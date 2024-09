Bagnaia: "No estoy en absoluto contento, perdí mi oportunidad en la salida"

Tras firmar una pole position con récord durante este sábado por la mañana, completada por una primera fila de parrilla totalmente italiana y con corredores de la VR46 Riders Academy, Pecco Bagnaia se veía como claro favorito a la victoria, lo tenía todo planeado, pero siempre con la condición de salir bien y liderar la carrera, una premisa que Jorge Martín hizo saltar por los aires en la primera curva arruinando todos los planes del jefe de filas de Ducati.

"No estoy en absoluto contento, he salido muy mal, he perdido la oportunidad, mi ritmo era un poco mejor, aunque muy similar al de Jorge. Cuando estas tan cerca de una moto que va a tu ritmo, es difícil hacer un adelantamiento sin tocar o caerte", explicó un compungido Bagnaia.

"Lo he intentado en las primeras vueltas, pero la presión de la rueda delantera ha empezado a subir, he hecho otro intento más adelante, pero ha pasado lo mismo y he tenido que abandonar la idea de pasarle", confesó el italiano.

De cara a mañana Bagnaia ya sabe que no puede fallar ni confirmarse en la salida y estar atento a los puntos en los que gana sobre el español.

"Perdía un poco en las salidas de las curva 6, 8 y 10, me derrapaba bastante la moto, estaba atrás y todo cambia, cuando ruedas solo es todo perfecto, pero cuando tienes aire sucio la moto se comporta de forma diferente", explicó.

Bagnaia llegaba a Misano tras el accidente, el pasado domingo, en Aragón y al final de la carrera se le vio aplicándose hielo en el hombro izquierdo.

"Me dolía un poco pero no afecta a mi pilotaje, he rodado al cien por cien, el dolor no ha condicionado mi ritmo", fue la honesta respuesta del bicampeón del mundo.