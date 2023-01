Cargar el reproductor de audio

Hasta siete miembros de una parrilla de 22 corredores en la clase reina, prácticamente un tercio del total, cambiará de suministrador de cascos esta temporada, una maniobra que a esta escala nunca se había visto antes en la historia de MotoGP.

El casco, sin duda, es una de las piezas de seguridad pasiva más importantes para los pilotos, y aunque para muchos de ellos también sea una forma de generar ingresos en concepto de patrocinio, la seguridad y la última tecnología, normalmente, prevalecen a la hora de tomar una decisión tan importante.

El casco ha sido, en el pasado, incluso reciente, una fuente de desencuentro entre algunos pilotos y sus suministradores. De famoso recuerdo son algunas imágenes de pilotos con la visera empañada o la calota completamente bajada sobre los ojos; algunos incidentes que, incluso, llevaron a pilotos de talla mundial a correr con una marca diferente a la que le pagaba, 'tuneando' el logo y pintura de la pieza. Eso pasó con Dani Pedrosa en 2005, sí, pero también sucedió el año pasado con un piloto de MotoGP que, por prudencia, no citaremos.

La punta del iceberg de estos cambios fue el anuncio del campeón del mundo de 2021, Fabio Quartararo, que a principios de enero subió a sus redes sociales una foto con un casco HJC, dando oficialidad a su nuevo suministrador y dejando atrás la relación con la marca francesa Scorpion. La de Fabio es una maniobra de marketing que convertirá al francés en el piloto mejor pagado, por ese concepto, en la clase mayor, con un contrato que ronda los 1,2 millones de euros al año, según expertos en la materia consultados por Motorsport.com.

"Estoy familiarizado con el casco de carreras RPHA 1 ya que soy un buen amigo de Cal Crutchlow, que usa HJC desde hace muchos años. El casco de carreras se ve extremadamente aerodinámico y tiene muchas características de seguridad que son importantes para los pilotos", explicó Quartararo que, a diferencia de otros corredores, no ha sido especialmente fiel a su suministrador de casos. El francés llegó al Mundial en 2015 con Shoei, en 2017 pasó a KYT y en 2019, en su salto a MotoGP, a Scorpion, hasta hoy.

Liderar el desarrollo de cascos en MotoGP

Quien si se ha mantenido fie a su marca ha sido Aleix Espargaró, que desde 2016, cuando dejó Shark, ha venido utilizando la marca indonesia KYT, uno de los mayores productores de casos del sudeste asiático. Sin embargo, la punta de lanza del proyecto Aprilia en MotoGP anunció, también para 2023, un cambio de suministrador. Aleix utilizará a partir de este año la marca japonesa Kabuto.

"Estoy muy contento de pilotar para los cascos Kabuto durante las tres próximas temporadas. Es un honor ser el mejor piloto de una marca japonesa tan histórica. ¡Hagamos historia juntos!", escribió el español en sus redes sociales.

El propio piloto nos ayuda a profundizar un poco más en las motivaciones que le llevaron a cambiar de suministrador de cascos.

"Principalmente fue por tres factores, el más importante está relacionado con que Kabuto es una marca muy reconocida de cascos de ciclismo en Japón, esto me ilusionó mucho. El otro factor son las ganas de trabajar junto a una marca japonesa, siempre me ha gustado mucho esa cultura. Por último, lo que me ha motivado es el proyecto que están desarrollando y ser el piloto referencia de la marca en MotoGP, para así aportar toda mi experiencia en la clase reina", explica Espargaró a Motorsport.com.

Alex Rins, que debutó en MotoGP en 2017 utilizando X-lite y que ha estado asociado a la italiana Nolan desde 2018, correrá a partir de este año con Scorpion, que tras perder a Quartararo ha apostado por el nuevo piloto de LCR-Honda.

"La verdad es que Scorpion ha puesto mucho interés en Rins desde hace tiempo y Alex, si bien estaba muy contento con Nolan, ha creído que era el momento de hacer un cambio en un año de cambios en su carrera profesional", explica un miembro del equipo que asiste a Rins en su carrera deportiva, haciendo referencia al paso de Suzuki a Honda.

Volver a lo conocido

Dos pilotos que tras una breve experiencia con un fabricante han preferido volver a un material ya conocido y que les ofrece mayores garantías han sido Pol Espargaró y Raúl Fernández. Cuando llegó a Honda en 2021, Polyccio dejó su larga asociación con AGV para utilizar HJC y ahora, en su regreso a KTM con el equipo GasGas, desandará el camino.

"Pol no ha cambiado de marca de cascos, yo diría que cambió cuando fue a HJC y que ahora vuelve a AGV, que es la marca que ha llevado siempre. En su día se cambió porque era una propuesta interesante, sobre todo a nivel económico, pero pasado el tiempo (del contrato), que no ha sido para nada malo, Pol ha decidido que quería estar con su marca de siempre. Insisto en que el cambio fue ir a HJC, y que ahora volvemos a la marca con la que siempre ha estado Pol", explica Homer Bosch, el representante del piloto, para entender el cambio tras dos temporadas con el fabricante coreano.

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aún más corta ha sido la experiencia de Raúl con HJC, con la que se asoció en 2022 en su debut en MotoGP. El español, tras solo un año, regresará en 2023 a la marca que ya utilizó entre 2016, cuando llegó al Mundial de Moto3, y 2020: Shark.

"El cambio obedece a una cuestión de comodidad principalmente, no ha terminado de adaptarse al casco HJC", explica uno de los asistentes del corredor. "Shark siempre le ha dado mucha confianza, es un casco que se adapta muy bien a su cabeza y con el que siempre se ha sentido muy cómodo", añade. Seguramente, los dos graves accidentes que sufrió Raúl el pasado año, en los que se golpeó con dureza la cabeza, tampoco han ayudado a que el piloto acabara de confiar en su suministrador.

Una 'nueva' marca de cascos en la parrilla de MotoGP 2023

Por último, y no menos importante, hay que destacar dos cambios significativos de suministrador que, además, significan la entrada de un conocido fabricante que, por primera vez, producirá cascos para la máxima competición de velocidad: Alpinestars.

La marca italiana, mundialmente conocida por sus prendas, sobre todo monos, guantes y botas a nivel de carreras, ha estado desarrollando un casco para la alta competición. El peso de ese desarrollo lo llevó Andrea Dovizioso, que una vez retirado tras el Gran Premio de San Marino 2022, aún hizo, dos días después, una última salida a pista con la Yamaha M1 para acabar el desarrollo del casco Alpinestars Supertech R10.

Una ligera demora en la homologación por parte de la FIM del casco es lo que ha impedido que tanto Jack Miller como Jorge Martín pudieran, hasta ahora, anunciar públicamente que en 2023 correrán con el Supertech R10.

Para Miller, toda una vida ligado a Dainese y AGV, el cambio es absoluto. Tras salir del fabricante italiano Ducati y convertirse en piloto oficial de fábrica de la austríaca KTM, que tiene una participación en Alpinestars, el australiano se vestirá completamente de esa marca.

El español, que desde hace años ya era piloto de la marca por lo que respecta al mono, dejará Shark y utilizará equipamiento Alpinestars de pies a cabeza. "Es un proyecto muy atractivo y representa una posibilidad muy interesante para trabajar la aerodinámica completa, con el casco y el mono, y seguir un desarrollo conjunto", apuntan desde el lado del piloto.

Aunque la noticia era ya ampliamente conocida, hasta hoy no se ha hecho ningún anuncio público por la citada falta de homologación, una espera que parece haber terminado con el post de Martín en sus redes sociales mostrando su nuevo casco para 2023.

Pilotos de MotoGP que cambian de casco en 2023

Piloto Casco 2023 Casco 2022 Mono/botas 2023 Mono/botas 2022 Aleix Espargaró Kabuto KYT Ixon Ixon Alex Rins Scorpion Nolan Alpinestars Alpinestars Fabio Quartararo HJC Scorpion Alpinestars Alpinestars Jack Miller Alpinestars AGV Alpinestars Dainese Jorge Martín Alpinestars Shark Alpinestars Alpinestars Raúl Fernández Shark HJC Alpinestars Alpinestars Pol Espargaró AGV HJC Dainese Dainese