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Crónica de carrera
MotoGP GP de Austria

Acosta pasa del infierno al cielo en Austria y logra su primer triunfo en MotoGP

Un día después de romperse en mil pedazos por un error de cálculo que le llevó al suelo cuando lideraba cómodamente la sprint en Spielberg, Pedro Acosta se corrigió a tiempo el domingo donde al fin estrenó su casillero de victorias en MotoGP.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Spielberg (Enviado Especial).- Ha sido una espera larga, sobre todo si tenemos en cuenta las expectativas puestas en el murciano, un meteoro en Moto3 y en Moto2, y que desembarcó en MotoGP hace dos años y medio, como buque insignia de KTM. A falta de menos de medio curso para que abandone la marca de las motos naranjas, Pedro Acosta firmó la despedida soñada, en el circuito de casa del fabricante de Mattighofen, 56 grandes premios después de debutar en la clase reina. Habrá que ver qué efecto tiene en el español esta victoria y si pueden venir más, ahora que ya se ha quitado de encima una losa de más de una tonelada de peso.

A pesar de su superioridad, Acosta se lo tomó con calma en los primeros compases, consciente de sus puntos de fuerza y los de su RC16, y de las 28 vueltas que tenía por delante. El 37 empleó hasta nueve giros para pasar desde la quinta plaza que ocupó al cruzar la meta por primera vez, a ponerse al frente del pelotón después de adelantar a Jorge Martín, en aceleración, en la subida hacia la colina del Red Bull Ring. Desde ese momento, el piloto de KTM se dedicó a administrar la ventaja conseguida, nunca por debajo de las seis décimas y sin perder la concentración en ningún momento, aprendida la lección del sábado. Este es el primer triunfo de KTM en cuatro temporadas, desde el que Miguel Oliveira alcanzó en el Gran Premio de Tailandia de 2022.

Con Acosta cómodamente al mando, las escaramuzas se centraron justo a su espalda, con la gresca que protagonizaron Jorge Martín y Marco Bezzecchi, la pareja oficial de corredores de Aprilia. El pulso se lo llevó el madrileño, que terminó el segundo y sacó tajada del hundimiento de Ducati, fuera del podio en un escenario en el que salió victoriosa los últimos cuatro años. Ai Ogura (cuarto) completó un domingo excepcional para Aprilia y que se convirtió en una pesadilla para la compañía italiana, que tuvo en Marc Márquez, quinto, a su mejor exponente. La combinación de resultados en el Red Bull hace que el actual campeón pierda algo de terreno respecto de Martín, que ahora disfruta de un margen de 12 puntos al frente del Mundial.

Por detrás de Márquez finalizó Brad Binder (sexto), mientras que Pecco Bagnaia (séptimo) terminó por delante de Fermín Aldeguer (octavo), después de que el de Gresini recibiera una sanción de tres segundos. Fabio Di Gianntonio concluyó el noveno, mientras que Johann Zarco cerró un top ten, al que no pudo acceder ninguna Yamaha.

Clasificación carrera MotoGP GP de Austria 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 28

42'16.996

       25
2 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 28

+1.017

42'18.013

 1.017     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 28

+1.209

42'18.205

 0.192     16
4 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 28

+2.139

42'19.135

 0.930     13
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 28

+7.339

42'24.335

 5.200     11
6 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 28

+8.720

42'25.716

 1.381     10
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 28

+9.686

42'26.682

 0.966     9
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 28

+12.365

42'29.361

 2.679     8
9 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 28

+14.869

42'31.865

 2.504     7
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 28

+16.266

42'33.262

 1.397     6
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 28

+16.640

42'33.636

 0.374     5
12 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 28

+20.940

42'37.936

 4.300     4
13 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 28

+21.032

42'38.028

 0.092     3
14 Italy L. Marini Honda 10 Honda 28

+22.391

42'39.387

 1.359     2
15 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 28

+24.949

42'41.945

 2.558     1
16 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 28

+25.148

42'42.144

 0.199      
17 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 28

+30.140

42'47.136

 4.992      
18 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 28

+34.200

42'51.196

 4.060      
19 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 28

+34.413

42'51.409

 0.213      
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 28

+46.724

43'03.720

 12.311      
21 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 28

+1'07.530

43'24.526

 20.806      
dnf Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 12

+16 Vueltas

18'23.329

 16 Vueltas   Accidente  
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