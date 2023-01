Alex Márquez: "Ahora mismo no me siento ni mejor ni peor que Marc"

Cargar el reproductor de audio

El campeón del mundo de Moto3 y Moto2 seguirá la senda de otros muchos grandes pilotos españoles que, en el pasado, defendieron los intereses de la escudería fundada por el tristemente fallecido Fausto Gresini. Notables y queridos pilotos como Sete Gibernau, Toni Elías, Álvaro Bautista o Aleix Espargaró, a los que ahora se suma Alex Márquez, el gran protagonista de la presentación, este sábado, del equipo Gresini 2023.

"Estoy en un equipo con mucha historia y grandes éxitos y recuerdos en MotoGP, y que además es una familia", dijo el español cuando se desveló la decoración de la GP22 que utilizará este año. "Estoy con muchas ganas de ir al test de Sepang y probar la nueva moto. En Valencia ya pude rodar un día, y aunque fueron pocas horas el potencial de la moto está ahí, dejando buenas sensaciones. La temporada será difícil, con altibajos, pero saldremos adelante todos juntos", añadió.

En su primer rueda de prensa oficial como piloto de Ducati, Alex explicó cómo estaba preparando la temporada, una preparación en la que, según se ha visto en sus redes, ha seguido trabajando con su hermano Marc Márquez.

"La preparación ha sido como cada año, personalmente me gusta personalizar y centrarme en las cosas que necesito", dijo. "Tras probar la Ducati en Valencia entendí que debía hacer algunas cosas, algunos cambios, tanto él como yo somos profesionales y sabemos diferenciar. Siempre disfrutamos entrenando juntos y Marc va siempre rápido en lo que sea, así que el nivel de los entrenamientos sube. Ahora somos pilotos con distintas motos, pero somos hermanos y podemos trabajar juntos".

Con el cambio de marca y, sobre el papel ahora mismo, Alex contará este año con una moto netamente superior a la de su hermano Marc y le preguntaron si eso le podía hacer sentir que, de partida, es superior este año.

"Cuando empiezas la temporada están en igualdad de condiciones que todos, así que no, da igual el nombre, la moto o lo que sea, todos empezamos de cero", explicó.

"Es verdad que la Ducati viene de un gran año y que Honda lo ha tenido muy difícil, yo mismo lo sufrí. Pero ahora todos estamos con cero puntos. Marc es el mejor piloto de la parrilla y el que más títulos tiene en el bolsillo, así que va a ser el favorito este año. Le he visto entrenar mucho y no me siento ni mejor ni peor que él ahora. Empezamos igualados y en la primera carrera ya veremos dónde estamos", emplazó.

"Ahora me siento muy bien conmigo mismo, tengo cosas que mejorar y cosas que aprender, pero empezamos de cero y espero que sea un gran año para mi".

Alex quiere pasar página de los dos últimos años en los que vivió una situación que le llevó al límite.

"Tuve que tomarme un descanso después de la temporada, estaba un poco saturado de motos mentalmente. Durante el año me sentí bastante en el límite con toda la situación, me sentí un poco solo en el box, pero eso ya es pasado. Sufrí pero aprendí, no fue fácil y no puedo quejarme del equipo LCR", recordaba.

Sin embargo, el menor de los Márquez solo quiere ahora mirar al futuro y disfrutar su nueva situación profesional.

"Esta es una gran oportunidad para mí, sentí que me recibían muy bien cuando debuté en el test de Valencia. En diciembre estuve en la fábrica de Ducati y las sensaciones son muy buenas, la motivación es alta, como siempre", zanjó el de Cervera.

