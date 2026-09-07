Quién durmió peor anoche tras Monza: George Russell

Intento elegir a los protagonistas de esta columna con algo más de imaginación que limitándome a preguntar quién lo pasó peor en el último gran premio. Al fin y al cabo, no quiero aburrir a nuestros lectores escribiendo sobre Lance Stroll y compañía todas las semanas.

Por eso, en realidad, no tenía intención de escribir sobre George Russell. Después de Suzuka y Barcelona, dos compañeros míos ya le han hecho dormir mal en dos ocasiones este año. Y, sin embargo, esta vez simplemente no puedo mirar hacia otro lado. Aunque, por un momento, estuve tentado de centrarme en Flavio Briatore después de su extraña aparición en la rueda de prensa de los jefes de equipo del viernes.

Así fue la carrera: Fórmula 1 ¡Victoria histórica de Antonelli en Monza tras remontar desde el fondo!

Así que, George Russell. Otra vez.

Si imaginamos un universo paralelo sin Andrea Kimi Antonelli, la vida sería perfecta para el piloto de 28 años. Fue el piloto más destacado de una generación excepcionalmente fuerte de Fórmula 2 en la que también estaba un tal Lando Norris, que resulta ser el vigente campeón del mundo de Fórmula 1. Mercedes, tal y como se esperaba, ha desarrollado el paquete más fuerte en términos generales bajo el nuevo reglamento, Russell estaría liderando cómodamente el campeonato y tendría muy bien encaminado el objetivo de convertirse, por fin, en campeón del mundo.

Si no fuera porque Antonelli está ahí.

Porque la extraordinaria remontada del italiano, que ahora tiene 20 años, en Monza supuso un punto de inflexión para Russell, y creo que apenas está empezando a darse cuenta de ello.

Hubo un momento en la rueda de prensa de la FIA posterior a la carrera que dejó entreverlo. Antonelli ni siquiera había llegado todavía, ya que seguía pasando de una entrevista triunfal como ganador a otra para las distintas televisiones, mientras Russell y el tercer clasificado, Max Verstappen, ya estaban sentados en la sala con aire acondicionado situada al fondo del paddock de Monza que suele servir de escenario para las ruedas de prensa oficiales de la FIA después de las carreras.

El moderador Tom Clarkson señaló los 66 puntos de desventaja que acumula ahora Russell y preguntó al piloto de Mercedes cómo valoraba sus posibilidades de conseguir, de alguna manera, convertirse todavía en campeón del mundo de Fórmula 1 en 2026. Russell se puso reflexivo. Dijo cosas como: "Sin duda, Kimi tiene el control", "ni siquiera estoy pensando en una remontada", y que darle la vuelta a la situación sería "extremadamente complicado".

George Russell fue segundo por detrás de su compañero Kimi Antonelli, que salió 19º Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Y, sobre todo: "Simplemente estoy aceptando que las cosas son como son y, a partir de ahora, voy a disfrutar e intentar ganar tantas carreras como sea posible".

Boom.

Está profundamente arraigado en el ADN de prácticamente cualquier piloto creer que él es el más grande y el mejor. Incluso cuando el mundo exterior llega a una conclusión completamente diferente, los pilotos tienen la costumbre de encontrar explicaciones para las derrotas que les permiten preservar su propia versión de la realidad.

"Sí, el otro ganó. Pero si esto, aquello y lo de más allá me hubiera salido un poco diferente, todo habría sido completamente distinto".

El problema de Russell es el siguiente: en Monza hizo un trabajo prácticamente óptimo de principio a fin. No cometió ningún error importante, su equipo no le perjudicó y tampoco fue víctima de ninguna circunstancia externa. Incluso la decisión de no parar bajo el VSC, que durante unos instantes dio un nuevo impulso a la carrera mientras Russell conseguía, al menos durante un rato, mantenerse en ese duelo de ida y vuelta con Antonelli, era objetivamente lógica.

Lo que queda, una vez eliminado todo lo demás, es esto: nada ni nadie podría haber detenido a Antonelli aquel histórico domingo en el Parco di Monza.

Fue uno de esos días especiales en los que se separa el grano de la paja y empieza a crecer algo verdaderamente grande. Como Montecarlo 1984 con Ayrton Senna, Spa 1992 con Michael Schumacher o Interlagos 2016 con Verstappen.

La actuación de Antonelli fue tan excepcional que ni siquiera el ADN de piloto de Russell, funcionando a pleno rendimiento en modo de autodefensa, pudo encontrar una explicación plausible de cómo el hombre del otro coche podría haber sido batible si las circunstancias hubieran sido diferentes.

Kimi Antonelli ha sido comparado con Ayrton Senna por más de un experto de F1 Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Puede que este sea el momento en el que Russell tenga que enfrentarse a la posibilidad de que cumplir el sueño de toda su vida, levantar el trofeo de campeón del mundo en la cima del automovilismo, vaya a ser muy, muy complicado mientras comparta equipo con este despreocupado italiano, cuyo talento natural Nico Rosberg no es el único que compara ya con el de Senna.

Y, sin embargo, es precisamente la historia de Rosberg la que quizá ofrece a Russell el último rayo de esperanza en el horizonte.

A finales de 2015 quedaban muy pocas personas que creyeran que el alemán todavía podía romper la supremacía de Lewis Hamilton con el mismo material. Yo mismo escribí entonces que probablemente Rosberg nunca sería campeón del mundo. Me equivoqué.

Hay muy pocos expertos que, desde una perspectiva histórica, describirían a Rosberg como un talento superior a Hamilton. Siete títulos mundiales hablan por sí solos. Pero, a finales de 2015, Rosberg se marchó, miró hacia su interior, de alguna manera consiguió llevar los límites de su propia capacidad un poco más lejos y, en 2016, gracias a una memorable demostración de determinación y con un poco de esa suerte que suele favorecer a quien se la merece, acabó convirtiéndose en campeón del mundo de Fórmula 1.

Quizá Russell debería invitar a Rosberg a una copa de Lambrusco y preguntarle cómo demonios lo consiguió.

Porque los logros extraordinarios requieren actuaciones extraordinarias, y Rosberg consiguió protagonizar una al menos una vez en su carrera. Contra todo pronóstico.

No cabe ninguna duda de que Russell es uno de los mejores pilotos de su generación. Durante el próximo año o los dos próximos descubriremos si eso es suficiente.

La historia de la Fórmula 1 está llena de talentos excepcionales que nunca llegaron a ser campeones del mundo. Stirling Moss, por ejemplo. Ronnie Peterson. Stefan Bellof. O, en tiempos más recientes, Jean Alesi y Juan Pablo Montoya.

¿Podría la carrera de George Russell acabar pareciéndose a la de Giancarlo Fisichella? Foto de: Motorsport Images

Giancarlo Fisichella, otro italiano, también fue considerado durante muchos años un talento extraordinario. En el invierno de 2004/05, cuando su equipo Renault finalmente le dio un coche capaz de ganar, escribí el artículo de portada para una revista impresa: una previa de la temporada protagonizada por los principales aspirantes al campeonato del mundo.

Después de que saliera la revista, me llamó Enrico Zanarini, por entonces representante de Fisichella. Estaba furioso porque, precisamente, el compañero de equipo de Fisichella, Fernando Alonso, que por aquel entonces todavía era en gran medida una incógnita, había aparecido en la portada. Fisichella tampoco había entrado en las imágenes más pequeñas dedicadas a los otros candidatos al campeonato, donde habíamos elegido en su lugar a pilotos como Schumacher y Kimi Raikkonen.

Al final, Alonso sí se convirtió en campeón del mundo. Y Fisichella pasó a la historia de los grandes premios no como campeón, sino como un talento eterno que nunca llegó a cumplir todas las expectativas.

Russell se encuentra ahora en una posición similar.

Cuando echemos la vista atrás dentro de 20 años, ¿veremos una carrera como la de Fisichella —un talento extraordinario, pero finalmente sin título—? ¿O encontrará Russell la manera de abrirse camino y acabará convirtiéndose en un Rosberg?

Si no lo consigue, quizá uno de mis compañeros de redacción acabe teniendo razón cuando ayer bromeó: "Dentro de poco será Russell quien haga las entrevistas en lugar de David Coulthard. La misma trayectoria profesional".

Sin embargo, hay algo que nadie puede quitarle a Russell.

Deportivamente, puede que fuera uno de los perdedores del Gran Premio de Italia de 2026. Pero, en el plano humano, fue uno de los grandes ganadores de la tarde del domingo.

George Russell admitió que su compañero está "rindiendo increíblemente bien" Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Nadie se lo habría reprochado si se hubiera mostrado algo contenido durante los obligados aplausos a Antonelli en el podio. Al fin y al cabo, acababa de sufrir una de las derrotas más dolorosas de su carrera deportiva.

Pero Russell soportó los abucheos y silbidos —de los que el público italiano perfectamente podría haber prescindido— como un caballero y demostró el gran deportista que es.

Antonelli merecía tener este campeonato bajo control, dijo. "Está rindiendo increíblemente bien".

E incluso cuando Russell se permitió durante unos instantes preguntarse cómo podría haberse desarrollado la carrera sin el VSC, inmediatamente añadió: "Pero, ya sabes, eso no le quita absolutamente ningún mérito a la carrera de Kimi".

Quizá el domingo no fuera el campeón que sostenía el trofeo. Pero fue, indiscutiblemente, un deportista que sabe afrontar las derrotas dolorosas como debe hacerlo un deportista.

Flavio Briatore podría tomar nota.