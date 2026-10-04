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Crónica de carrera
MotoGP GP de Japón

Márquez no hace prisioneros en Motegi

Marc Márquez ha puesto la directa como quedó claro en Japón, donde este domingo se impuso a Jorge Martín en un ejercicio de control absoluto, que le sitúa a solo dos puntos del madrileño en la pelea por el Mundial de MotoGP.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez se impuso a Jorge Martín en Japón

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Motegi (Enviado Especial).- A pesar de competir con el medidor de energía activado en todo momento, el actual campeón fuerza la máquina en los momentos clave, y es entonces cuando parece no tener competencia. En Motegi, un escenario muy propicio –aquí se ha coronado hasta cuatro veces–, quedó claro el sábado, tanto en la cronometrada (segundo) como en la sprint (triunfo), y esta impresión se reconfirmó el domingo, con una victoria incontestable. Márquez se colocó desde la primera frenada a cola de Martín, con quien se despegó del grupo perseguidor y a quien le tiró la moto antes de mitad de carrera (vuelta 11), por el interior de una curva a la izquierda y sin que el de Aprilia pudiera replicarle. A partir de ese momento, el multicampeón manejó el cojín a su espalda, en ningún momento inferior al medio segundo, para largarse a base de vueltas rápidas y así sumar su sexta victoria del curso y certificar su quinto doblete. La inercia que lleva el #93 es tremenda si tenemos en cuenta que ha ganado cuatro de las últimas seis citas, seis de las últimas nueve.

 

La segunda plaza de Martín le mantiene al frente de la tabla de tiempos por solo dos puntos, y ambos cogen aire sobre Marco Bezzecchi, que cerró el podio aunque nunca pudo enzarzarse con los dos primeros. En tierra de nadie se quedó Enea Bastianini, que terminó el cuarto en uno de los mejores fines de semana de los últimos tiempos para el italiano del equipo Tech 3, y que se quedó a un tris de robarle el podio a Bezzecchi, gracias a unas últimas vueltas antológicas. Más centrado en intentar subirse al cajón que en mirar hacia atrás, la Bestia se perdió las escaramuzas entre Pedro Acosta y los dos corredores de Trackhouse, que ofrecieron un espectáculo delicioso con maniobras constantes en zig-zag; ahora por dentro, ahora, por fuera. El mejor de los tres fue Raúl Fernández (quinto), que se impuso al ídolo local, Ai Ogura (sexto) y Acosta (séptimo), que no pudo replicar el domingo, con la goma dura trasera, las buenas sensaciones de los ensayos.

Pecco Bagnaia cruzó la meta el octavo, ya a 20 segundos de su vecino de taller, mientras que Fermín Aldeguer (noveno) y Luca Marini cerraron el top ten, en el que solo el corredor de Honda pudo preservar, de alguna manera, el honor de las fábricas japonesas.

Por detrás, vale la pena destacar las caídas de Diogo Moreira y Alex Márquez, después de cumplir la penalización de doble vuelta larga que le impusieron los comisarios, por provocar el accidente en la primera vuelta en el que, además de él, también quedaron fuera de combate Acosta y Fabio Di Giannantonio.

Para entender un poco el paso adelante en la carrera de este año hay que tener en cuenta que Márquez fue 37 segundos más rápido de lo que fue Bagnaia en 2025 para imponerse. Eso sí, también es necesario señalar el reasfaltado de la pista que se llevó a cabo recientemente.

Clasificación carrera MotoGP del GP de Japón 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 24

41'31.467

       25
2 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 24

+1.363

41'32.830

 1.363     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 24

+2.252

41'33.719

 0.889     16
4 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 24

+2.330

41'33.797

 0.078     13
5 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 24

+14.815

41'46.282

 12.485     11
6 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 24

+15.210

41'46.677

 0.395     10
7 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 24

+16.928

41'48.395

 1.718     9
8 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 24

+20.333

41'51.800

 3.405     8
9 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 24

+23.545

41'55.012

 3.212     7
10 Italy L. Marini Honda 10 Honda 24

+25.677

41'57.144

 2.132     6
11 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 24

+25.853

41'57.320

 0.176     5
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 24

+30.867

42'02.334

 5.014     4
13 Thailand S. Chantra Honda 15 Honda 24

+31.333

42'02.800

 0.466     3
14 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 24

+33.995

42'05.462

 2.662     2
15 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 24

+34.590

42'06.057

 0.595     1
16 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 24

+39.228

42'10.695

 4.638      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 24

+39.562

42'11.029

 0.334      
18 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 24

+50.816

42'22.283

 11.254      
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 24

+1'11.127

42'42.594

 20.311      
20 France J. Zarco LCR 5 Honda 22

+2 Vueltas

41'38.339

 2 Vueltas      
dnf Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 18

+6 Vueltas

32'55.231

 4 Vueltas   Accidente  
nc Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 9

+15 Vueltas

14'58.120

 9 Vueltas      
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