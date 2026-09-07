Cómo intentó Verstappen compensar el sentirse "como una tortuga" ante Mercedes

Después de que Max Verstappen dijera el sábado que el Red Bull parecía estar hecho de papel, el neerlandés consiguió subirse apenas un día después al podio más bonito del calendario de Fórmula 1: el icónico podio suspendido sobre la recta principal de Monza.

El ritmo de carrera resultó ser considerablemente mejor de lo que Verstappen había creído posible después de la clasificación, aunque recalca que los mismos problemas seguían presentes.

Durante la carrera, el cuatro veces campeón del mundo ya comentó que sentía como si el eje trasero estuviera roto, algo relacionado con lo que explicó el sábado a los medios neerlandeses: ciertos componentes de la parte trasera del RB22 a veces se deterioran a medida que avanza una sesión, algo que Verstappen denomina "degradación del coche".

Verstappen recalca que ese problema siguió perjudicándole el domingo en su camino hacia la tercera posición, por detrás de los dos Mercedes.

"Seguía ahí, no cambió nada. Simplemente no está bien. Sufres con los baches, los pianos y, sobre todo, en las curvas de baja velocidad", explicó el neerlandés en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Sigue siendo como si el eje trasero no fuera muy flexible. Así que, sin duda, hoy tampoco fue lo ideal y nos costó rendimiento, pero es lo que hay".

Verstappen aseguró que el domingo siguió sufriendo problemas en la parte trasera del Red Bull Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Además del problema en la parte trasera del RB22, Verstappen señala que hubo otro factor que marcó una diferencia todavía mayor: la unidad de potencia de Mercedes es considerablemente más eficiente en términos de despliegue de energía que la de Red Bull Ford Powertrains.

"Creo que durante la carrera quedó bastante claro que simplemente no podemos seguir el ritmo del despliegue de energía de los coches con motor Mercedes y eso, por supuesto, es muy duro en un circuito como Monza".

En parte por ese motivo, Verstappen intentó frenar especialmente tarde para la segunda chicane, donde en varias ocasiones consiguió devolver el adelantamiento por el exterior después de haber sido superado en la Curva Grande.

"Sí, quiero decir, sinceramente, no disfruté demasiado cuando la gente simplemente te pasa como si fueras una tortuga".

"Pero sí, simplemente intentas devolvérsela por el exterior. El coche va bien en las frenadas, así que eso ayuda. Tenía mucha confianza para atacar en las zonas de frenada. Dos veces conseguí hacerlo en las curvas 2 y 4".

"Eso es divertido, pero al mismo tiempo también frustrante. Simplemente intento maximizar todo lo que puedo".

Esa búsqueda por exprimirlo todo permitió incluso a Verstappen luchar durante un tiempo con los Mercedes, aunque, según el piloto de Red Bull, se debió principalmente a lo potente que era el modo de adelantamiento en el Autodromo Nazionale di Monza.

Según Verstappen, Red Bull tenía pocas opciones frente a Mercedes debido a la diferencia de eficiencia entre ambas unidades de potencia Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La energía adicional que los pilotos pueden recuperar y desplegar cuando se encuentran a menos de un segundo del coche que tienen delante permitió a Verstappen mantenerse junto a los Mercedes durante un periodo sorprendentemente largo. Sin embargo, una vez que la diferencia superó el segundo, sus opciones de plantar batalla prácticamente desaparecieron.

"Por supuesto, con el modo de adelantamiento parecía bastante prometedor, pero en cuanto me puse líder fue muy difícil defenderme. Y ese ha sido un poco mi problema durante toda la carrera".

"Incluso cuando tuvimos el VSC, paramos, montamos neumáticos mejores y yo estaba adelantando coches, pero en cuanto ellos pueden mantenerse dentro de ese modo de adelantamiento, es demasiado potente como para que podamos defendernos, incluso con mejores neumáticos. Así que me llevó un tiempo incluso superar a los McLaren".

Aun así, el quinto podio de Verstappen esta temporada supone un impulso bienvenido. No solo después de sus quejas del sábado, sino también, naturalmente, tras su accidente en las primeras vueltas de Zandvoort.

"Para nosotros, estar en el podio después de un fin de semana muy difícil en Zandvoort, donde el coche no era realmente de mi agrado, [es positivo]".

"Conseguimos darle la vuelta bastante bien a la situación del viernes al sábado y el coche definitivamente estaba en una ventana mejor. Pero todavía hay algunos aspectos y áreas en los que sabemos que tenemos que mejorar, además del evidente problema del despliegue de energía en las rectas".