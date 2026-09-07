Quién durmió mejor anoche tras Monza: Marco Antonelli

Los adjetivos están sobrevalorados. Los hechos y los números suelen hablar más alto. Una victoria saliendo 19º en parrilla. La primera victoria de un italiano en Monza desde 1966. Con solo 20 años. En su segunda temporada en la Fórmula 1.

Llámalo sensacional. Fantástico. Impresionante. Mágico. Extraordinario. Asombroso. Increíble. Histórico. No son más que palabras. El simple hecho de que Andrea Kimi Antonelli ganara el Gran Premio de Italia después de adelantar a prácticamente toda la parrilla lo dice todo.

Y... apenas dos años después de disputar sus primeros Libres 1 en ese mismo circuito. Aquellos que terminaron contra las barreras apenas 10 minutos después de que comenzara la sesión.

Aquel accidente contribuyó mucho a que muchos se formaran la opinión de que Mercedes había sobrevalorado el potencial de Antonelli o le había hecho llegar demasiado pronto a la F1. Decían que los recuerdos de Toto Wolff de cuando perdió a Max Verstappen ante Red Bull en 2014 le habían nublado el juicio. Pensaban que Antonelli no estaba ni cerca de tener el potencial de Verstappen. Creían que simplemente estaba sobrevalorado.

Mercedes y Wolff nunca dieron marcha atrás. Ascenso a la F1 con 18 años, después de una única temporada —y bastante discreta, siendo justos— en F2. Y directamente al asiento que había dejado vacante el siete veces campeón del mundo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Incluso estrenaron un documental apenas dos meses después de comenzar su primera temporada, en colaboración con uno de sus patrocinadores, por supuesto.

The Seat.

¿Lo has visto? La verdad es que está bastante bien si haces las paces con todo el contenido promocional.

El accidente de Monza formaba parte de aquella película y ocupaba una parte considerable de los 40 minutos de metraje.

"Aquel día decepcioné a toda mi familia, a mi padre", dijo Kimi sentado frente a la cámara. "No estaba contento".

Wolff es, sin duda, alguien que ha desempeñado un papel fundamental en la carrera de Antonelli, junto a Gwen Lagrue, el responsable saliente del programa de jóvenes pilotos de Mercedes, pero fue Marco, el padre de Kimi, quien puso los cimientos. No suele hablar con los medios y los detalles de los primeros años de la carrera de su hijo no son tan conocidos como, por ejemplo, los de Verstappen. Sí, Marco también fue piloto, pero al fin y al cabo nunca fue piloto de F1.

Una de esas escasas ocasiones se produjo hace apenas unos días, cuando el diario italiano La Gazzetta dello Sport publicó una entrevista con Antonelli padre después del 20º cumpleaños de Kimi.

"También espero que siga siendo como es, dulce y generoso, y que continúe haciendo lo que ama durante el mayor tiempo posible", explicó Marco al periódico deportivo más importante de Italia.

Marco Antonelli celebra en el parque cerrado. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Kimi realmente parece un chico dulce y generoso, algo que probablemente haga todavía más difícil la situación para alguien como George Russell. Ni siquiera puedes odiar al chaval, por mucho que siga ganándote: ¡tan encantador fuera de la pista y conduciendo como un demonio dentro de ella!

Sin embargo, pese a que ahora haga que todo parezca un juego, seguramente ha sido un camino duro, tanto para el hijo como para el padre. Y quizá también para su relación. Puede que Marco nunca dejara tirado a su hijo en una gasolinera después de una decepcionante carrera de karts, pero los padres de los deportistas de éxito suelen ser exigentes.

Hay un momento en el documental en el que aparecen juntos dentro de un coche durante el invierno previo a la primera temporada de Kimi en la F1, con Marco al volante. Su hijo explica que, cuando era pequeño, no entendía por qué su padre era tan duro con él.

"Esto es algo de lo que nunca hemos hablado, pero este momento es una oportunidad para explicarlo", responde Antonelli padre. "Pienso a menudo en todas las veces que te grité, en todas las veces que me enfadé contigo. Tú decías: 'Mi padre es un gilipollas. ¿Por qué hace eso?'. [Era] porque, desgraciadamente, en mi carrera no pude progresar. No pude aprovechar las oportunidades que tuve. Por eso discutíamos, porque probablemente te estaba pidiendo que hicieras más de lo que podías hacer en aquel momento".

Eso permite hacerse, al menos, una pequeña idea de cómo pudo ser aquel camino.

En otra de sus escasas entrevistas, Marco admitiría posteriormente que él mismo —como padre— probablemente no creía tanto en el potencial de Kimi como Wolff. Ahora reconoce que su hijo también está superando sus propias expectativas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

El último gran reto para Antonelli ahora parece ser mantener los pies en el suelo. Porque motivos para empezar a despegar no le faltan. Ganar en Monza saliendo desde la penúltima fila de la parrilla hará que los elogios le lleguen desde todas partes.

Italia, desde luego, no se contendrá a la hora de volcar todo su cariño sobre él.

Seguro que muchos ya le proclamarán campeón del mundo después de esta carrera, teniendo en cuenta la ventaja que tiene sobre Russell en el campeonato. Y seguramente muy pronto él mismo empezará a pensar en convertirse en uno, si es que no lo ha hecho ya.

Por ahora, sigue apartando esos pensamientos, al menos cuando habla ante la prensa.

"Quiero decir, sin duda está siendo un año muy fuerte hasta ahora, pero todavía quedan muchas carreras y todavía puede pasar cualquier cosa", volvió a murmurar el domingo después de su histórica, sensacional y extraordinaria victoria. "Y hemos visto lo rápido que pueden cambiar las cosas. Así que, por mi parte, como he dicho muchas veces, simplemente hay que ir carrera a carrera, centrarme en las cosas que puedo controlar y aprovechar al máximo cada oportunidad que tenga".

Su padre seguramente aprobará esa respuesta. Y hará todo lo posible para asegurarse de que Kimi no se deje llevar por todo lo que está a punto de llegarle. Pero ya habrá tiempo para pensar en eso un poco más adelante.

Por ahora, Marco Antonelli simplemente puede disfrutar siendo un padre orgulloso.