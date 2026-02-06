Cómo Ducati ha hecho que sus rivales bajen de golpe a la tierra

Kuala Lumpur (Enviado Especial).- Al margen de Yamaha, enfrascadas en los problemas de falta de fiabilidad de su nuevo motor V4 que condicionaron decisivamente sus dos días de pruebas, las caras de satisfacción se repetían en la mayoría de los garajes repartidos por el circuito malayo en esta primera semana de actividad colectiva de 2026.

Eso cambio el jueves, después de que Ducati se pusiera seria y dejara a la competencia con más ganas de pensar en 2027, que en encarar el curso que arranca en menos de un mes, en Tailandia.

Y eso que Marc Márquez, el actual campeón y el gran dominador del pasado ejercicio –11 victorias y diez dobletes (triunfo en carrera y sprint), 15 podios y 8 pole en 18 grandes premios–, llegó a medio gas y rodó con ciertas precauciones por la lesión en el hombro derecho de la que todavía se está recuperando. Con el español dosificándose fueron su hermano, Alex Márquez, y Pecco Bagnaia, que sigue buscando equipo para 2027, quienes se encargaron de asustar al resto de competidores, con dos simulacros de sprint 'aterradores'.

"Si tomamos como referencia el de Pecco, el resto ya podemos irnos a casa y comenzar a centrarnos en 2027”, ironizó Massimo Rivola, CEO de Aprilia.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Vamos a esperar a Tailandia antes de concluir definitivamente que los problemas de 2025 han quedado atrás. Pero creo que los cambios que se han hecho a la moto de este año han ayudado a todos los pilotos de la marca", resumió Bagnaia, quinto en la clasificación general final, a medio segundo del pequeño de los Márquez, la referencia.

"Estoy contento, creo que somos un poquito más rápidos que el año pasado", resumió el corredor de Gresini, cuyo mejor giro (1m 56, 4se quedó a menos de una décima del récord absoluto del trazado. Su hermano mayor, con el cuarto mejor registro, tres décimas más lento, sigue afinando su físico para estar al máximo en un mes: "Ha ido todo sobre el plan previsto".

Aprilia y el riesgo de vivir entregada a Bezzecchi

Si tenemos en cuenta el revolcón que Ducati les dio a sus rivales este jueves, no es fácil configurar una clasificación en función de cómo está el resto de contendientes.

De Aprilia hay que decir, de entrada, que está más que nunca entregada a Marco Bezzecchi, tercer mejor piloto del año y el encargado de llevar a la casa de Noale al segundo puesto de entre los constructores. La renovación del chico de Rimini, la primera en oficializarse refuerza todavía más una apuesta que no deja de tener cierto riesgo dado que todos los huevos de la fábrica están en el mismo cesto.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, estuvo en Sepang pero, lesionado, no se subió a la moto Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Jorge Martín, que espera poder reaparecer dentro de 15 días, en Tailandia, con la clavícula y la muñeca ya en su sitio, está en la rampa de salida de Aprilia, y eso hace difícil visualizar el compromiso que habrá por ambas partes, independientemente de lo que digan unos y otros.

Si nos guiamos por el ritmo exhibido por Bezzecchi en el simulacro de sprint, se hace difícil afirmar si Aprilia está delante de KTM, sobre todo si comparamos el vuelta a vuelta del #72 con el de Pedro Acosta, sensiblemente más competitivo.

"La moto ha mejorado un poquito en todas sus áreas, pero todavía es pronto para sacar una conclusión clara sobre cuáles deben ser los objetivos", se limitó a decir Bezzecchi. El italiano hizo un intento de vuelta rápida por la mañana, y visto que no terminó de cuadrarlo, llevó a cabo otro, por la tarde, que le dejó el segundo, a una décima de Alex Márquez.

Honda modera su optimismo

Honda no se quedó al margen de la bofetada de realidad que Ducati propinó en la última jornada de entrenamientos. Hasta ese momento, no era descabellado afirmar que la compañía del ala dorada seguía con la progresión que el curso pasado la llevó a saltar de categoría en el estrato de las concesiones, en el que pasó del grupo D, al C.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Sin embargo, el rendimiento del jueves sirve para recalibrar las expectativas de HRC. El octavo mejor tiempo de Joan Mir, que se quedó a ocho décimas de la cabeza, no refleja probablemente todo el potencial de la RC213V actual. En lo relativo al ritmo, los datos llevan a pensar que el gigante de Tokio está un pelín por detrás de Aprilia y KTM, pero que se ha acercado a ellos respecto de 2025.

El prototipo ha dado un pasito adelante, pero seguramente es más pequeño de lo que uno se imaginaba hasta el miércoles. Corregir la falta de agarre, un discurso muy repetido los últimos tiempos en el taller nipón, es la obsesión de Honda con vistas al arranque del Mundial.

"Apuntar a Ducati sería un error, porque estamos lejos, y porque ellos han seguido mejorando. Somos conscientes de las limitaciones de agarre que tenemos, y allí es donde tenemos que mejorar más", resumió Mir, que a una vuelta le sacó seis décimas a Luca Marini, su vecino de taller, una diferencia que también extrapolable al margen que les separó al cruzar sus simulaciones de sprint. Tampoco se puede pasar por alto el fallo en el propulsor de la moto del #10 que le obligó a volver caminando al taller.

Luca Marini, Honda HRC, vuelve al box tras quedarse parada su moto en la pista Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El desconcierto de Toprak como metáfora de Yamaha

El testimonio que Toprak Razgatlioglu dio el jueves, al terminar los tres días de ensayos, que en su caso fueron casi el doble si atendemos a los kilómetros que completó en el shakedown previo, sintetizan perfectamente el sentir de Yamaha.

Si nos guiamos por las palabras del turco, vigente campeón del mundo de WorldSBK, uno pensaría que las reservas que tienen aquellos que cuestionan su fichaje, alegando el abismo que hay entre el campeonato de motos derivadas de la serie y MotoGP, empiezan a estar más que justificadas.

"Me dicen que tengo que pilotar como si llevara una Moto2. Pero eso mucho más fácil de decir que de hacer. No es fácil verme tan abajo", soltó, para explicar su 18ª posición en la tabla, a casi dos segundos del tiempo de referencia.

Jack Miller, Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

La frustración del corredor de Pramac puede aplicarse también a la que hay en Yamaha, condicionada de forma decisiva por la falta de fiabilidad del motor V4 que lleva meses desarrollando, y que obligó a abortar toda actividad en pista el miércoles, en aras de la seguridad.

"Yamaha nos ha pedido que rodemos con cuidado", dijo Alex Rins, el único integrante de la pareja del equipo oficial que terminó los entrenamientos, después de que Fabio Quartararo se ausentara los dos últimos días, por una caída en la que se rompió un dedo.

El catalán se quedó a 1,1 segundos, y el hecho de que solo Jack Miller se animara a hacer un simulacro de sprint, por la mañana y bastante discreto, no hace más que aumentar las dudas generadas alrededor del estado real de las cosas en la casa de Iwata.