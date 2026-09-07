Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Ai Ogura pasará un control radiológico para valorar si puede reaparecer en Misano

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Ai Ogura pasará un control radiológico para valorar si puede reaparecer en Misano

Sainz avisa sobre Madrid: "Habrá que ver si se han pasado con el carácter"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Sainz avisa sobre Madrid: "Habrá que ver si se han pasado con el carácter"

Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre las aguas" en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre las aguas" en Monza

Así podrían ser los rallies del WRC bajo su nuevo promotor

WRC
WRC
Rally de Chile
Así podrían ser los rallies del WRC bajo su nuevo promotor

Valentino Rossi aplaza sus planes de buscar el permiso para correr en Nurburgring

Endurance
Endurance
NLS8
Valentino Rossi aplaza sus planes de buscar el permiso para correr en Nurburgring

Russell 'ni siquiera piensa' en remontar el Mundial de F1: "Kimi lo tiene bajo control"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Russell 'ni siquiera piensa' en remontar el Mundial de F1: "Kimi lo tiene bajo control"

Honda promete un "gran paso" para 2027, pero no garantiza alcanzar a sus rivales

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Honda promete un "gran paso" para 2027, pero no garantiza alcanzar a sus rivales

Vasseur sentencia el encontronazo entre Leclerc y Hamilton en Monza: "Habrá que decidir"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Vasseur sentencia el encontronazo entre Leclerc y Hamilton en Monza: "Habrá que decidir"
Fórmula 1 GP de Italia

Alonso explica por qué "Monza ya no es el Templo de la Velocidad" en F1

Fernando Alonso fue muy crítico con los coches (y unidades de potencia) de F1 2026 en el Autódromo Nacional de Monza.

Alexis Hoffmann Stuart Codling
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Si hacemos caso a Fernando Alonso, Monza ya no es el "Templo de la Velocidad" en la Fórmula 1 actual. Así lo expresó el bicampeón del mundo tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia 2026.

"Ha sido diferente a lo que habíamos vivido hasta ahora en Monza", explicaba Alonso sobre la experiencia de pilotar los monoplazas de F1 de la temporada 2026 en territorio italiano. "Llegamos aquí y pone que entramos en el 'Templo de la Velocidad'. Pero ya no es el 'Templo de la Velocidad'".

"En Barcelona, creo que alcanzamos los 350 o 360 km/h, y en Budapest, los 355", continúa Alonso. "Y en Monza rondamos los 312. Así que ya no es el 'Templo de la Velocidad'", aseguró.

Estos F1 sufren la falta de potencia en Monza

Hay que decir que Aston Martin tiene que lidiar con un gran déficit en cuanto a potencia. Mientras que Alonso alcanzó una velocidad máxima de 319 km/h en su vuelta más rápida, Pierre Gasly logró superar los 342 km/h en la vuelta que le dio la pole.

A modo de comparación: el año pasado, muchos coches alcanzaron sin problemas más de 340 km/h en la clasificación e incluso rozaron los 350 km/h. Este curso, las velocidades máximas se sitúan, en su mayoría, entre 330 y 340 km/h.

Además, en 2025 los pilotos no tuvieron que lidiar con la gestión de la energía, que tan omnipresente es esta temporada. En consecuencia, algunos pilotos como Charles Leclerc o Arvid Lindblad confirmaron la impresión del piloto español.

"No fue tan malo como parecía en la teoría", explica Leclerc, "pero no diría que haya sido mi mejor experiencia en Monza".

Por su parte, Lindblad responde a la pregunta de si la gestión de la batería en Monza fue tan terrible como esperaba con estas palabras: "Sí, fue bastante mala".

No obstante, a pesar de sus frecuentes críticas al reglamento actual, Alonso deja entrever una pizca de crítica sutil hacia Honda. Al fin y al cabo, los problemas con una unidad de potencia "que no arrancaba" le impidieron realizar una última vuelta en la Q1.

Relacionado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Wolff, sobre Antonelli y Russell en Monza: "Habríamos quedado como idiotas"

Mejores comentarios
Más de
Alexis Hoffmann

Hülkenberg desafía el discurso dominante sobre la F1 de 2026: "Sigue siendo divertida"

Fórmula 1
Fórmula 1
Hülkenberg desafía el discurso dominante sobre la F1 de 2026: "Sigue siendo divertida"

Norris revela una persecución de un paparazzi durante 40 minutos

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris revela una persecución de un paparazzi durante 40 minutos

Las breves respuestas de Verstappen sobre su futuro en la F1 en Spa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Las breves respuestas de Verstappen sobre su futuro en la F1 en Spa
Más de
Fernando Alonso

F1 en DIRECTO: la carrera de Monza (GP de Italia) con live timing

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
F1 en DIRECTO: la carrera de Monza (GP de Italia) con live timing

Alonso explica su abandono en Monza: "Algo se sintió extraño, quizá la suspensión"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Alonso explica su abandono en Monza: "Algo se sintió extraño, quizá la suspensión"

Remontadas en F1: ¿quién ha ganado una carrera saliendo desde más atrás?

Fórmula 1
Fórmula 1
Remontadas en F1: ¿quién ha ganado una carrera saliendo desde más atrás?
Más de
Aston Martin

Honda promete un "gran paso" para 2027, pero no garantiza alcanzar a sus rivales

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Honda promete un "gran paso" para 2027, pero no garantiza alcanzar a sus rivales

¡Victoria histórica de Antonelli en Monza tras remontar desde el fondo!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¡Victoria histórica de Antonelli en Monza tras remontar desde el fondo!

Así queda el mundial de F1 tras Monza: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Así queda el mundial de F1 tras Monza: puntos y posiciones

Últimas noticias

Ai Ogura pasará un control radiológico para valorar si puede reaparecer en Misano

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Ai Ogura pasará un control radiológico para valorar si puede reaparecer en Misano

Sainz avisa sobre Madrid: "Habrá que ver si se han pasado con el carácter"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Sainz avisa sobre Madrid: "Habrá que ver si se han pasado con el carácter"

Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre las aguas" en Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre las aguas" en Monza

Así podrían ser los rallies del WRC bajo su nuevo promotor

WRC
WRC WRC
Rally de Chile
Así podrían ser los rallies del WRC bajo su nuevo promotor