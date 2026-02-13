Rivola: "Renovar a Bezzecchi era la prioridad, ahora hay escenarios interesantes"

El mercado de pilotos de MotoGP se presenta muy animado de cara a la temporada 2027. Aunque aún no hay nada oficial, habrá movimientos sensacionales, como el paso de Fabio Quartararo a Honda y el de Pedro Acosta a Ducati. Sin embargo, la primera marca en confirmar algo fue Aprilia, que en vísperas del inicio del test de Sepang anunció la prolongación hasta, al menos, 2028 de su relación con Marco Bezzecchi. La oficialidad llegó acompañada de una boda entre el piloto de Rimini y su RS-GP.

Un acuerdo que para la casa de Noale representa la piedra angular para su futuro, como explicó el director general del departamento de carreras, Massimo Rivola, inmediatamente después de la conclusión de los ensayos en Malasia: "Nuestra prioridad era Bezzecchi. No podemos decir que haya sido amor a primera vista si hablamos de compromiso, porque ya hubo algunos coqueteos hace unos años, pero está claro que esta pareja merecía seguir adelante de una manera simpática. La forma en que hemos anunciado la renovación también da una idea del ambiente que hay, que creo que es bastante único", empezó diciendo.

Después de todo, 'Bez' ya ha escrito una página en la historia de Aprilia, al convertirse en el primer piloto en acabar en el Top 3 de la clasificación general de la categoría reina y al hacer de la RS-GP una moto capaz de ganar tres de las últimas cuatro carreras del curso pasado (sumando a Raúl Fernández en Australia). Por lo tanto, continuar juntos era lo más natural. Pero ahora es fundamental seguir juntos el proceso de crecimiento, y mantener siempre los pies en el suelo.

"Marco ha mejorado un poco en todo, dentro y fuera de la pista, en el box y fuera del box, en la vuelta rápida y en carrera. Este año es una especie de prueba de fuego para él porque, a diferencia del año pasado, hay más expectativas, también por su parte, así que espero que dé este último salto precisamente en la gestión de las expectativas, que normalmente es lo que nos fastidia a todos. Hemos terminado el campeonato ganando carreras, sin Marc Márquez en pista, pero luego te olvidas de eso, así que es importante gestionar la cabeza y mantener los pies en el suelo, porque el presente es ahora y lo que has hecho antes no cuenta. Así que espero que demos este salto todos juntos, pero lo bueno es que con Marco siempre lo hacemos todo juntos", siguió el máximo dirigente de la fábrica con sede en Milán.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire vía Getty Images

Ahora que la primera pieza ha encajado en su sitio, queda por cubrir el segundo asiento para el año que viene, ya que Jorge Martín apunta a marcharse a Yamaha. Sin dar nombres, el mánager de Faenza dio a entender que ya tiene opciones sobre la mesa: "Es pronto para responder. Una vez fijada la prioridad, veremos cómo evoluciona el mercado. Es evidente que habrá pilotos que desaparecerán pronto de la ecuación, porque otros equipos también tienen sus prioridades. No digo ni sí ni no, hay escenarios interesantes, pero creo que si Aprilia sigue demostrando su crecimiento, que sabe fabricar motos rápidas, los buenos pilotos llegarán".

Cuando se le preguntó si le gustaría formar una pareja totalmente italiana, con clara referencia a Pecco Bagnaia o quizás a Enea Bastianini, Rivola bromeó, haciendo referencia al vídeo de la renovación de Bezzecchi, en el que vestía el traje de maestro de ceremonias en la boda: "Te respondo así: ¿viste que llevaba la banda de alcalde con la bandera tricolor [nacional italiana]?", comentó, y luego se echó a reír a carcajadas.

Pasando a analizar lo ocurrido en el test, en el que Bezzecchi terminó en segunda posición, a poco más de una décima del mejor tiempo de la Ducati de Alex Márquez, Rivola no se pronunció demasiado sobre las posibilidades de que Aprilia pueda ser, desde un principio, la primera alternativa a los de Borgo Panigale.

"Aún no sabría decirlo, tenemos que analizar un poco los datos, porque en los test siempre es difícil saber cuántas vueltas tenía el neumático o cuánta gasolina había en el depósito. Pecco ha hecho una simulación de carrera sprint que ahora nos permite irnos a todos a casa y volver a vernos en 2027 [entre risas]. Sin embargo, creo que tenemos una moto mejor que la del año pasado, y en 2025 no nos fue mal, así que no podemos sino ser optimistas. También es un poco pronto para decir cuánto han mejorado los demás, pero creo que Ducati seguirá siendo la referencia".

Después de solo tres días de ensayos, los pilotos ya hablan de una RS-GP26 mejor que la moto de 2025, pero eso no parece sorprender en absoluto al gran jefe de la marca transalpina: "Si miro la historia de Aprilia, cada año hemos hecho una moto mejor. En este caso, será más difícil hacerlo con la de 2027, porque cambiará el reglamento. Pero cada año digo que la próxima será mejor, porque veo la calidad de la empresa, cómo nos hemos estructurado, el nivel de las personas. Por eso no tenía dudas de que la moto de 2026 sería mejor, también porque los números nos lo decían en las simulaciones, y estamos empezando a tener una buena correlación".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

El gran ausente fue Martín, recuperándose de las dos operaciones quirúrgicas a las que se sometió durante el invierno antes de volver a la competición en el test de Tailandia: "En primer lugar, es positivo que estuviera aquí, para entender la moto y las diferencias entre las dos, al menos a partir de los datos. Lo que se aprende cuando se pilota es, obviamente, muy diferente. Pero estará en la moto en Buriram. La prioridad es verlo bien y tenerlo con nosotros, aunque sabemos que las primeras carreras de la temporada serán difíciles para él, pero la temporada es larga, así que estamos deseando verlo al 100% en una Aprilia", valoró.

En el horizonte se vislumbra la llegada de la nueva normativa y, aunque es cierto que las motos serán completamente diferentes, con motores de 850cc, menos aerodinámica y sin dispositivos de altura, Rivola cree que la experiencia acumulada en estos años será fundamental: "La cuestión es que todo lo que hemos hecho en la moto 2026 y desarrollado en estos años es todo un saber hacer que nos servirá para 2027".

"Si hoy uno sabe hacer un buen motor, también podrá hacerlo mañana. Si alguien ha comprendido ciertas cosas a nivel de aerodinámica o ha desarrollado métodos de correlación, también le serán útiles en 2027, aunque claramente estemos hablando de una moto diferente. Pero una vez que se fijan los objetivos de resistencia, penetración, carga aerodinámica lateral, caballos o par motor, lo que aprendemos hoy es absolutamente fundamental también de cara a 2027", concluyó.