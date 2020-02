Binder fue el “primer sorprendido” de salir al rescate de KTM en Qatar

“No me lo esperaba, yo mismo fui el primer sorprendido”, reconoció Brad Binder al final del test de Qatar, cuando una vuelta cerrada en 1:54.283 le convertía en el 9º piloto más rápido de las tres jornadas de ensayos de pretemporada, primera KTM y a solo 0.425 de la referencia establecida por Viñales (1.53.858).

Después de unos test en Sepang muy positivos para la marca austríaca, en los que tres de sus pilotos terminaron a menos de medio segundo del mejor tiempo, las cosas parecieron ralentizarse ligeramente en los ensayos de Qatar.

En Malasia, KTM lideró el shakedown previo al inicio de la pretemporada, y en el primer test Pol Espargaró terminó 7º a 0.261 de la referencia marcada por Fabio Quartararo, mientras que el probador de la marca, Dani Pedrosa, acabó 9º a 0.313, y Miguel Oliveira, del Red Bull Tech3 KTM, lo hizo 12º a 0.415.

El resumen no podía ser más alentador para los de Mattighofen. Sin embargo, en los segundos y definitivos test del invierno, las cosas no fueron tan bien. El primer día Pol terminó 14º a 0.987 y el segundo 13º a 0.852, como mejor KTM en pista.

Sin embargo, todo cambió el tercer y último día, cuando el joven debutante Brad Binder logró completar dos vueltas rápidas consecutivas en 1:54.283 y 1:54.579, los dos mejores giros de la marca austríaca en los tres días de entrenamientos, lo que le dejó 9º en el global del test, a 0.425 de Maverick y muy por delante de Pol (15º, 1:54.623), Oliveira (19º, 1:55.008) y Lecuona (20º, 1:55.301).

“Para ser sinceros me sorprendió bastante. Me sentí bastante cómodo, hicimos algunos cambios el tercer día que me ayudaron, resolvimos ciertos problemas”, explicó el sudafricano de 24 años.

“Monté un juego de neumáticos nuevos y ¡pam!, salió, me alegró mucho, logré hacer una buena vuelta y la aproveché. Sólo hice dos vueltas con esas gomas, se hacía tarde y quería hacer un simulacro de carrera”, añadía.

“Después de eso hice un long run y fue bastante más difícil. Una cosas es hacer una vuelta rápida y otra muy diferente hacer 22. Así que aún nos queda un largo camino por recorrer. Pero dimos pasos adelante importantes en los tres días y el equipo hizo un trabajo increíble, así que terminé feliz y espero continuar así en el gran premio”, que se celebra el fin de semana del 8 de marzo en Qatar.

No quiere crearse expectativas

Un debut en la categoría reina en la que el piloto nacido en Potchefstroom no quiere crearse grandes expectativas.

“Para ser sincero, no tengo muchas expectativas. Será una gran curva de aprendizaje, solo quiero salir e intentar aprender todo lo que pueda. Debo entender cómo se comporta la moto en distancia de carrera, y lo que necesito para mantener una consistencia en el ritmo”.

Insistiendo en lo que le llevó a lograr mejorar tan ostensiblemente su vuelta rápida el lunes en Losail, Binder ahondó en ello.

“Primero me sentí bastante bien, estaba más cómodo a la hora de parar la moto y también en el momento de hacerla girar rápidamente, logrando acelerar antes en la salida de la curva. Una vez descubrimos eso, armar una vuelta rápida fue más fácil”, explicaba.

“Puse un juego de gomas nuevo y simplemente me salió la vuelta, la segunda también fue buena”, en relación al 1:54.579 que consiguió inmediatamente después.

Sin embargo, Binder es consciente de que la clave es mantener la constancia durante el largo de una carrera.

“La distancia de carrera es difícil con la MotoGP, generalmente es una historia diferente. Los neumáticos caen, comienzan a girar mucho más, cuando se va vaciando el depósito de combustible la diferencia es una locura, es otra moto. Tengo mucho que aprender y debo hacerlo muy rápido”, reflexionaba.

Binder no pudo ser mejor que 16º (1.55.644) y 20º (1.55.930) los dos primeros días de test en Qatar. Pero el tercero, montó goma nueva, salió y voló, recordando un poco el estilo Fabio Quartararo, que sale y machaca el crono.

Algunos analistas, incluso, piensan que el sudafricano puede, como el francés, ir rápido ya en su primer año en la categoría reina.

“Bueno, eso no lo sé. En mi opinión, la moto es bastante buena, la de 2019 (que probó en los test de Valencia y Jerez) era más difícil, pero cuando me subí a esta (2020) en Sepang todo fue mucho mejor. El lunes hicimos un gran cambio en la configuración de la moto para bien. Estoy tratando de encontrar la confianza y entender lo difícil que es empujar en las curvas para hacer el tiempo. Tengo mucho que aprender”, insistía un y otra vez.

De cara al Gran Premio de Qatar, su debut en MotoGP, Binder no quiere perder la calma.

“El viernes me lo tomaré como si siguiera de test, el sábado trataré de hacer una clasificación decente y el domingo habrá que ver qué pasa. Sé que mi ritmo de carrera no es fantástico, no es malo, pero soy lento y creo que es lo esperado”, zanjó el campeón de Moto3 de 2015 y subcampeón de Moto2 el pasado año, cuando ganó cinco carreras y subió nueve veces al podio.

↓ La pretemporada de Brad Binder, en fotos ↓