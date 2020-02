El invierno resetea a Joan Mir

En su primera temporada en la categoría de las motos pesadas, el mallorquín no terminó de ofrecer la versión que Suzuki esperaba de él. A nivel numérico, su año estuvo marcado por una potente irrupción en su estreno (finalizó el octavo en Losail), y por el accidente que sufrió en el ensayo posteriores al Gran Premio de la República Checa, en Brno, en el que sufrió una contusión pulmonar que le obligó a perderse dos carreras (Austria y Gran Bretaña).

Al margen de la preocupación que obviamente generó aquella caída en su equipo, Suzuki estuvo gran parte del curso buscando la forma de facilitarle a su piloto la adaptación a la GSX-RR, una moto que, conceptualmente, no es la más adecuada a las características del español.

“Joan es un piloto agresivo, y esta moto pide que la dejes correr, que no la fuerces, que fluyas con ella. Eso le está costando un poco, eso le lleva a ‘sobreconducir’ y allí pierde tiempo”, respondía hace unos meses a Motorsport.com un ingeniero de la marca de Hamamatsu.

La distancia a final de temporada entre Mir (12º en la tabla) y su compañero de equipo (cuarto) fue de 113 puntos a favor del catalán –en las últimas siete carreras solo sumó 3 puntos más que el de Palma–, que además se impuso en dos citas (Austin y Gran Bretaña) y subió una tercera al podio (fue segundo en Jerez). Después de lo que se ha visto en las dos tandas de ensayos de este invierno, todo parece indicar que ese diferencial se reducirá, validando la estrategia de la compañía de la gran S, decidida a renovar a su pareja hasta finales de 2022.

Desde que se volvió a subir a la moto el primer día de entrenamientos en Sepang, a Mir se le ha visto distinto. Con la misma cara de concentración de siempre, pero algo más suelto encima de la moto. El invierno, entre días en la nieve y entrenamientos de motocross, ha tenido un efecto reparador para él y así lo entiende el propio corredor, como reconocía un día de estos desde Qatar, en una charla con Motorsport.com.

“Yo siempre fui un piloto con un estilo más bien agresivo. Y creo que es más fácil aflojar un poco que hacer el camino inverso en caso de que aquello que te falte sea agresividad. Ahora hay cosas que me salen fácil y que, sin embargo, a finales del año pasado me costaban”, cuenta el #36.

“Mis sensaciones encima de la moto han cambiado mucho respecto de las que tenía hace unos meses. Y esto es algo que se debería de estudiar: muchas veces pasa que termina una temporada en la que has conducido de una manera, llega el invierno, estás dos meses alejado de los circuitos, tranquilo y con la cabeza despejada, y después, cuando te vuelves a subir a la moto pareces más bueno”, relata Mir.

“Seguramente lo que ha ocurrido es que he podido reposar toda la información y consejos que me dieron los técnicos el año pasado, digerirla e incorporarla. Pero es un proceso inconsciente, ¿eh? Durante la temporada no sé por qué es difícil hacerlo”, añade el de Suzuki, que en Qatar finalizó con sexto mejor tiempo de los ensayos, a media décima de Rins y a menos de tres de Maverick Viñales, el más rápido.

Sobre sus aspiraciones, prefiere ser comedido aunque tampoco es alguien que se enteste en negar la evidencia: “Se ha visto que somos competitivos aunque me da cosa decir que la moto está preparada, porque luego se te puede girar en contra y te comes lo que has dicho con patatas”, remacha Mir.

