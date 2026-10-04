Márquez no hace prisioneros en Motegi

Motegi (Enviado Especial).- A pesar de competir con el medidor de energía activado en todo momento, el actual campeón fuerza la máquina en los momentos clave, y es entonces cuando parece no tener competencia. En Motegi, un escenario muy propicio –aquí se ha coronado hasta cuatro veces–, quedó claro el sábado, tanto en la cronometrada (segundo) como en la sprint (triunfo), y esta impresión se reconfirmó el domingo, con una victoria incontestable. Márquez se colocó desde la primera frenada a cola de Martín, con quien se despegó del grupo perseguidor y a quien le tiró la moto antes de mitad de carrera (vuelta 11), por el interior de una curva a la izquierda y sin que el de Aprilia pudiera replicarle. A partir de ese momento, el multicampeón manejó el cojín a su espalda, en ningún momento inferior al medio segundo, para largarse a base de vueltas rápidas y así sumar su sexta victoria del curso y certificar su quinto doblete. La inercia que lleva el #93 es tremenda si tenemos en cuenta que ha ganado cuatro de las últimas seis citas, seis de las últimas nueve.

La segunda plaza de Martín le mantiene al frente de la tabla de tiempos por solo dos puntos, y ambos cogen aire sobre Marco Bezzecchi, que cerró el podio aunque nunca pudo enzarzarse con los dos primeros. En tierra de nadie se quedó Enea Bastianini, que terminó el cuarto en uno de los mejores fines de semana de los últimos tiempos para el italiano del equipo Tech 3, y que se quedó a un tris de robarle el podio a Bezzecchi, gracias a unas últimas vueltas antológicas. Más centrado en intentar subirse al cajón que en mirar hacia atrás, la Bestia se perdió las escaramuzas entre Pedro Acosta y los dos corredores de Trackhouse, que ofrecieron un espectáculo delicioso con maniobras constantes en zig-zag; ahora por dentro, ahora, por fuera. El mejor de los tres fue Raúl Fernández (quinto), que se impuso al ídolo local, Ai Ogura (sexto) y Acosta (séptimo), que no pudo replicar el domingo, con la goma dura trasera, las buenas sensaciones de los ensayos.

Pecco Bagnaia cruzó la meta el octavo, ya a 20 segundos de su vecino de taller, mientras que Fermín Aldeguer (noveno) y Luca Marini cerraron el top ten, en el que solo el corredor de Honda pudo preservar, de alguna manera, el honor de las fábricas japonesas.

Por detrás, vale la pena destacar las caídas de Diogo Moreira y Alex Márquez, después de cumplir la penalización de doble vuelta larga que le impusieron los comisarios, por provocar el accidente en la primera vuelta en el que, además de él, también quedaron fuera de combate Acosta y Fabio Di Giannantonio.

Para entender un poco el paso adelante en la carrera de este año hay que tener en cuenta que Márquez fue 37 segundos más rápido de lo que fue Bagnaia en 2025 para imponerse. Eso sí, también es necesario señalar el reasfaltado de la pista que se llevó a cabo recientemente.