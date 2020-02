Aleix Espargaró: “No veo en la parrilla muchos pilotos más rápidos que yo”

La nueva Aprilia le ha cambiado la vida a Aleix Espargaró. Después de tres años pasando penurias por la falta de fiabilidad y competitividad, la RS-GP 2020 le hace ver las cosas de otra manera. Desde el primer día ha destacado el potencial de la moto y no pone techo a sus aspiraciones. Incluso se atreve a hablar de podios.

"Siento que estoy listo para luchar por el podio. Me veo muy bien preparado. No veo muchos pilotos en la parrilla más rápidos que yo. La moto de este año es la mejor Aprilia que he montado en mi vida, así que intentaremos poner todo junto y ver hasta dónde puedo llegar", comentó Aleix tras el test de Qatar donde fue 13º a medio segundo de Maverick Viñales.

En medio de la igualdad que ha marcado la pretemporada, el de Granollers (Barcelona) cree que la clasificación será clave, porque de ritmo está para meterse con los mejores.

"Hay mucha igualdad. Estoy seguro que si salgo delante, podré hacer carreras delante. He hecho muchas vueltas en 54.5. En la carrera habrá un grupo numeroso, porque no muchos pilotos son capaces de mantener el ritmo. Creo que la clasificación será clave", asegura.

No obstante, no todo son alegrías en Aprilia. La juventud de la moto hace que aún surjan pequeños fallos mecánicos constantemente.

"Ha sido un test complicado. He dado pocas vueltas. Hemos tenido muchísimos problemas, ninguno grande, ninguno de motor. Hemos estirado el de Malasia al máximo rendimiento y ha funcionado. Hay muchos pequeños problemas que al ser moto nueva pueden pasar, pero que en un gran premio da igual porque el resultado es el mismo. Espero que no sea así, que los ingenieros puedan trabajar estos días antes de la primera carrera y que podamos tener un fin de semana más relajado. En general fuimos competitivos. Estoy satisfecho de cómo terminamos esta pretemporada", concluye.