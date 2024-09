Martín: “No me esperaba hacer una salida tan buena"

Al igual que ya hizo el año pasado, al llevarse la victoria en la carrera del domingo, el español amargó la fiesta a la tropa de la academia de pilotos de Valentino Rossi, que se pasa el verano rodando en el circuito Marco Simoncelli. Colocado el cuarto en la parrilla, abriendo la segunda fila, Martín cuadró el protocolo de arranque y enfiló la primera curva al frente del pelotón, ante la sorpresa de Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli y de Marco Bezzecchi, que no pudieron hacer nada para evitar el cuarto triunfo al sprint del #89.Una vez con la pista despejada, el corredor de Pramac sacó el martillo y comenzó a aporrear el cronómetro, sin dar ninguna opción al actual campeón, que ni siquiera pudo plantearse una maniobra de ataque. La diferencia entre ambos llegó a ser de solo una décima en algún momento, pero superado el ecuador de la carrera ascendió hasta las cuatro décimas, demasiado incluso para el buque insignia de Ducati.Con este resultado, la diferencia a favor de Martín al frente de la tabla general asciende hasta los 26 puntos, circunstancia que le asegura salir de Misano, pase lo pase este domingo, como líder del Mundial.

"Por fin podemos conseguir una victoria de nuevo, esperaba estar luchando con Pecco pero no esperaba hacer una salida así, cuando lo he logrado he pensado en hacer 13 vueltas de clasificación al máximo, somos super buenos y super rápidos, pero mañana será otra historia y habrá que gestionarla", explicó aún sudoroso tras la victoria.

"Ha sido una carrera muy chula, difícil, no esperaba conseguir pasar a los tres en la salida, el objetivo era ganar y hacer una buena salida estaba en mi mente, he tenido que cambiar los planes sobre la marcha. Cuando me he puesto primero sabia lo que tenia que hacer, al principio Pecco estaba muy cerca, pero poco a poco he ido metiendo una diferencia, manteniendo mi ritmo, no ha sido nada fácil heos rodado muy rápido", dijo.

"Estoy muy contento ganar en Italia, en casa de Pramac y Ducati, estamos haciendo las cosas bien, no me sentía bien en entrenamientos pero sabia que tenia un buen ritmo", añadió.

Tras esta victoria ya nada parece que pueda impedir que esté en la lucha por el premio gordo del domingo.

"Veremos durante la carrera. Ahora mismo me encuentro fuerte, en el caso de que no logre volver a salir como hoy, que es el 95% de probabilidades, nuestra posición lógica al principio de la carrera es segundos y hay que gestionarlo, ver dónde Pecco es más débil y podémoos atacarle, tendremos nuestras opciones, veremos si al principio o al final, no será fácil porque no ose puede rodar cerca de otro piloto. La rueda trasera es una gran duda para mañana".

Una de las opciones que pueden distorsionar la carreras larga de mañana es la posibilidad de utilizar la goma blanda trasera.

"Difícil ahora mismo, es muy complicado, desde el viernes solo ha cambiado dos décimas de diferencia, la media es mas constante, pero si se te escapan con la blanda es complicado recuperar, habrá que decidir en el warm up", explicó el madrileño.