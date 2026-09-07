Wolff, sobre Antonelli y Russell en Monza: "Habríamos quedado como idiotas"

Toto Wolff cree que la lucha por la victoria entre Andrea Kimi Antonelli y George Russell en el Gran Premio de Italia "podría haber acabado en desastre" y que el equipo Mercedes de Fórmula 1 "habría quedado como idiota".

Antonelli arrancó su carrera de casa desde la 19ª posición debido a una penalización en parrilla por superar el límite de componentes de la unidad de potencia, pero remontó hasta la segunda plaza en apenas 16 vueltas.

A partir de ahí se desató una batalla de 12 vueltas con Russell, en la que los dos pilotos de las Flechas de Plata intercambiaron el liderato de la carrera en varias ocasiones, hasta que la aparición de un coche de seguridad virtual brindó a Antonelli la oportunidad de hacer una parada en boxes. El italiano regresó a pista a sólo 14 segundos de su compañero de equipo.

Con neumáticos nuevos, el italiano de 20 años alcanzó al líder a falta de seis vueltas y entonces se produjo la batalla decisiva por la victoria, con un susto en la vuelta 49, cuando Russell se saltó la curva 2 mientras Antonelli se iba largo y acababa en la grava.

Aun así, consiguieron el doblete, con Antonelli cruzando la bandera a cuadros cuatro segundos por delante de Russell y con 15 segundos de ventaja sobre Max Verstappen. Sin embargo, la situación no fue nada cómoda para el director del equipo Mercedes, Wolff, que llegó a plantearse contactar con los ingenieros de carrera de sus pilotos, Marcus Dudley y Peter 'Bono' Bonnington.

"Intentamos anticiparnos a los posibles escenarios, y los dos han estado fantásticos a la hora de entender y aceptar el componente de equipo, algo que es difícil para un piloto que intenta ganar un gran premio, especialmente para Kimi en Monza y especialmente para George, que necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la lucha [por el título]", reflexionó el austriaco. "Pero siempre han luchado limpiamente".

"Hubo momentos en los que pensábamos: 'Es limpio, pero están un poco demasiado cerca'. Y tenía el dedo sobre el botón para hablar con Marcus, con Bono, con Kimi, con George, pero no lo pulsé".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"El último incidente fue desafortunado. George intentó no saltarse la curva y Kimi, obviamente, estaba sobre la suciedad fuera de la trazada y se fue recto. Eso podría haber acabado en un desastre en cuanto al resultado de la carrera. Habríamos quedado como idiotas".

"Hablaremos de esa situación como otro paso más en la construcción de cómo queremos competir en el futuro. Pero creo que mereció la pena mostrar el espíritu competitivo que hay dentro del equipo y dejarles luchar entre ellos".

A Russell le plantearon que aquella batalla podía recordar a la del Gran Premio de Canadá, otra carrera en la que los Mercedes protagonizaron una prolongada lucha rueda a rueda por el liderato, algo con lo que estuvo de acuerdo, aunque con cierta cautela.

En cualquier caso, el británico lamentó que la parada en boxes de Antonelli pusiera fin a su largo duelo.

"Me habría encantado continuar con la misma estrategia porque sentía que estaba en una buena posición en esa batalla", explicó. "Sabía más o menos exactamente qué tenía que hacer con la gestión de la energía para defenderme, pero también cuándo atacar y hacer esos adelantamientos, y me preparé mucho para esta carrera en ese sentido".

"Después, por supuesto, cuando salió el VSC, apareció justo en el momento perfecto para que los pilotos tomaran la decisión y entraran en boxes. Y, sí, aquí estamos".

Después de no haber conseguido ganar en los últimos cinco grandes premios, Russell se encuentra ahora a 66 puntos de Antonelli en la clasificación del Mundial de Pilotos.

Información adicional de Ronald Vording