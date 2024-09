Márquez: "Soy autocrítico y el error de la caída en la Q2 ha destrozado el fin de semana"

Marc Márquez cruzó la meta en el GP de San Marino en quinta posición, solo superado por las cuatro Ducati GP24 de Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli y Enea Bastianini, pero el español de Gresini acabó a 6,5 segundos del ganador y en otra pelea, la del segundo grupo, una situación que no es lo que quería el catalán cuando llegó a Misano tras ganar en Aragón.

"Salir noveno y acabar quinto tiene dos lecturas, si fueras poco ambicioso, saliendo noveno dices que quinto está bien porque es un circuito en el que cuesta mucho adelantar. Pero como siempre soy autocrático, y he penalizado, o mejor dicho, he destrozado mi fin de semana en la Q2 (sufrió una caída), con ese error a falta de dos curvas en una vuelta que me colocaba en segunda línea de parrilla. Y con eso hemos comprometido nuestras opciones tanto en la sprint como en la carrera de mañana. Pero lo hemos salvado con ese quinto puesto", dijo sin acabar de aclarar si eso era bueno o no tanto.

Saliendo noveno Marc volvió a ser un poco la salsa de la carrera, ya que por delante no hubo ni un solo adelantamiento entre Jorge Martín, Pecco Bagnaia y Franco Morbidelli, los tres del podio, mientras que Marc se peleo con Marco Bezzecchi, Jack Miller, Brad Binder y un último y espectacular adelantamiento a Pedro Acosta luchando por la quinta plaza en la última vuelta.

"En ese punto (de adelantamiento) es uno de los sitios que se va rápido, creo que a unos 250 Km/h (257 le apuntan), pues mira, aún más rápido. Es un sitio que vas muy rápido, estaba preparando el adelantamiento porque venia un poco más rápido que Acosta para hacerlo en la curva 14, pero he visto el hueco un poco antes (entre la curva 11 y 12), creo que él ha cometido un pequeño error en el piano, se le ha movido la moto y seguramente ha tenido que cortar un poco de gas. Lo he aprovechado y luego he tirado un poco de experiencia para defender la posición".

Un adelantamiento del 'gran jefe' al rookie que viene fuerte, un mensaje… "No, no estamos en esa tesitura, los mensajes los están mandando los de arriba, los que ganan, los que están cada fin de semana liderando los entrenamientos y las carrera. Para mi un adelantamiento por un punto más o menos, siempre soy ambicioso y trato de adelantar al que tengo delante sea quien sea".

Otro adelantamiento espectacular fue el de Binder, le recordaron a Márquez.

"Sí, ese ha sido más difícil, ha sido sin que el otro cometiera error, ha habido un momento que pensaba que se iba largo, pero en medio de la curva he pensado, o la paro (la moto) o acabamos en Dirección de Carrera (risas) y la hemos parado. Es muy difícil el adelantamiento que intentaba, pero lo hemos arreglado y el que va por el exterior siempre tiene las de perder. En este circuito, con el mismo ritmo, es muy difícil adelantar y solo se puede hacer de esa manera".

"Lo importante es que la velocidad están y tenemos un ritmo similar al de los cuatro primeros, pero esos pequeños errores (la caída en la Q2) son los que queremos evitar de aquí a final de temporada, van a pasar más pero esta vez no tocaba. Pero la continuidad de tener velocidad, ritmo y buenas sensaciones, sigue ahí", tras la victoria de Aragón.

"He salido casi ocho kilómetros más rápido de la curva anterior y he inclinado un poco más al llegar muy rápido. Todo viene de la curva anterior porque en el FP2 iba con un neumático de 28 vueltas y luego, con la goma nueva, cambian completamente las referencias, y eso me ha llevado a la caída".

Campeón de MotoGP en seis ocasiones, Motorsport.com le pidió a Márquez que hiciera una lectura de la victoria de Jorge Martín en 'el jardín' de Pecco Bagnaia, en clave de lucha por el campeonato.

"Lo ha hecho perfecto, saliendo cuarto se ha puesto primero y ha ganado. Es un punto de inflexión, llevaba muchas carreras siendo segundo, está trabajando en esa regularidad y a parte hoy ha liderado de principio a fin, y mañana el que lidere la primera vuelta, si no falla, será el que gane la carrera, porque es imposible adelantar", zanjó el de Gresini.