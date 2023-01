Di Giannantonio: "El objetivo es estar entre los diez primeros"

Cargar el reproductor de audio

Gresini ha presentado este martes la alineación y los colores con los que competirán en la temporada 2023 de MotoGP. Por un lado, le dieron la bienvenida al recién llegado Alex Márquez, que rompió lazos con Honda tras tres cursos repletos de sinsabores.

Al otro, se mantendrá Fabio Di Giannantonio, que disputará este año su segunda campaña en la clase reina. El aún joven romano debutó en MotoGP en 2022, y aunque dejó algunos destellos de calidad (como la pole del Gran Premio de Italia), su rendimiento fue más bien discreto, especialmente al compararlo con los resultados de su compatriota Marco Bezzecchi, mejor rookie del año.

Sin embargo, Di Giannantonio está convencido de que el 2022 fue un año de aprendizaje sobre el cual construir su carrera en la élite del motociclismo, y espera poder salir de la cola del pelotón a lo largo de 2023.

Para ello, Fabio contará con dos novedades importantes. Por un lado, dispondrá de la Ducati GP22, la actual campeona del mundo que llevó a Pecco Bagnaia a lo más alto el pasado mes de noviembre. Si bien en sus primeras fases de desarrollo se mostró algo crítica, con el parón veraniego empezó a rendir a un nivel marcadamente superior al de sus rivales.

Por el otro, el #49 estará acompañado por un ingeniero de pista de primer nivel: Frankie Carchedi. El anglo-italiano tuvo que buscarse la vida después de que Suzuki anunciase su salida del campeonato, y terminó por recalar en las filas del Gresini. Es uno de los técnicos mejor valorados de la parrilla, y en 2020 logró el título con Joan Mir.

Motorsport.com ha podido hablar con Di Giannantonio tras el evento, celebrado en Italia, y esto es lo que nos ha dicho:

Pregunta: La de 2023 será tu segunda participación en MotoGP, después de que en 2022 consiguieras la pole en Mugello, pero luego te encontraras con algunas dificultades. ¿Qué cree que debe mejorar?

Di Giannantonio: "En realidad, el trabajo ya está hecho. Durante el invierno trabajé mucho en los aspectos que creía que tenía que mejorar, tanto deportivamente como en mi faceta de piloto. El equipo ha dado un gran paso, porque tenemos un nuevo jefe técnico, que es una figura muy importante para los pilotos. También está la llegada de la nueva moto, la Ducati 2022, que ya hemos probado en Valencia y va muy bien. Creo que partimos con las condiciones adecuadas y podemos hacer un buen trabajo".

P.: Dijiste que también trabajabas a nivel físico. Las carreras al sprint exigirán un gran esfuerzo...

D.G.: "No he cambiado mi preparación de ninguna manera en particular. Sólo intento mejorar como atleta en general, también porque nadie tiene claro aún qué preparación será la mejor para estos fines de semana con dos carreras. Solo quiero estar lo más preparado posible para cada situación".

P.: ¿Cuál es la noticia más importante para ti esta temporada?

D.G.: "Creo que la llegada del nuevo jefe técnico, Frankie Carchedi, que trabajaba con Joan Mir en Suzuki. Ya hicimos la primera prueba juntos y fue muy bien, también desde el punto de vista de la relación personal. Pero también es importante tener la moto de 2022, que aunque no es completamente diferente de la de 2021, hay varias cosas que sí son mejores."

P.: ¿Qué crees que te puede aportar Carchedi?

D.G.: "La temporada pasada fue una temporada con muchos altibajos, pero cuando eres novato tienes que probar muchas cosas y también cometer errores, para entenderlos y construir sobre ellos. Tanto yo como el equipo cometimos algunos, porque algunos de los chicos eran casi novatos, pero creo que nuestro potencial era bueno y eso es lo que nos permitió tener algunos momentos álgidos durante la temporada. Pero creo que con la llegada de Frankie tendremos la experiencia adecuada para hacer algo bueno este año".

P.: Las primeras sensaciones en Valencia fueron positivas. ¿Qué esperas de los test de Sepang?

D.G.: "Siempre son un poco especiales, porque es el primer test de la temporada, así que tienes que volver a coger el ritmo con la MotoGP, que es una moto que no has tocado en meses. Sin embargo, sería muy bueno recuperar las sensaciones que tuve en Valencia y luego crecer de cara a la primera carrera".

P.: ¿Cuáles son tus objetivos para la primera parte de la temporada?

D.G.: "El objetivo que nos hemos marcado con el equipo es intentar empezar en los puntos desde las primeras carreras y a partir de ahí trabajar para intentar mantenernos de forma constante entre los 10 primeros. Entonces seguiremos mejorando para intentar llegar a la cima. Ahora tenemos que mantener los pies en el suelo, porque sabemos que nos queda mucho trabajo por hacer, pero me siento muy bien y preparado".

