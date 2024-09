Márquez: "Dejé de ir a las Comisiones de Seguridad para cuidar mi cuerpo"

En un entrenamiento que comenzó en condiciones de mojado, Marc Márquez se mantuvo en el box, relajado y a la espera de que mejorara la pista para salir, al final, y en unas pocas vueltas liderar el FP1. El de Gresini sabía que las tortas se iban a repartir por la tarde, cuando Pecco Bagnaia y Jorge Martín se enzarzaron en un intercambio de golpes en forma de vueltas rápidas que llevó al italiano a batir el récord de la pista y al de Pramac a caerse cuando buscaba superarle, en su última vuelta.

Márquez acabó tercero, superando incluso a Enea Bastianini, que también se cayó en su último intento, muchas caídas sin que el catalán fuera uno de los implicados."Toco madera", exclamó buscando un pedazo de ese material, que no encontró.

"Me he sacado de encima el primer entrenamiento que era en mojado (solo dio una pocas vueltas al final), porque es un circuito que, por la tarde, en la primera salida ya estaban por debajo de la vuelta rápida en carrera, y mañana aún se irán más deprisa. Me he encontrado bien, buenas sensaciones pero hay dos pilotos, tanto Pecco como Martín, que hoy en pista iban muy, muy rápido y han puesto el listón muy arriba".

"Si la carrera fuera esta tarde sería un sucidio, sería ir a caer intentar ir más rápido que ellos, así que debemos seguir trabajando a ver como evoluciona la pista y podemos estar un poquito más cerca".

La rivalidad entre Bagnaia y Martín ha sido en tiempo real, intercambio de golpes y vueltas rápidas, con una caída del español, la primera para él de la temporada en viernes, lo que hace pensar que esa guerra mental la está ganando Pecco o que puede beneficiar a Marc.

"No me beneficia porque la guerra hace subir el nivel, si no hay tanta batalla uno se aposenta un poco más y entre ellos dos cada vez suben más el nivel y exprimen más su potencial, algo que es bueno para la categoría. Dicho esto, creo que hoy ha habido muchas caídas y mañana por la mañana seguirán, ya que las condiciones no son las mejores, los neumáticos van a la temperatura limite y cuesta. El duelo, de momento lo gana Martín que va líder, pero veremos a final de temporada".

Marc Márquez, Gresini Racing, hizo prevalecer su criterio ante Michelin Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Otro pulso entre pilotos ha sido el descarte del nuevo neumático delantero de Michelin. Bagnaia dijo que era fantástico y Márquez pide tiempo para desarrollarlo y, finalmente, prevalece la opinión de Marc sobre la de Pecco.

"A ver, yo digo que me gusta el neumático, salimos y estuvimos en el 31 bajo, eso quiere decir que funciona. Pero es verdad que por la experiencia que tengo en MotoGP todos los cambios de neumáticos delanteros se tienen que probar y reprobar, y en un test, en unas solas condiciones, no puedes decidir si un neumático lo vas a poner toda la temporada. Creo que la decisión de Michelin es la acertada, un neumático puede ser muy bueno aquí y de golpe empezar a tener caídas extrañas como ya se ha visto en el pasado", explicó.

Ausente de las Comisiones de Seguridad

Marc Márquez era un fijo de las comisiones de seguridad, pero de golpe dejó de ir hace un par de años, dejando que otros pilotos tomaran la iniciativa a la hora de marcar los criterios de seguridad en los circuitos.

Motorsport.com le preguntó este viernes al piloto de Gresini si ahora, que ha vuelto a ganar, regresará también a las reuniones con el resto de pilotos y Carmelo Ezpeleta de los viernes por la tarde.

"Tendría que estar ahora y no estoy, no he vuelto, voy a las que puedo", dijo, y le pedimos el motivo por el que había dejado de ir. "Porque necesito más tiempo de mantenimiento para mi cuerpo. Tengo unos métodos de trabajo que han cambiado un poquito para intentar rendir bien el fin de semana, no voy para poder cuidar mi cuerpo", desveló el catalán, que tras las cuatro operaciones en el brazo derecho sigue un programa de fisioterapia intensivo.