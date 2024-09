Espargaró: "Pecco y Martín van más rápido con la goma media usada que nosotros con la blanda"

Ya dijo Aleix Espargaró el jueves en su llegada a Misano que las expectativas de mejora para Aprilia no eran tan altas como algunos podrían pensar, ya que el test posterior al Gran Premio de San Marino no fue una cosa fantástica para ellos, solamente normal, y seguía viendo a las Ducati un paso por delante en su pista de casa.

El viernes vino a cumplir más o menos el guion que el de Granollers tenía en la cabeza, con Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Marc Márquez y Enea Bastianini. Pero lo cierto es que tanto la casa de Noale como él se encontraron algo mejor de lo esperado. De hecho, Espargaró (décimo, a +0.881 segundos del vigente campeón del mundo) y Maverick Viñales (octavo, a +0.704) fueron capaces de colarse de forma directa en la Q2, algo que solamente el de Roses había logrado hace 14 días, en el mismo escenario (y en la misma posición en la tabla de tiempos, Aleix había sido 12º).

Así, tras bajarse de su RS-GP en la pista que recibe el nombre de Marco Simoncelli, Espargaró reconoció que había habido una mejoría, que les facilitará las cosas en las próximas dos jornadas de competición: "Hemos mejorado algo respecto de la primera carrera en Misano, y estamos las dos Aprilia dentro de la Q2, de modo que eso hace nuestra vida un poco más fácil".

Sin embargo, eso no es suficiente para el catalán, ya que la diferencia con los de Borgo Panigale es notable, algo que se ve claramente en el uso de los neumáticos entre las motos: "Pero a mí me gusta mirar hacia arriba, y queríamos ser más competitivos. Y no recuerdo una carrera, en los dos o tres últimos años, en que Pecco y Martín vayan más rápido, con la goma media usada, que Maverick y yo con la blanda y a una vuelta rápida. Marc no está lejos; es un piloto que se crece los domingos". Sin más, el veterano piloto resumió su situación actual en una frase: "Tenemos ganas de irnos ya de Misano".

Por último, Aleix destacó una mejora en la Aprilia: "Hemos probado un nuevo depósito, que nos ha ido muy bien. No sé por qué no lo usamos antes. Y eso que normalmente no me gusta probar cosas que afecten a mi posición encima de la moto, pero en este caso es muy bueno".