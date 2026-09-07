Alonso explica por qué "Monza ya no es el Templo de la Velocidad" en F1

Si hacemos caso a Fernando Alonso, Monza ya no es el "Templo de la Velocidad" en la Fórmula 1 actual. Así lo expresó el bicampeón del mundo tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia 2026.

"Ha sido diferente a lo que habíamos vivido hasta ahora en Monza", explicaba Alonso sobre la experiencia de pilotar los monoplazas de F1 de la temporada 2026 en territorio italiano. "Llegamos aquí y pone que entramos en el 'Templo de la Velocidad'. Pero ya no es el 'Templo de la Velocidad'".

"En Barcelona, creo que alcanzamos los 350 o 360 km/h, y en Budapest, los 355", continúa Alonso. "Y en Monza rondamos los 312. Así que ya no es el 'Templo de la Velocidad'", aseguró.

Estos F1 sufren la falta de potencia en Monza

Hay que decir que Aston Martin tiene que lidiar con un gran déficit en cuanto a potencia. Mientras que Alonso alcanzó una velocidad máxima de 319 km/h en su vuelta más rápida, Pierre Gasly logró superar los 342 km/h en la vuelta que le dio la pole.

A modo de comparación: el año pasado, muchos coches alcanzaron sin problemas más de 340 km/h en la clasificación e incluso rozaron los 350 km/h. Este curso, las velocidades máximas se sitúan, en su mayoría, entre 330 y 340 km/h.

Además, en 2025 los pilotos no tuvieron que lidiar con la gestión de la energía, que tan omnipresente es esta temporada. En consecuencia, algunos pilotos como Charles Leclerc o Arvid Lindblad confirmaron la impresión del piloto español.

"No fue tan malo como parecía en la teoría", explica Leclerc, "pero no diría que haya sido mi mejor experiencia en Monza".

Por su parte, Lindblad responde a la pregunta de si la gestión de la batería en Monza fue tan terrible como esperaba con estas palabras: "Sí, fue bastante mala".

No obstante, a pesar de sus frecuentes críticas al reglamento actual, Alonso deja entrever una pizca de crítica sutil hacia Honda. Al fin y al cabo, los problemas con una unidad de potencia "que no arrancaba" le impidieron realizar una última vuelta en la Q1.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images