Cada vez que yo he venido a rodar a este circuito, estaban los de Ducati con motos de calle. En Jerez yo jugaba en casa, pero esto es territorio Ducati", dijo queriendo dejar claro que no será tan fácil para él sorprender como lo hizo en Jerez, donde acabó primero en el primer entrenamiento.

"Fue más difícil decir que sí a este wild card después del buen resultado de aquel fin de semana, aquello estuvo bien e hicimos un buen trabajo, pero ahora tenemos que adaptarnos a esta pista".

Se ha hablado mucho de que KTM iba a presentar con Pedrosa una RC16 muy diferente a la que llevan Brad Binder y Jack Miller.

"Estamos trabajando en un paquete aerodinámico, pero no va a estar completo para este fin de semana, ni para el test del lunes, creo, así que la moto no va a ser tan diferente", dijo un Pedrosa que considera el actual "un momento en el que estamos progresando como equipo, y ahora remamos todos en la misma dirección".

