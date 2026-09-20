Acosta pasa del infierno al cielo en Austria y logra su primer triunfo en MotoGP
Un día después de romperse en mil pedazos por un error de cálculo que le llevó al suelo cuando lideraba cómodamente la sprint en Spielberg, Pedro Acosta se corrigió a tiempo el domingo donde al fin estrenó su casillero de victorias en MotoGP.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Spielberg (Enviado Especial).- Ha sido una espera larga, sobre todo si tenemos en cuenta las expectativas puestas en el murciano, un meteoro en Moto3 y en Moto2, y que desembarcó en MotoGP hace dos años y medio, como buque insignia de KTM. A falta de menos de medio curso para que abandone la marca de las motos naranjas, Pedro Acosta firmó la despedida soñada, en el circuito de casa del fabricante de Mattighofen, 56 grandes premios después de debutar en la clase reina. Habrá que ver qué efecto tiene en el español esta victoria y si pueden venir más, ahora que ya se ha quitado de encima una losa de más de una tonelada de peso.
A pesar de su superioridad, Acosta se lo tomó con calma en los primeros compases, consciente de sus puntos de fuerza y los de su RC16, y de las 28 vueltas que tenía por delante. El 37 empleó hasta nueve giros para pasar desde la quinta plaza que ocupó al cruzar la meta por primera vez, a ponerse al frente del pelotón después de adelantar a Jorge Martín, en aceleración, en la subida hacia la colina del Red Bull Ring. Desde ese momento, el piloto de KTM se dedicó a administrar la ventaja conseguida, nunca por debajo de las seis décimas y sin perder la concentración en ningún momento, aprendida la lección del sábado. Este es el primer triunfo de KTM en cuatro temporadas, desde el que Miguel Oliveira alcanzó en el Gran Premio de Tailandia de 2022.
Con Acosta cómodamente al mando, las escaramuzas se centraron justo a su espalda, con la gresca que protagonizaron Jorge Martín y Marco Bezzecchi, la pareja oficial de corredores de Aprilia. El pulso se lo llevó el madrileño, que terminó el segundo y sacó tajada del hundimiento de Ducati, fuera del podio en un escenario en el que salió victoriosa los últimos cuatro años. Ai Ogura (cuarto) completó un domingo excepcional para Aprilia y que se convirtió en una pesadilla para la compañía italiana, que tuvo en Marc Márquez, quinto, a su mejor exponente. La combinación de resultados en el Red Bull hace que el actual campeón pierda algo de terreno respecto de Martín, que ahora disfruta de un margen de 12 puntos al frente del Mundial.
Por detrás de Márquez finalizó Brad Binder (sexto), mientras que Pecco Bagnaia (séptimo) terminó por delante de Fermín Aldeguer (octavo), después de que el de Gresini recibiera una sanción de tres segundos. Fabio Di Gianntonio concluyó el noveno, mientras que Johann Zarco cerró un top ten, al que no pudo acceder ninguna Yamaha.
Clasificación carrera MotoGP GP de Austria 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|28
|
42'16.996
|25
|2
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|28
|
+1.017
42'18.013
|1.017
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|28
|
+1.209
42'18.205
|0.192
|16
|4
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|28
|
+2.139
42'19.135
|0.930
|13
|5
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|28
|
+7.339
42'24.335
|5.200
|11
|6
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|28
|
+8.720
42'25.716
|1.381
|10
|7
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|28
|
+9.686
42'26.682
|0.966
|9
|8
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|28
|
+12.365
42'29.361
|2.679
|8
|9
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|28
|
+14.869
42'31.865
|2.504
|7
|10
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|28
|
+16.266
42'33.262
|1.397
|6
|11
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|28
|
+16.640
42'33.636
|0.374
|5
|12
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|28
|
+20.940
42'37.936
|4.300
|4
|13
|T. Nakagami Honda
|30
|Honda
|28
|
+21.032
42'38.028
|0.092
|3
|14
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|28
|
+22.391
42'39.387
|1.359
|2
|15
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|28
|
+24.949
42'41.945
|2.558
|1
|16
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|28
|
+25.148
42'42.144
|0.199
|17
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|28
|
+30.140
42'47.136
|4.992
|18
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|28
|
+34.200
42'51.196
|4.060
|19
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|28
|
+34.413
42'51.409
|0.213
|20
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|28
|
+46.724
43'03.720
|12.311
|21
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|28
|
+1'07.530
43'24.526
|20.806
|dnf
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|12
|
+16 Vueltas
18'23.329
|16 Vueltas
|Accidente
|Ver resultados
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