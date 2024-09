Quartararo: "Mi ritmo era mejor que el de las KTM, pero no podemos adelantar"

Fabio Quartararo logró puntuar este sábado en la carrera al sprint del Gran Premio de San Marino de MotoGP. El piloto francés ya destacó el viernes al colarse en la Q2 de forma directa con la Yamaha, una ardua tarea si nos atenemos al nivel actual que tienen las motos japonesas en el Mundial.

El sábado no se le dio del todo mal al 'Diablo': tras finalizar en décima posición la clasificación, en cuarta fila de la parrilla por detrás de Marc Márquez, en la prueba corta luchó para finalizar noveno, llevándose el último punto en juego, por delante de Alex Márquez, aunque por detrás de las KTM de Jack Miller, octavo, y Brad Binder, séptimo.

El galo corrió en carrera sin las mejoras aerodinámicas que pudo probar el viernes, pero sí con el nuevo chasis, en una pista en la que hizo un test privado después del pasado Gran Premio de Austria. Así, tras la carrera, destacó que esas pruebas no son del todo la clave para explicar su buen rendimiento, o al menos mejor que en otros lugares, este fin de semana.

"Para ser sincero, creo que hacer el test ayudó para la FP1", empezó diciendo Quartararo. "Pero estamos rodando con una configuración y un chasis completamente diferentes a los del test. Así que, para mí, la prueba ayudó en que probamos un motor diferente. Probamos unos chasis diferentes en el test, que ninguno era este, eran peores. Pero no creo que el test realmente ayudara para el rendimiento de este fin de semana. Sí en las primeras vueltas, como en el sector 3, porque en curva rápida tienes que ser realmente preciso".

Al hacer la comparación con la Ducati, la gran dominadora del fin de semana en Misano y de la temporada, el de Niza volvió a echar en falta tracción y agarre en su M1, algo que le impidió sacar un ritmo que él consideraba mejor que el que acabó mostrando y atacar a sus rivales de la casa de Mattighofen: "Creo que tienen la suerte de tener demasiada tracción en la parte trasera. Pero, por desgracia para nosotros, es completamente lo contrario. La parte trasera desliza completamente, y hoy he hecho toda la carrera rodando con el neumático delantero".

"El neumático trasero patina completamente y hoy he pilotado toda la carrera con el neumático delantero. Está claro que no hay tracción. Estaba sufriendo. Estaba detrás de Jack Miller, y por desgracia no podía pilotar a mi manera. Yo frenaba como él, pero él aceleraba mucho y podía salir [de curva] más agarre y más potencia. Mi ritmo era mucho más rápido. Era un poco como en 2022, cuando no podías intentar un adelantamiento", siguió.

"Mi ritmo era mucho mejor que el de Brad Binder y que el de Jack, pero por desgracia no se puede intentar adelantar, en absoluto. No podemos atacar, o al menos intentarlo. Estamos tan atrás que es demasiado complicado intentar algo. El resultado, por desgracia, es este", detalló de forma clara.

Así, Quartararo comentó que quedó algo frustrado por lo vivido: "Estoy contento con mi tiempo de vuelta. No cometí errores, estaba empujando como el demonio. Pero ya sabes, cuando ves a algunos pilotos cometer algunos errores delante de ti, y aún así hacer un mejor tiempo que tú, es frustrante, pero siento que para la moto que tenemos en este momento hemos hecho nuestro mejor esfuerzo", remachó.