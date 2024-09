Quartararo: "Es pronto para saber si Yamaha ha dado un paso adelante definitivo"

Hace dos semanas, el francés ya pasó directamente a la segunda criba de la cronometrada, en la primera de las dos pruebas que este curso se celebrarán en el circuito Marco Simoncelli. Aquel viernes, Fabio Quartararo finalizó el noveno y se quedó a seis décimas del más veloz, que fue Pecco Bagnaia.

Menos de 15 días y un test después, el de Yamaha volvió a quedarse a seis décimas de Bagnaia, de nuevo la referencia, pero en esta ocasión escaló hasta la quinta plaza. Si tenemos en cuenta que los tiempos se rebajaron, es fácil concluir que la marca de los diapasones también circula por la senda correcta. Y eso, después de la travesía del desierto por la que transita desde hace un par de años, es motivo de celebración.

"En los test, mejoramos. Llevamos un motor diferente que, si bien no nos da más rendimiento, sí nos facilita la conducción. Además, hemos mejorado la base y hemos cambiado la electrónica. Verme en esa posición me satisface, pero aún es pronto para decir si hemos dado un paso delante de forma definitiva", resumió Quartararo, que lleva viendo la progresión de la M1 desde hace ya días, por más que esa mejora no se haya visto necesariamente reflejada en los resultados.

"En Aragón no nos colocamos bien en la parrilla –salió el 17º–, pero el ritmo ya fue mejor. Será interesante ver qué pasa en las próximas dos carreras. De cualquier forma, pasar a la Q2 te cambia por completo el fin de semana", ahondó el campeón del mundo de 2021, que reivindicó ya no tanto su estatus, pero sí su empeño: "Ya sé que no se me ha olvidado. Por eso doy siempre el máximo, sea para terminar el décimo o el 15º".

El viernes, Lin Jarvis confirmó la información adelantada por Motorsport.com acerca del proyecto del diseño de un motor de cuatro cilindros en V, en el que Yamaha lleva meses trabajando y que está en su última fase, antes de ser probado en pista. Se le preguntó al muchacho de Niza qué hay que esperar de ese propulsor, pero él prefiere no hacerse demasiadas ilusiones.

"Las tres marcas que están delante utilizan un motor V4, y también Honda lo lleva. No tengo ninguna expectativa sobre eso, pero sí que es el reflejo del trabajo que está haciendo Yamaha", concluyó el #20, que este domingo aspira a mejorar la séptima plaza lograda en este mismo escenario dos semanas atrás y que es, junto con su paso por Portugal, su mejor resultado del curso.